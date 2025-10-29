Azulejos empata la Serie Mundial ante los Dodgers y aseguran retorno a Toronto

Publicado por Virginia Martínez 29 de octubre, 2025

Con un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr., los Azulejos de Toronto se impusieron el martes 6x2 en la cancha de los Dodgers de Los Ángeles y empataron (2-2) el global de la Serie Mundial.

Los canadienses se recuperaron de la dura derrota en el maratónico duelo del lunes, que igualó el récord de 18 entradas en una final de las Grandes Ligas, y recuperaron todas sus opciones de alcanzar su primer título en 32 años.

Ohtani debutó como lanzador

El estelar Shohei Ohtani debutó como lanzador en una Serie Mundial para los Dodgers, obligados ahora a viajar de vuelta a Toronto para lograr su segunda corona consecutiva. La serie, al mejor de siete partidos, vivirá un quinto episodio el miércoles en Los Ángeles antes de trasladarse a Toronto para el sexto capítulo el viernes y, de ser necesario, un séptimo y definitivo el sábado.

"Sabíamos que iba a ser una gran serie", dijo el mánager de Dodgers, Dave Roberts, en un reconocimiento a su rival. "Este equipo es talentoso, son resilientes y regresaron luchando... Simplemente no tuvimos una respuesta".

Los Azulejos, mejor recuperación del maratoniano partido anterior

La gran incógnita este martes era quién se iba a reponer mejor del extenuante choque de la víspera, que se prolongó casi siete horas hasta el jonrón ganador de Freddie Freeman cerca de la medianoche.

Los angelinos se colocaron al frente de la eliminatoria pero quemaron los brazos de todo su bullpen, por lo que este martes necesitaban una larga y productiva apertura de Ohtani.

Ohtani, neutralizado

La última vez que subió al montículo, en la Serie de Campeonato ante Milwaukee, Ohtani selló una de las mejores actuaciones de la historia con 10 ponches y tres jonrones en ataque.

Este martes el prodigio japonés demostró que es humano, ponchando a seis rivales pero cediendo seis hits y una base por bolas en seis entradas. Al bate sólo sacó una base por bolas, lejos de su extraordinaria noche anterior, en la que pegó dos jonrones y batió un récord de playoffs llegando nueve veces a base.

"En esta época del año enfrentamos a los mejores de los mejores, así que no es tan fácil", dijo Ohtani antes de hacer autocrítica. "Al mismo tiempo, podríamos hacer al menos lo mínimo necesario para anotar algunas carreras".

Ohtani pasó su peor momento en la tercera entrada cuando, en un duelo de titanes con Guerrero Jr., encajó un cuadrangular de dos carreras.

El dominicano, con más responsabilidad ante la baja de George Springer, se convirtió en el jugador de los Azulejos con más cuadrangulares en playoffs, con un total de siete, todos este año. "Siempre trato de competir por mi ciudad y por el equipo y, cuando compites, suceden cosas buenas", dijo Guerrero Jr, también canadiense por nacimiento.

Brad Pitt, el príncipe Enrique y Meghan Markle o Sydney Sweeney en las gradas Sólo 17 horas después del histórico tercer partido, el Dodger Stadium volvió a llenarse con 56.000 aficionados entre los que no faltaron celebridades. En las tribunas, figuras del cine como Brad Pitt y Sydney Sweeney y del deporte como LeBron James asistieron a otro hito de la ya legendaria carrera de Ohtani, con sus primeros lanzamientos en Serie Mundial.

​

​Tampoco se perdieron la cita el príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, residentes en California, quienes siguieron la acción desde primera fila portando la característica gorra azul de los Dodgers.

Fulgurante séptima entrada

Un sacrificio del puertorriqueño Kiké Hernández permitió que Max Muncy abriera el marcador para los Dodgers en el segundo inning.

Toronto se puso por delante con el jonrón de Guerrero Jr. y despegó en una séptima entrada de cuatro carreras cuando Ohtani ya había dejado la lomita tras hits hits de Ernie Clement y Daulton Varsho.

El relevista Anthony Banda fue recibido con un sencillo del venezolano Andrés Giménez que produjo la tercera carrera canadiense a cargo de Varsho. Clement, Giménez y Guerrero Jr. pasaron después por la registradora.

Con cinco carreras de desventaja, los locales apenas maquillaron el resultado en la última entrada con una anotación del dominicano Teoscar Hernández.