Publicado por Israel Duro 27 de octubre, 2025

El rookie de los New York Giants Cam Skattebo se convirtió en el protagonista absoluto -e indeseado- de la jornada dominical de la NFL al sufrir una escalofriante lesión de tobillo durante el duelo que su equipo perdió ante los Philadelphia Eagles (38-20).

La lesión fue tan terrible que los jugadores de ambos equipos se arrodillaron sobre el campo y comenzaron a rezar mientras el jugador era trasladado de urgencia al hospital.

En lo estrictamente deportivo, los vigentes campeones consiguieron la victoria con su mariscal de campo Jalen Hurts lanzando cuatro touchdowns y Saquon Barkley corriendo por otro. Los Eagles lideran la NFC Este con un récord de 6-2.

Lección del 'aprendiz' Love al 'maestro' Rodgers

En orden más positivo, Jordan Love y los Green Bay Packers endosaron a los Pittsburgh Steelers su segunda derrota consecutiva en la NFL, en el que fue primer partido de Aaron Rodgers contra su ex equipo.

El aprendiz Love, que pasó tres temporadas como suplente de Rodgers en Green Bay, demostró a su maestro haber sido un discípulo aventajado de sus enseñanzas. El quaterback mostró un excelente aplomo en una victoria por 35-25 en el Acrisure Stadium de Pittsburgh.

El jugador de 26 años lanzó tres touchdowns y terminó con 360 yardas de 29 compleciones de 37 intentos para eclipsar a Rodgers, de 41 años. El veterano jugador, no obstante, está viviendo una segunda juventud en los Steelers, tras un infeliz período de dos años con los Jets de Nueva York.

"Definitivamente es especial", dijo Love a la cadena de televisión NBC tras la victoria. "Sabíamos que iba a ser un partido exagerado toda la semana por enfrentarnos a A-Rod, así que estoy contento de haber venido aquí y haber hecho lo que teníamos que hacer".

En un momento dado, un entonado Love completó 20 pases consecutivos, el primer quarterback de Green Bay que logra esa hazaña desde Brett Favre en 2007. Rodgers, por su parte, terminó con dos touchdowns y 219 yardas de pase, pero estuvo muy bien controlado por la férrea defensa de Green Bay, liderada por Micah Parsons.

Fin a la mala racha de Ravens y Jets

Además, los Baltimore Ravens pusieron fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas tras derrotar (30-16) a los Chicago Bears. Por su parte, los New York Jets lograron su primera victoria de la temporada al derrotar por la mínima a los Cincinnati Bengals.

Baltimore arrancó el curso como uno de los claros aspirantes al Super Bowl, pero perdió cinco de los seis partidos disputados antes del domingo -cuatro de ellos de manera consecutiva-. Con la victoria de ayer, su registro es de 2-5 gracias a dos touchdowns del corredor Derrick Henry.

Tyler Huntley, suplente del lesionado Lamar Jackson, lanzó para 186 yardas con un touchdown y ninguna intercepción, y los Bears cayeron a 4-3. Huntley había dado un paso al frente tras la controversia que rodeó al dos veces Jugador Más Valioso de la NFL Jackson, que fue declarado apto y disponible en el informe de lesiones del viernes antes de ser descartado el sábado.

Los Jets, por su parte, rompieron su racha de siete derrotas consecutivas con una victoria en la carretera por 39-38 contra los Cincinnati Bengals. Los Jets perdían 38-24 a mediados del último cuarto, pero se recuperaron con una carrera de touchdown de 27 yardas del corredor Breece Hall.

Los Broncos aplastan a los Cowboys

También el domingo, los Denver Broncos mantuvieron su impresionante racha reciente con una aplastante victoria 44-24 ante los Dallas Cowboys en Colorado. El quarterback de los Broncos, Bo Nix, lanzó cuatro touchdowns y terminó con 247 yardas en 19 de 29 pases completados. Los Broncos lideran la división Oeste de la AFC con un registro de 6-2.

Los Buffalo Bills pisotearon 40-9 a los Carolina Panthers, pero siguen segundos en la clasificación de la AFC Este, por detrás de los New England Patriots, que derrotaron 32-13 a Cleveland.

Los Tampa Bay Buccaneers se afianzaron en el liderato de la NFC Sur al derrotar por 23-3 a los New Orleans Saints. Los Bucs lideran la división con 6-2, con los Carolina Panthers segundos con 4-4.

Los San Francisco 49ers, por su parte, cayeron por 26-15 ante los Houston Texans a domicilio. Los 49ers, cuya temporada se ha visto perjudicada por una serie de lesiones, cayeron a 5-3 en el registro de la temporada.