NBA: Russell Westbrook, nuevo jugador de los Sacramento Kings

Publicado por Alejandro Baños 17 de octubre, 2025

Russell Westbrook, uno de los mejores bases de las últimas dos décadas, se convirtió en nuevo jugador de los Sacramento Kings, la séptima franquicia en la que jugará en las 18 temporadas que lleva disputando la NBA.

Westbrook, quien cumplirá 37 años el 12 de noviembre, firmó por una temporada con los Kings, a los que aportará su veteranía y su liderazgo. Ostenta el récord de triples-dobles de la NBA (203) y fue el máximo anotador en 2015 y 2017.

"Russell encarna la identidad que buscamos en Sacramento. Su currículum habla por sí solo y estoy emocionado por trabajar con alguien tan consumado, que está totalmente comprometido con competir y ganar. Esperamos que refuerce nuestra posición de base y aporte liderazgo tanto dentro como fuera de la cancha", dijo el director general de los Kings, Scott Perry.

Tras ser elegido por los Seattle SuperSonics en el Draft de la NBA 2008 (puesto número cuatro de la primera ronda), Westbrook comenzó su trayectoria profesional en los Oklahoma City Thunder, donde permanecería hasta 2019.

En la franquicia de Oklahoma compartió roster con grandes jugadores como Kevin Durant y James Harden, con los que conformó uno de los mejores big three del siglo XXI. Alcanzó las Finales de la NBA en la temporada 2011-2012, perdiendo el Anillo frente a los Miami Heat.

El 11 de julio de 2019, los Thunder y los Houston Rockets llegaron a un acuerdo para intercambiar a Westbrook y a Chris Paul. En la franquicia texana solo estuvo una temporada y, en diciembre de 2020, firmó con los Washington Wizards.

En julio de 2021, durante el Draft de la NBA, el base fue traspasado a los Los Angeles Lakers, donde jugaría una temporada y media, ya que, el 8 de febrero de 2023, ficharía por los Utah Jazz.

Su periplo en Salt Lake City solo duró 12 días, ya que llegó a un acuerdo con la franquicia para rescindir su contrato. Un día después, el 21 de febrero, Westbrook regresó a California, pero para jugar en el equipo rival de los Lakers, los Los Angeles Clippers.

Los Denver Nuggets han sido la última franquicia en la que ha jugado antes de unirse a los Kings.

Ha logrado varias distinciones durante su carrera: nueve veces elegido para el All-Star Game, una vez MVP de la temporada regular o dos veces en el mejor quinteto de la NBA, entre otros. Además, ganó las medallas de oro en la Copa Mundial de Baloncesto de 2010 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con el USA Basketball.