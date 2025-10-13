Los Mariners vencen a los Jays y abren con triunfo la Serie de Campeonato de Grandes Ligas

Publicado por Víctor Mendoza 13 de octubre, 2025

Bryce Miller y tres lanzadores de relevo de Seattle desconcertaron a los bateadores de Toronto para que los Mariners derrotaran a los Blue Jays por 3-1 en el partido inaugural de la serie de playoffs de las Grandes Ligas de Béisbol.

Cal Raleigh bateó un jonrón y Jorge Polanco impulsó dos carreras, pero los lanzadores de los Mariners desconcertaron a los anfitriones, permitiendo sólo dos hits y ninguno después de la segunda entrada.

Miller cedió un jonrón a George Springer en su primera oferta de la noche, pero los Blue Jays tuvieron sólo un hit el resto de la noche.

"No puedo decir lo suficiente sobre Bryce Miller en descanso corto y dándonos seis entradas fuertes", dijo Raleigh. "Los lanzadores dijeron presente hoy y realmente nos impresionaron; impresionante, especialmente después de descanso corto".

Seattle tomó una ventaja de 1-0 en la American League Championship Series o Liga Americana (ALCS) al mejor de siete con el segundo partido del lunes también en Canadá.

"Va a ser duro", dijo Raleigh. "Tenemos que seguir rindiendo".

Miller entregó el inicio más largo de los playoffs de la MLB de descanso corto en seis años, uniéndose a los relevistas Gabe Speier en la séptima entrada, Matt Brash en la octava y Andrés Muñoz en la novena en retirar 23 de los últimos 24 bateadores de Toronto.

"Sólo le dije que saliera y confiara en su material y lo dejara jugar", dijo Raleigh sobre una charla con Miller en la primera entrada.

Toronto inició con el lanzador derecho Kevin Gausman mientras que los Marineros abrieron con Miller, iniciando con sólo tres días de descanso. Fue el único abridor saludable que no subió al montículo en el triunfo maratónico de 15 entradas de Seattle sobre Detroit en el decisivo de la serie de división del viernes.

En busca de un campeón Los Mariners, que nunca han jugado en la Serie Mundial, no habían llegado a la ALCS desde 2001, mientras que los Jays, que ganaron la Serie Mundial en 1992 y 1993, no han avanzado tan lejos desde 2016 en busca de su primera Serie Mundial en 32 años.

​El campeón de la AL se enfrentará al campeón de la Liga Nacional, ya sea los Cerveceros de Milwaukee o el campeón defensor Dodgers de Los Ángeles, en la Serie Mundial.

"Simplemente nos mantuvimos preparados"

Los Blue Jays produjeron este año el mejor récord de la AL en casa en el Rogers Centre de cúpula retráctil, yendo 54-27, y comenzaron bien de nuevo contra Seattle.

En la primera entrada, Raleigh hizo un sencillo y llegó a tercera base en el sencillo de Julio Rodríguez, pero fue eliminado en el home plate por el receptor de Toronto Alejandro Kirk en un lanzamiento del tercera base Addison Barger.

Los Blue Jays tomaron una ventaja de 1-0 en el primer lanzamiento en su mitad de la primera entrada cuando Springer bateó un jonrón de Miller por encima de la valla del jardín derecho.

Miller sólo cedió un hit más al retirar a 16 de los siguientes 17 bateadores de los Jays antes de retirarse después de seis entradas, mientras que Gausman consiguió 16 outs seguidos en 5 2/3 entradas hasta que fue marcado por Raleigh en la sexta.

Raleigh, el líder de la temporada de la MLB con 60 jonrones, golpeó una bola rápida de dos bolas, dos strikes, dos outs para un jonrón solitario para elevar el nivel de los Mariners y Gausman, después de caminar Julio Rodríguez, fue reemplazado por el relevista zurdo Brendon Little.

Rodríguez tomó segunda en un lanzamiento salvaje de Little y anotó en un sencillo de Polanco al jardín izquierdo para una ventaja de 2-1 de Seattle.

En el octavo, Randy Arozarena de Seattle caminó, robó segunda y tercera bases y anotó en un sencillo de Polanco para crear el margen final.

"Descansamos un poco. Simplemente nos mantuvimos preparados, tratamos de recuperarnos lo más que pudimos", dijo Polanco. "Es muy importante para nosotros venir aquí y conseguir una victoria o dos".