Los Marineros regresan a la ALCS 24 años después; los Dodgers esperan rival en la NLCS

Jorge Polanco (Marineros de Seattle), durante un juego de la temporada 2025 Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 11 de octubre, 2025

Los Marineros de Seattle lograron acceder a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) de las Grandes Ligas (MLB) al deshacerse de los Tigres de Detroit en el cómputo global por 3-2. Vuelven a la serie 24 años después.

Ahora, se medirán a los Azulejos de Toronto, que culminaron su victoria frente a los Yankees de Nueva York (3-1) este jueves.

El jugador dominicano de los Marineros Jorge Polanco sentenció el último duelo frente a los Tigres conectando un sencillo en la decimoquinta entrada.

"Nunca nos rendimos. Seguimos luchando. No importa cuántas entradas juguemos. Simplemente, nos mantenemos listos y esperamos el momento. Llegará. Era mi momento", dijo Polanco al término de la serie frente a Detroit.

Por su parte, el manager de los Tigres, A.J. Hinch, lamentó la derrota de su equipo. Aun así, felicitó a sus jugadores por la actuación que realizaron.

"Tuvimos un partido increíble hoy que, desafortunadamente, alguien tenía que perder, y ese alguien éramos nosotros, y duele", afirmó Hinch.

En la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), los Dodgers de Los Angeles -vigentes campeones de la Serie Mundial- se medirán a los Cerveceros de Milwaukee o a los Cachorros de Chicago.