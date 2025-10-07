La "decisión de todas las decisiones" de LeBron James, un truco publicitario

Publicado por Víctor Mendoza 7 de octubre, 2025

(AFP) Se anunció como "la decisión de todas las decisiones", lo que alimentó las especulaciones sobre un posible anuncio trascendental que mantuvo en vilo al mundo del baloncesto y disparó los precios de las entradas de Los Angeles Lakers.

Pero el enigmático video de LeBron James publicado el lunes, que causó revuelo en Internet, resultó ser, al fin y al cabo, una estrategia de marketing.

La llamada "Segunda Decisión", promocionada en un video de 10 segundos publicado en las redes sociales de la estrella de la NBA, era en realidad una estrategia de relaciones públicas para anunciar la colaboración de James con una marca líder de coñac que saldrá a la venta en octubre.

El teaser del lunes era una clara referencia a la famosa "Decisión" coreografiada por James en 2010, cuando avivó la expectación sobre su futuro antes de anunciar que dejaba los Cleveland Cavaliers para fichar por los Miami Heat como agente libre.

En medio de las especulaciones de que el anuncio de este martes podría ser para confirmar su retirada al final de la temporada, los precios de las entradas para el último partido en casa de los Lakers de la campaña 2025/2026 se dispararon.

El mercado online Tickpick afirmó que la entrada más barata para el partido de los Lakers contra los Utah Jazz el 12 de abril del próximo año pasó de 85 a 445 dólares en las horas posteriores a la publicación del video.

Los precios en otras páginas web del mercado secundario también se incrementaron, con los valores más baratos en SeatGeek alcanzando los 821 dólares y los 955 dólares en Ticketmaster.

James, de 40 años, se encamina hacia su 23ª temporada en la NBA y la semana pasada declaró que espera que su retirada llegue "más pronto que tarde".