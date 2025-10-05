Los Azulejos y los Cerveceros arrasan al inicio de las series divisionales de Grandes Ligas

Publicado por Víctor Mendoza 5 de octubre, 2025

(AFP) Los Azulejos de Toronto le dieron un paliza 10x1 a los Yankees de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee hicieron lo propio con un 9x3 ante los Cachorros de Chicago, en el inicio este sábado de las series divisionales de las Grandes Ligas.

La figura de los canadienses fue el mexicano Alejandro Kirk, quien conectó un par de cuadrangulares con batazos al jardín izquierdo en el segundo y octavo innings. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. terminó la jornada con tres imparables y dos carreras impulsadas.

Por los Yankees, Aaron Judge conectó dos imparables, mientras que Giancarlo Stanton se fue en blanco en cuatro turnos. Kevin Gausman (1-0) logró su primera victoria de la postemporada, mientras que el dominicano Luis Gil (0-1) sufrió su primera derrota al permitir dos carreras en 2.2 entradas.

El segundo juego de esta Serie Divisional, que se disputa al mejor de cinco partidos, se jugará el domingo nuevamente en el Rogers Centre en Toronto.

Cachorros muerden el polvo con Milwaukee

Los Cerveceros de Milwaukee se impusieron 9x3 sobre los Cachorros de Chicago en una jornada marcada por la solidez del dominicano Freddy Peralta desde la lomita y la lesión del venezolano Jackson Chourio.

Los de Milwaukee lideran 1-0 una Serie Divisional en la que parten como favoritos al obtener el mejor récord en las Grandes Ligas durante la temporada regular. "Hemos disputado un gran partido", dijo el segunda base, Brice Turang. "Queríamos tener una presentación explosiva y lo logramos, ahora intentaremos seguir adelante".

Chourio, de 21 años, lideró una explosión ofensiva de los Cerveceros que derivó en ocho carreras en las primeras dos entradas, sin embargo una lesión muscular lo obligó a salir del partido en el segundo inning. Los tres hits y tres carreras impulsadas son el mejor registro del jardinero en un partido en su carrera en la postemporada.

Peralta, quien con sus nueve ponches igualó el récord en postemporada de los Cerveceros, salió del partido en la parte alta de la sexta entrada permitiendo cuatro hits y dos carreras. El nacido en Moca, República Dominicana, fue ovacionado por los 42.678 aficionados que se dieron cita en el American Family Field (Milwaukee).

Por los Cachorros destacó Ian Happ, quien conectó su primer jonrón en postemporada desde el 30 de septiembre del 2020.

La línea final deja a Freddy Peralta (1-0) con la victoria, su primera en postemporada, mientras que Matthew Boyd (0-1) sufre la derrota. El segundo partido entre Cerveceros y Cachorros se disputará el lunes en el American Family Field en Milwaukee.

Trabajada victoria de los Dodgers

Los Dodgers de Los Ángeles remontaron luego de estar abajo por tres carreras y se impusieron 5x3 sobre los Filis de Filadelfia, en el debut de Shohei Ohtani desde la lomita en los Playoffs de las Grandes Ligas.

Ohtani, que cuenta con 100 partidos como lanzador en Las Mayores, hizo su estreno como abridor en postemporada.

"Previo al partido estaba un poco nervioso", dijo Ohtani en conferencia de prensa. "Una vez que estaba en la lomita me pude concentrar en el partido". "Pude disfrutar el ambiente y el proceso de preparación, luego intenté poner mi mente en el partido", sostuvo.

El japonés de 31 años lanzó seis entradas completas en las que permitió tres carreras, logrando su primera victoria.

J.T. Realmuto y Harrison Bader le dieron la ventaja temprano a los Filis, el puertorriqueño Enrique Hernández lideró la remontada para los Dodgers que anotaron cinco carreras entre la sexta y séptima entrada para tomar ventaja en la serie.

Con el bate, Ohtani se fue sin hits y con una base por bolas en cinco turnos.

Detroit triunfa en extra innings

En el cierre de la jornada, un sencillo de Zach McKinstry en la undécima entrada definió el partido 3x2 a favor de los Tigres de Detroit sobre los Marineros de Seattle.

El venezolano Keider Montero fue el encargado de cerrar la puerta permitiendo un hit pero registrando los últimos tres outs que sellan la victoria de los hoy visitantes en el T-Mobile Park (Seattle).

La línea final deja a Will Vest (1-0) con la victoria, el dominicano Carlos Vargas (0-1) sufre la derrota mientras que el anteriormente mencionado Montero (1) se apunta el salvamento.

El segundo partido de la serie también tendrá como sede Washington antes de partir con destino al Comerica Park (Detroit) para el que podría ser el tercer y decisivo juego.