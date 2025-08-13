MLB: Pete Alonso bate el récord de jonrones de los Mets de Nueva York

Publicado por Carlos Dominguez 13 de agosto, 2025

(MLB) Pete Alonso, bateador estadounidense de ascendencia española, se erigió el martes en el beisbolista de los Mets de Nueva York con más jonrones en la historia de las Grandes Ligas.

Alonso, de 30 años, se aupó a lo más alto de la lista con dos cuadrangulares conectados en la victoria ante los Bravos de Atlanta por 13x5.

El estadounidense rompió así el empate que sostenía con Darryl Strawberry, que firmó 252 cuadrangulares con la novena de Queens.

Alonso adelantó a Strawberry, figura de los Mets entre 1983 y 1990, con un batazo de 120 metros en la tercera entrada que remolcó otra carrera de Brandon Nimmo.

Los 41.000 aficionados de los Mets se pusieron de pie, en medio de fuegos artificiales en el Citi Field, para celebrar el hito de su ídolo, líder de la franquicia desde 2019.

Felicitado por sus compañeros, el pelotero floridano no tardó en agrandar su récord y en el sexto inning conectó su jonrón número 254 que daba una ventaja ya decisiva de 11x5 a los locales.

"Tener esta oportunidad es un sueño salvaje, es realmente especial", dijo después Alonso a la prensa. "De niño no piensas realmente que sea posible llegar a ser el líder de jonrones de una franquicia. Simplemente quieres llegar a las grandes ligas y dar lo mejor de ti".

El primera base, cuyo abuelo huyó de España durante la Guerra Civil en la década de 1930, necesitó de solo 965 partidos con los Mets para lograr la marca, 141 menos que Strawberry.

Sin contar la temporada 2020, recortada por la pandemia de coronavirus, el cañonero ha sumado al menos 34 bambinazos cada año y en esta temporada suma ya 28.

El récord de jonrones de los Mets está entre los menores a nivel general en Las Mayores. Solo los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego tienen cifras más bajas.

Otro hito de J-Ram

En su turno los Guardianes de Cleveland vencieron 4x3 a los Marlins de Miami con dos vuelacercas de su estrella dominicana José Ramírez.

J-Ram, de 32 años, escribió otra vez su nombre en el libro de récords de Cleveland al llegar a 27 partidos con múltiples jonrones, rompiendo el empate que tenía con Jim Thome y Albert Belle.

Los Yankees vencen a los Mellizos

Nueva York también fue escenario del triunfo de los Yankees por 9x1 ante los Mellizos de Minnesota, con cuatro hits, un jonrón y tres carreras impulsadas por el veterano Giancarlo Stanton.

Los Bombarderos del Bronx sumaron un segundo triunfo seguido en su intento por salir de un bache que los llevó a perder siete de los diez anteriores juegos.

Los Cerveceros le dieron una paliza a los Piratas

De su parte los Cerveceros de Milwaukee, dueños del mejor balance general de Las Mayores (75-44), machacaron 14x0 a los Piratas de Pittsburgh en su undécima victoria seguida.

Es la segunda racha de este tipo que logran los jefes de la Liga Nacional en la campaña. Ningún otro equipo había lucido dos rachas de al menos 11 victorias seguidas en el mismo año desde los Azulejos de Toronto en 2015.

El venezolano William Contreras contribuyó a la paliza con dos hits y dos carreras impulsadas.

Los Rojos dejaron en el terreno a los Phillies

En Cincinnati, los Rojos superaron 6x1 a los Phillies de Filadelfia con otro cuadrangular del dominicano Miguel Andújar.