México: Carlos Vela se retira tras 19 años en activo

Publicado por Alejandro Baños 28 de mayo, 2025

El futbolista mexicano Carlos Vela anunció su retirada del fútbol profesional después de 19 temporadas en activo. Se encontraba sin equipo desde enero, cuando terminó su vínculo con el Los Angeles FC (MLS).

"A lo largo de mi carrera he vivido momentos muy especiales, pero ha llegado el momento de oficialmente retirarme del fútbol profesional. No hay palabras suficientes para expresar el agradecimiento que tengo por mi familia, todos los clubes que me dieron la oportunidad y a la afición por su apoyo y cariño. Gracias. Ha sido, un honor y un privilegio compartir mi carrera con todos ustedes", escribió Vela en su cuenta de Instagram.

En sus casi dos décadas en activo, Vela vistió las camisetas del CD Guadalajara (México); del Arsenal y del West Bromwich Albion (Premier League); del UD Salamanca, del Osasuna y de la Real Sociedad (España); y del LAFC. Disputó un total de 561 partidos y anotó 188 goles.

Además, representó a México en 72 juegos, anotando 19 goles.

El LAFC publicó un mensaje de despedida para el que es su máximo goleador histórico: "Una leyenda para siempre. ¡Muchas Gracias, Vela! Ha sido un honor, capitán".