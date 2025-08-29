Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

El fundador de Cracker Barrel arremetió contra la actual directiva por el cambio de logo: “Fue tirar dinero a la calle”

Lowe explicó que Cracker Barrel “siempre fue una tienda campestre para gente campestre”, y agregó que por alguna razón la directiva actual “simplemente no lo entiende”.

El fundador de Cracker Barrel, Tommy Lowe.

El fundador de Cracker Barrel, Tommy Lowe.Captura de pantalla / NewsChannel 5

Publicado por
Luis Francisco Orozco

El fundador del restaurante Cracker Barrel, Tommy Lowe, se pronunció este jueves sobre toda la polémica que la compañía ha vivido en los últimos días con el fiasco del cambio de su logo, al asegurar durante una entrevista en Nashville con WTVF NewsChannel 5 que la actual directiva del famoso establecimiento de comida estaba llevando la marca por el camino equivocado, manifestando también su rechazo al nuevo logo que Cracker Barrel usó por un par de días antes de retractarse.

">

Durante la entrevista, el fundador de 93 años explicó que el cambio de imagen no fue más que “tirar dinero a la calle”, tomando en cuenta no solo la decisión de volver al logo anterior, sino también que dicho cambio estuvo valorado en 700 millones de dólares. “Oh, eso es una locura. Eso es... nada insípido”, comentó Lowe, quien añadió que el nuevo logo le pareció “lamentable” y les advirtió a los actuales ejecutivos de la compañía que debían mantener “lo campestre” si querían sobrevivir en el mercado.

En otra parte de la entrevista, Lowe explicó que Cracker Barrel “siempre fue una tienda campestre para gente campestre”, y agregó que por alguna razón la directiva actual “simplemente no lo entiende”. De igual forma, el fundador de la compañía arremetió contra la actual directora ejecutiva, Julie Masino —quien previamente dirigió la cadena de restaurantes Taco Bell—, al comentarle a WTVF NewsChannel 5 que esta parecía no comprender las raíces de la marca. “¿Qué sabe Taco Bell de comida campestre?”, se preguntó Lowe.

“Dijimos que escucharíamos, y lo hemos hecho”

El martes, Cracker Barrel anunció que eliminaría su nuevo logotipo para mantener el ‘Old Timer’, tras asegurar haber escuchado a sus clientes luego de la indignación manifestada en redes sociales por parte de muchos usuarios e incluso el mismo presidente Donald Trump, quienes acusaron a la compañía de cambiar sus valores para volverse ‘woke’. "Agradecemos a nuestros clientes por compartir sus opiniones y su cariño por Cracker Barrel. Dijimos que escucharíamos, y lo hemos hecho. Nuestro nuevo logotipo desaparecerá y nuestro ‘Old Timer’ permanecerá", dijo la cadena de restaurantes de estilo campestre en su cuenta oficial de X.

“En Cracker Barrel siempre se ha tratado —y siempre se tratará— de servir comida deliciosa, ofrecer cálidas bienvenidas y brindar la clase de hospitalidad campestre que se siente como en familia. Como una orgullosa institución estadounidense, nuestros 70.000 empleados trabajadores esperan poder darle la bienvenida pronto a nuestra mesa”, añadió la compañía.

LO ÚLTIMO

Recomendaciones

tracking