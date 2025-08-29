El fundador de Cracker Barrel arremetió contra la actual directiva por el cambio de logo: “Fue tirar dinero a la calle”
Lowe explicó que Cracker Barrel “siempre fue una tienda campestre para gente campestre”, y agregó que por alguna razón la directiva actual “simplemente no lo entiende”.
El fundador del restaurante Cracker Barrel, Tommy Lowe, se pronunció este jueves sobre toda la polémica que la compañía ha vivido en los últimos días con el fiasco del cambio de su logo, al asegurar durante una entrevista en Nashville con WTVF NewsChannel 5 que la actual directiva del famoso establecimiento de comida estaba llevando la marca por el camino equivocado, manifestando también su rechazo al nuevo logo que Cracker Barrel usó por un par de días antes de retractarse.
🚨 WOW! The founder of Cracker Barrel is GOING OFF on the woke CEO after the rebranding - which they caved on. pic.twitter.com/7WJ84iLe1P— Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 29, 2025
TOMMY LOWE, 93: "That's bland NOTHING. It's pitiful!"
"I don't think [she knows the story of Cracker Barrel] Spending $700M to do THAT?…
Durante la entrevista, el fundador de 93 años explicó que el cambio de imagen no fue más que “tirar dinero a la calle”, tomando en cuenta no solo la decisión de volver al logo anterior, sino también que dicho cambio estuvo valorado en 700 millones de dólares. “Oh, eso es una locura. Eso es... nada insípido”, comentó Lowe, quien añadió que el nuevo logo le pareció “lamentable” y les advirtió a los actuales ejecutivos de la compañía que debían mantener “lo campestre” si querían sobrevivir en el mercado.
En otra parte de la entrevista, Lowe explicó que Cracker Barrel “siempre fue una tienda campestre para gente campestre”, y agregó que por alguna razón la directiva actual “simplemente no lo entiende”. De igual forma, el fundador de la compañía arremetió contra la actual directora ejecutiva, Julie Masino —quien previamente dirigió la cadena de restaurantes Taco Bell—, al comentarle a WTVF NewsChannel 5 que esta parecía no comprender las raíces de la marca. “¿Qué sabe Taco Bell de comida campestre?”, se preguntó Lowe.
“Dijimos que escucharíamos, y lo hemos hecho”
“En Cracker Barrel siempre se ha tratado —y siempre se tratará— de servir comida deliciosa, ofrecer cálidas bienvenidas y brindar la clase de hospitalidad campestre que se siente como en familia. Como una orgullosa institución estadounidense, nuestros 70.000 empleados trabajadores esperan poder darle la bienvenida pronto a nuestra mesa”, añadió la compañía.