Los cuatro astronautas de la misión Crew-10 regresaron exitosamente a la Tierra tras 148 días en órbita

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de agosto, 2025

Cuatro astronautas que formaban parte de la misión Crew-10 de la NASA y SpaceX regresaron sanos y salvos a la Tierra este sábado en la mañana, tras pasar más de cuatro meses a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), con un amerizaje frente a la costa de San Diego, California. En un comunicado, la NASA detalló que la nave espacial Dragon, en la cual iban a bordo los astronautas, logró de forma exitosa el amerizaje en el Océano Pacífico 17 horas después de la partida de la tripulación, tras completar varias “maniobras de descenso orbital” antes de reingresar a la atmósfera.

La misión Crew-10, la cual fue lanzada el 14 de marzo desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, tuvo en total una estancia de 148 días en órbita, en la que el equipo contribuyó a diferentes experimentos destinados a impulsar la exploración espacial humana y a mejorar la vida en el planeta, incluyendo nuevas tecnologías para misiones de larga duración e incluso numerosos tipos de estudios sobre los efectos de la microgravedad en la salud humana.

La misión estuvo conformada por las astronautas de la NASA Nichole Ayers y Anne McClain, el cosmonauta de Roscosmos Kirill Peskov y la astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial Takuya Onishi, sobre los cuales la NASA informó que se encontraban en buen estado de salud luego de las respectivas operaciones de recuperación. Tanto SpaceX como la NASA transmitieron en vivo el amerizaje de la nave en la nueva aplicación X TV.

Durante una ceremonia de despedida en la EEI el pasado martes, Ayers comentó que "Logramos llevar a cabo muchas operaciones realmente increíbles". Asimismo, la astronauta agregó que "Tuvimos la oportunidad de ver paisajes impresionantes, y hemos compartido grandes carcajadas y momentos maravillosos juntos. Creo que nos vamos con el corazón lleno de gratitud y con entusiasmo por ver hacia dónde se dirige la Estación Espacial Internacional después de que regresemos a casa".