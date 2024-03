No, Donald Trump no prometió un "baño de sangre" si no ganaba las elecciones

Para el teórico del nazismo Joseph Goebbels, "una mentira repetida mil veces se convierte en verdad". Una de las labores fundamentales de los medios de comunicación ya no es sólo no mentir, sino también alertar de las mentiras de otros para evitar que se repitan mil veces. Lamentablemente, ni una cosa ni la otra.

El pasado fin de semana, Donald Trump pronunció un discurso de campaña en Ohio en el que desgranó la política económica de Joe Biden y alertó de las consecuencias de esta en caso de que el presidente consiga la reelección en noviembre. El candidato republicano hizo especial hincapié en la industria automotriz, muy dañada durante el actual mandato de Biden como consecuencia de las políticas aparentemente 'verdes', de la rendición al vehículo eléctrico o de la expansión china en América con la construcción de plantas automovilísticas en México.

En este contexto, Trump señaló que, en caso de ser elegido presidente, impondría un arancel del 100% a estos vehículos para defender así la producción nacional. El caso contrario -una nueva victoria electoral de Biden- supondría "un baño de sangre" para el país y la industria del automóvil.

"Baño de sangre". Los medios del establishment ya tenían los ingredientes perfectos para fabricar su nueva noticia falsa: su archienemigo Donald Trump y unas palabras supuestamente violentas. A partir de ahí, el relato vino rodado y los medios construyeron el falso titular con el que extender su mentira: "Trump amenaza con un baño de sangre si no gana las elecciones". ES FALSO.

The media is lying about Donald Trump with this narrative about a “bloodbath” if he loses the election. He was very clearly talking about the car manufacturing industry—before and after he used the word.

You have to be extremely disingenuous to take what he’s saying out of… pic.twitter.com/qhctYGpi7K

— Ian Miles Cheong (@stillgray) March 17, 2024