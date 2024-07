Cuatro reflexiones sobre el retiro de Biden de la campaña presidencial y lo que viene

Publicado por Vanessa Vallejo Verificado por 21 de julio, 2024

El presidente Biden ha anunciado este domingo que no seguirá en la carrera presidencial. Eso significa que vienen semanas decisivas para el Partido Demócrata, que no solo enfrenta la incertidumbre de no saber quién será su candidato a tan solo meses de las elecciones, sino también las críticas y el descontento de millones de americanos que han visto cómo durante meses, o incluso años, los demócratas encubrieron el verdadero estado de salud del mandatario. Esta situación histórica en la política nos deja varias reflexiones importantes.

Uno de los mayores engaños en la historia política de este país



Las dudas sobre la capacidad mental del presidente Biden no son nuevas, ya en la campaña pasada las encuestas mostraban las dudas de los americanos al respecto. Durante años, tanto el equipo del presidente Biden, como congresistas y senadores, y en general el Partido Demócrata mintió sobre lo que ocurría.

Cada que se les preguntaba al respecto negaban que el presidente tuviera problemas, incluso se atrevieron a hacer afirmaciones sin sentido como que es un hombre "enérgico y vigoroso". Pero además mantuvieron al presidente alejado de las cámaras y los eventos públicos, tratando de evitar al máximo su exposición con la esperanza de que los americanos no confirmaran sus dudas sobre la situación de salud del mandatario.

También tienen responsabilidad los medios de comunicación y periodistas que tuvieron la oportunidad de estar cerca al presidente y callaron sobre lo que veían. Durante tres años y medio vimos a periodistas completamente dóciles que en vez de reclamar porque el presidente no tomaba preguntas, cuando tenían la oportunidad de hablarle decidían preguntarle sobre su sabor favorito de helado.

Han decidido sacrificar a Biden porque las encuestas ya lucían muy mal

Desde hace unos meses grandes medios empezaron a publicar reportajes fuertes en contra del presidente Biden. Primero señalando lo mal que le estaba yendo en las encuestas en estados clave y también entre grupos fundamentales para el Partido Demócrata como los afrodescendientes, los hispanos y los jóvenes. Desde hace unas semanas, fundamentalmente tras el debate, los principales medios empezaron a publicar reportajes sobre el deterioro de salud del presidente.

Poco a poco, diferentes congresistas empezaron a hablar abiertamente de sus preocupaciones, hasta que más de 20 legisladores pidieron públicamente al presidente que se hiciera a un lado en la carrera presidencial. Pero ¿qué hizo que de repente, un Partido que negaba todas las dudas sobre la incapacidad de Biden, no solo le diera la espalda al mandatario sino que empezara a presionar para que se retirara?

Las encuestas son la causa de este "despertar", no solo dentro del Partido sino también de diferentes periodistas, que ahora se hacen los sorprendidos sobre el estado de salud de Biden. Si el presidente no estuviera perdiendo en todos los estados púrpura y entre grupos clave de votantes, seguramente muchos medios seguirían preguntándole cuál es su sabor de helado favorito, y los congresistas y senadores seguirían callados sobre la situación de salud del presidente, que conocen de primera mano.

Las crisis que vive el país no son por cuenta del mal estado de salud de Biden

El país entero, pero sobre todo los votantes independientes, tienen que tener claro que todas las crisis que vive este país, incluyendo el problema económico y de crimen, no se van a solucionar reemplazando a Biden por Kamala o por cualquier otro demócrata. Los americanos están viviendo momentos difíciles por las políticas del Partido, cuyo liderazgo ha decidido seguir la vía de la izquierda.

Kamala Harris no solo es responsable de los problemas, en tanto que es la vicepresidente de Biden, sino que su historial en la política muestra que es una mujer de extrema izquierda y, por lo tanto, un eventual Gobierno con ella a la cabeza podría ser incluso más dañino para la clase trabajadora que hoy se ve afectada por la inflación y por la criminalidad.

Es posible que el Partido intente desligar a Kamala Harris, o a quien termine como nominado, de las crisis de esta administración, por eso es necesario siempre recordar que más allá del problema de salud del presidente, son las políticas de izquierda la verdadera causa del mal momento que viven muchas familias.

Las próximas semanas serán difíciles para los demócratas y tal vez nos den una pista de quién realmente está al mando

Una cosa ha quedado clara: no sabemos quién realmente está al mando del país. Con su renuncia, la Casa Blanca implícitamente ha reconocido que las dudas sobre el presidente son una realidad. Y si esta Administración tuviera un poco de decencia, el presidente no solo se haría a un lado, sino que renunciaría a su puesto. Si Biden no está en condiciones de correr una campaña, tampoco tiene la capacidad de servir seis meses más como presidente.

Posiblemente lo que venga en adelante sea una lucha interna entre los diferentes grupos de poder del Partido. Otra posibilidad es que quienes están detrás del presidente Biden cierren filas alrededor de Kamala y ni siquiera permitan otro proceso de elección como está sugiriendo el expresidente Obama. Pero, con suerte, lo que pase en las próximas semanas nos de una idea de cómo están organizados los grupos de poder y quién realmente ha estado a cargo del país.