Kamala Harris apoyó el movimiento 'Defund the Police' en junio de 2020

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 26 de julio, 2024

La vicepresidente y posible candidata demócrata de las elecciones presidenciales, Kamala Harris, apoyó el movimiento 'Defund the Police'.

Lo hizo en el año 2020 durante una entrevista en el programa de radio de Nueva York "Ebro in the Morning" que recoge CNN en la que llegó a asegurar que las ciudades estadounidenses estaban "militarizando" a sus agentes de la ley y que, por tanto, el movimiento que comenzó con el asesinato de George Floyd, estaba denunciando la cantidad de dinero empleado en la Policía "acertadamente":

"Todo este movimiento trata de decir, con razón, que tenemos que echar un vistazo a estos presupuestos y determinar si reflejan las prioridades correctas". Kamala Harris, posible candidata demócrata de las elecciones presidenciales 2024

Esa declaración la realizó el 9 de junio de 2020 pero formó parte de toda una estrategia en la que la demócrata abogaba por unirse al movimiento 'Defund the Police' y que llevaba en marcha varios días. De esta forma, un día antes de charlar en "Ebro in the Morning", la ahora vicepresidenta volvía a hacer hincapié en la necesidad de desfinanciar a la policía.

Fue durante una entrevista en MSNBC donde, directamente, afirmó que era necesario "desmilitarizar los departamentos de policía":

"Parte de lo que tenemos que hacer aquí es también analizar la militarización de los departamentos de policía y el tipo de dinero que se destina a ello. Y tenemos que desmilitarizar los departamentos de policía". Kamala Harris, posible candidata demócrata de las elecciones presidenciales 2024

Es más, la vicepresidente llegó a asegurar que la excesiva financiación que estaban recibiendo los agentes de la ley era "retrógrada", ya que no era necesario destinar tantos fondos a la seguridad del país. "En esencia, una de las cuestiones en la que creo que todos deberíamos estar de acuerdo es que es un pensamiento anticuado. Es obsoleto y, en realidad, erróneo y retrógrado pensar que más agentes de policía crearán más seguridad", afirmó Harris quien, ahora, vuelve a considerar que la seguridad del país es uno de los aspectos a los que se debe prestar máxima atención.