México: arrestan a 'Paco el Trompas', el principal sospechoso del asesinato de una estudiante española en Morelos

Publicado por AFP 18 de septiembre, 2026

Las autoridades mexicanas arrestan este jueves al presunto asesino de una estudiante universitaria española que realizaba un intercambio académico en ese país.

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, llegó en agosto desde la universidad de Granada a la Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El sábado pasado fue atacada con un arma blanca en Cuautla, unos 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó en X que "el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido", sin decir el nombre del capturado.

Horas después, autoridades de Morelos identificaron al sujeto como Francisco Javier 'N'. Su apellido se mantiene en reserva por razones jurídicas. La fiscalía estatal informó además que solicitará a la justicia que el crimen de Tacoronte sea investigado como feminicidio.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, en conferencia de prensa dijo que las lesiones en la víctima "nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió, por la forma en que lo hizo".

Detalló que el agresor, que también le robó su teléfono móvil, le infligió "lesiones infamantes" que según las leyes locales son causal de feminicidio. Blumenkron descartó, sin embargo, que el crimen haya tenido una motivación "de carácter sexual" e informó que su despacho pedirá "la pena mayor" para el agresor.

El protocolo que pide categorizar estos crímenes como feminicidios busca evitar que se descarten de forma prematura posibles motivos de género en un país marcado por la violencia machista.