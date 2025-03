Día Internacional de la Mujer: un llamado a no olvidar a las mujeres realmente oprimidas

8 de marzo, 2025

En el Día Internacional de la Mujer es absolutamente necesario pedir por los derechos y la libertad de las mujeres en aquellos lugares donde son realmente oprimidas, lo cual sucede principalmente en países islámicos, en sitios golpeados por grupos islamistas radicales o en determinadas sociedades islámicas, incluido en Occidente.

Aquellas voces, que se escuchan principalmente en los círculos izquierdistas occidentales, que usan la causa feminista, como tantas otras, para esconder sus verdaderas intenciones de imponer el socialismo y de destruir Occidente, deben ser ignoradas.

Mientras la izquierda en Occidente exige derechos para las mujeres en lugares donde están plenamente reconocidos, en países como Irán y Afganistán, entre otros, recrudecen las atrocidades cometidas contra ellas. Es realmente absurdo.

Las personas de bien que realmente se preocupan por las mujeres, es decir, aquellas que están por fuera de la ONU, que sólo se preocupa por condenar a Israel en su defensa contra terroristas islamistas genocidas, deben exigir, como se mencionó, por la libertad y los derechos de las mujeres en aquellos sitios donde realmente los necesitan. Si bien la opresión de este tipo sucede en muchos lugares del mundo, podemos tomar algunos casos emblemáticos para no olvidar a las mujeres cuyas libertades se ven significativamente coartadas.

“Una muerte lenta” en Afganistán



El Gobierno de los talibanes en Afganistán ha emitido en 2024 una serie de leyes con el fin de seguir coartando las libertades de sus ciudadanos, entre las que se encuentra una prohibición al sonido de las voces femeninas en público.

Entre las nuevas normas, las cuales fueron emitidas tras ser aprobadas por el líder supremo Hibatullah Akhundzada, también se señala que las mujeres deben cubrir su cuerpo en los espacios públicos, principalmente su rostro, para evitar tentarse y tentar a otros. También deben taparse frente a hombres y mujeres no musulmanes para no corromperse.

Además, las leyes emitidas por el régimen fundamentalista islámico indican que las mujeres deben utilizar prendas de ropa que no sean ajustadas ni cortas.

Respecto del transporte público, las nuevas reglas prohíben a los conductores trasladar mujeres adultas sin un tutor masculino legal y obligan a los pasajeros y choferes a realizar oraciones en los tiempos designados.

La joven activista afgana Laila Basim escribió en agosto pasado un artículo en el periódico español El País, en el cual describió la dura vida de las mujeres en Afganistán desde que los talibanes recuperaron el poder allí en 2021 tras la caótica salida estadounidense bajo la Administración Biden.

Basim, quien hoy reside en Estados Unidos junto con su esposo y sus tres hijos, calificó de “muerte lenta” la vida regida por las leyes del Gobierno talibán en el país. De hecho, explicó que tanto ella como otras mujeres perdieron su empleo debido a las fuertes restricciones de los islamistas radicales que gobiernan actualmente en Afganistán.

La joven comentó que ella fue despedida del Ministerio de Economía luego de que los talibanes asumieran el poder en el país, por lo que, indicó, se vio obligada a quedarse confinada en su hogar sin posibilidad de cumplir sus sueños.

Basim explicó que los talibanes han prohibido a las mujeres mayores de 12 años asistir a las escuelas y universidades, han sido expulsadas de sus puestos en el Estado, y no se les permite viajar más de 70 km sin la compañía de un hombre o elegir marido, entre otras medidas represivas.

La joven autora sostuvo que tuvo un aborto espontáneo debido a los palazos recibidos por las fuerzas de los talibanes durante una protesta en 2022, vio cómo una joven vecina moría a manos de su hermano por negarse a someterse a un matrimonio forzado, presenció una lapidación a muerte de dos mujeres debido a que no llevaban el velo y una ejecución a balazos de clérigos tachados de infieles, entre otras atrocidades. Además, comentó que en reiteradas ocasiones vio jóvenes mujeres muertas en la calle.

Basim no ocultó su decepción con los medios de comunicación, ya que indicó que estos hechos no suelen ser cubiertos por la prensa internacional. ¡Vaya sorpresa! No Jews, no news.

Basim también sostuvo que debió cerrar la biblioteca Zan -cuyo significado es mujer en idioma darí-, la cual fue fundada por ella y otras activistas con el fin de promover la lectura y la cultura entre las afganas, debido al hostigamiento de los talibanes.

Mahsa Amini, símbolo de la resistencia contra la opresión del régimen en Irán



El caso de Mahsa Amini, una joven kurda iraní asesinada por la Policía de la Moral en Irán en 2022 por no llevar bien puesto el hiyab (velo islámico), ha conmocionado al mundo y se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra la opresión contra las mujeres y los opositores por parte del régimen de los ayatolás.

Testigos presenciales señalaron que Mahsa Amini, de 22 años, fue golpeada mientras estaba dentro de una furgoneta policial.

El asesinato de la joven desató una ola de protestas en Irán bajo la consigna Mujer, Vida, Libertad, que fueron brutalmente reprimidas por el régimen, que mató a cientos de personas y arrestó a miles.

Pocos días después del primer aniversario del asesinato de Mahsa Amini, el Parlamento iraní aprobó una ley que endurece las penas a las mujeres que no porten hiyab en lugares públicos. La norma establece sanciones como penas de cárcel de hasta cinco años, multas de hasta 2.000 dólares, la confiscación de automóviles y la prohibición de conducir, además de deducciones de salario, prestaciones laborales o la prohibición de acceder a servicios bancarios.

A principios del 2024, el régimen de los ayatolás aumentó la opresión contra las mujeres en Irán. La Guardia Revolucionaria desplegó a lo largo y ancho del país a los Safirane Mehr (Embajadores de cariño): “grupos entrenados” que se encargan de controlar que las mujeres usen el hiyab.

Narges Mohammadi, la Nobel de la Paz encarcelada en Irán

Además del caso de Amini, otra mujer que simboliza la resistencia contra el régimen iraní es la Nobel de la Paz Naarges Mohammadi, quien se encuentra encarcelada en Irán. A finales del año pasado, las autoridades iraníes debieron hospitalizarla tras casi nueve semanas de negarle tratamiento. Activistas que luchan por la liberación de la activista afirmaron en aquella oportunidad que se debía conceder a Mohammadi un tratamiento integral para sus múltiples afecciones, dado que el simple traslado no resolvería los graves problemas de salud causados por meses de malos tratos, abandono y privaciones.

Mohammadi se encuentra detenida en la prisión iraní de Evin, que alberga a otros presos políticos y personas con vínculos con Occidente.

Israel rescató a una joven yazidí en Gaza



El Estado de Israel, país que sufre la obsesión antisemita de la ONU y varias organizaciones que afirman defender los derechos humanos, rescató a finales de 2024 en la Franja de Gaza a una mujer yazidí de 21 años que había sido secuestrada de su hogar en Irak en 2014.

Se trata de Fawzia Amin Sido, quien tras haber sido secuestrada por ISIS, fue trasladada a Siria, donde un terrorista de Hamás la compró y la llevó a Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que el terrorista que adquirió a Sido murió durante la guerra en Gaza, probablemente en una ofensiva israelí.

Cabe recordar que en 2014, ISIS lanzó una campaña de conquistas en la que se apoderó de un tercio de Irak y de amplias zonas de Siria. En aquella época, este grupo terrorista islámico llevó a cabo un genocidio contra los yazidíes, a quienes consideran infieles.

Se estima que los terroristas de ISIS asesinaron a unos 5.000 yazidíes y capturaron a unas 7.000 mujeres, adolescentes y niñas pertenecientes a esta minoría, quienes fueron convertidas en esclavas sexuales.