Trump no está explotando el antisemitismo; está atacando su causa fundamental

22 de abril, 2025

Los críticos de la ofensiva de la Administración Trump contra el antisemitismo en el mundo académico tienen razón en una cosa. La lista de demandas que el Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo del presidente Donald Trump envió a la Universidad de Harvard, así como las enviadas a otras instituciones académicas bajo intenso escrutinio por su tolerancia y fomento del odio a los judíos, sí van más allá de esa cuestión.

Trump ha intentado cambiar la forma en que las instituciones de educación superior de élite llevan a cabo las admisiones, las contrataciones y aplican la disciplina, así como investigar la situación migratoria de los estudiantes extranjeros, que son clave para la causa pro-Hamás y que lideraron turbas en los campus culpables de actos de intimidación y violencia. También les ha amenazado con retirarles fondos federales si no cumplen. Pero con ello, el grupo de trabajo que nombró pretende algo más que hacer de los campus universitarios entornos más seguros para los estudiantes y profesores judíos.

Eso ha llevado a algunos progresistas judíos, incluidos muchos que han expresado críticas a la forma en que Harvard y las demás universidades que corren el riesgo de perder miles de millones en financiación federal, a afirmar que Trump está "explotando" el asunto. Y a pesar de su patente fracaso a la hora de abordar el problema, algunos presidentes judíos de universidades, incluidos los líderes de Harvard, la Universidad de Princeton, la Universidad Wesleyana y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, todos tienen el descaro de afirmar que ellos -y no la Administración en Washington- tienen una mejor idea de lo que es y lo que no es antisemitismo.

Parecen hablar en nombre de muchos de la izquierda política.

Eso es especialmente cierto en el caso de los progresistas judíos, que llevan mucho tiempo negando la realidad del antisemitismo de izquierda. Su odio por Trump, arraigado en el partidismo y las diferencias de clase, simplemente no les permite aceptar que el hombre naranja malo, que es apoyado en gran medida por los votantes de clase trabajadora, en realidad está luchando contra el antisemitismo en lugar de fomentarlo. También parecen ignorar el hecho de que, a todos los efectos, los demócratas a los que han apoyado fervientemente, como el expresidente Joe Biden y la ex vicepresidenta Kamala Harris, alimentaron el fuego del antisemitismo mientras decían combatirlo.

¿Es "malo" luchar contra el antisemitismo?

Este punto de vista está representado por una carta distribuida por el izquierdista Jewish Council on Public Affairs (Consejo Judío de Asuntos Públicos), un grupo paraguas de consejos de relaciones comunitarias judías que una vez estuvo vinculado a las federaciones de esa comunidad, pero que ahora es independiente de ellas. Afirma que el esfuerzo de Trump para hacer frente al antisemitismo en los campus es en realidad "malo" para los judíos. La misiva se aferra a argumentos partidistas sobre el antisemitismo como un fenómeno principalmente de derecha que hace tiempo que han quedado obsoletos. De hecho, están sorprendentemente fuera de contacto con la realidad desde los ataques terroristas dirigidos por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, y la oleada de odio que siguió a ese intento de genocidio judío. Su principal argumento es la falsa afirmación de que hay que oponerse a los intentos de erradicar los prejuicios contra los judíos e Israel que se han convertido no solo en la corriente dominante en el mundo académico y la cultura popular, sino en una nueva ortodoxia desde el 7 de Octubre, porque estos esfuerzos van en contra de la "democracia".

Parecen pensar que las medidas para impedir que las turbas pro-Hamás dañen a los judíos es una restricción de los derechos de los que cantan a favor del genocidio judío ("del río al mar") o del terrorismo ("globalizar la intifada"), aunque lo que está en cuestión no es la libertad de expresión sino acciones ilegales que violan las normas de estas universidades que no se han aplicado.

El texto de la carta refleja el deseo de los firmantes no solo de distanciarse de una campaña contra el odio a los judíos liderada por Trump, sino también del Estado de Israel. Al igual que las personas que se oponen a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), estos opositores a Trump parecen querer crear un espacio seguro para quienes se oponen a la existencia del único Estado judío del planeta que les exima de responsabilidad por sus prejuicios contra los judíos.

Que esta carta haya sido firmada por grupos que representan a las principales denominaciones progresistas del judaísmo en Estados Unidos -reformistas, conservadores y reconstruccionistas- es un escándalo. También es un terrible reflejo de la forma en que estos movimientos han dado prioridad al partidismo progresista o de izquierda por encima de su solidaridad con sus compatriotas judíos o de su sagrada responsabilidad de oponerse a la intolerancia y al odio.

Una agenda más amplia



Si bien ese argumento está demasiado contaminado por la política como para tomarlo en serio, es cierto que algunos líderes judíos reflexivos y, en general, más responsables, también están preocupados por el esfuerzo de Trump de poner a la academia a raya.

Voces judías prominentes como el rabino David Wolpe, el antiguo líder del Templo Sinaí en Los Ángeles que pasó un año como profesor visitante en la Escuela de Divinidad de Harvard en el año académico 2023-24, han sido francos sobre los fracasos del establecimiento educativo y aprueban "los objetivos generales" de los ultimátums de Trump a Harvard y otras universidades. Pero está preocupado por ello, diciendo a Jewish Insider que "creo que esta es una carta que tendrá un montón de consecuencias no deseadas, y me parece una extralimitación" y que "hay un montón de otras agendas arremolinándose que no están directamente relacionadas con el antisemitismo".

Eso es parcialmente cierto, pero también pasa por alto un punto central de esta controversia.

En el fondo, el esfuerzo de Trump por reformar la educación superior no es solo una respuesta al aumento del antisemitismo en Estados Unidos tras el 7 de Octubre. Se basa en la comprensión de que la epidemia de intolerancia antijudía no surgió de la nada y no está aislada de otras tendencias y problemas sociales. Por el contrario, las espantosas escenas que se produjeron en cientos de campus universitarios estadounidenses y en escuelas de primaria y secundaria son el resultado directo de la forma en que los llamados progresistas han cambiado para peor la educación estadounidense durante su larga marcha por sus instituciones.

Es imposible comprender lo que ha sucedido en Harvard, Columbia y en tantas otras universidades en los últimos 18 meses sin comprender que la demonización de Israel y de los judíos se deriva del papel central que desempeñan ideas tóxicas como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad, colonialismo de poblamiento y el catecismo woke de diversidad, equidad e inclusión (DEI) han transformado el mundo académico y otros sectores de la sociedad, incluyendo las artes, los negocios y el Gobierno.

Dividir a los estadounidenses y fomentar el odio



Un principio central de este conjunto de creencias es que la humanidad está dividida en dos grupos: las personas de color, que siempre son víctimas y siempre tienen razón, y los opresores blancos, que siempre están equivocados. Esta es una fórmula para una guerra racial perpetua que nunca puede resolverse. Se basa en el desprecio por los fundamentos del canon de ideas procedentes de Jerusalén, Atenas y Roma, que representan los cimientos no solo de la civilización occidental, sino también de la república estadounidense. Como tal, forma parte de una guerra contra esa civilización y contra América que trata tanto a Occidente como a Estados Unidos como irremediablemente racistas. Y es una forma de argumentar falsamente que las bárbaras atrocidades del 7 de Octubre son de alguna manera defendibles.

Aunque algunos podrían desear que esta ideología DEI incluyera a los judíos como una minoría aprobada y entre las víctimas (lo que estaría justificado por su historia de persecución y por ser objeto de odio hasta el día de hoy), tal designación es antitética desde el punto de vista woke. Esto se debe a que esta formulación esencialmente marxista siempre se ha adherido a la noción de que los judíos se encuentran, por definición, entre la clase opresora debido a su éxito en relación con el de otros pueblos, incluidos sus vecinos de Oriente Medio.

De este modo, los marxistas de los siglos XIX y XX y sus sucesores progresistas del siglo XXI han adaptado antiguos mitos sobre los judíos para acomodarlos a su ideología. El antisemitismo no es un error, sino una característica del izquierdismo woke.

En el mundo académico estadounidense contemporáneo, estas ideas hace tiempo que pasaron de los márgenes a la corriente dominante, hasta el punto de que se han convertido en una ortodoxia de la que no se permite disentir. Cualquiera que no acepte estas ideas, como los que son políticamente conservadores o partidarios del sionismo, se ha convertido esencialmente en una especie extinguida en las facultades de humanidades y ciencias sociales y en las administraciones universitarias.

Eso explica la respuesta del mundo académico estadounidense al 7 de Octubre y a la guerra contra Hamás. Fue uniformemente hostil a los israelíes judíos, que eran las víctimas previstas de una guerra genocida librada contra ellos, y simpatizante de los autores islamistas y sus partidarios, cuyas actitudes políticas, sociales y religiosas medievales son por lo demás antitéticas a todo lo que apoyan los progresistas y progresistas estadounidenses.

El papel del dinero extranjero



Otro elemento de esta atmósfera malévola es la forma en que muchas de las mejores universidades se han vendido esencialmente a los intereses extranjeros, especialmente a los de los países de Oriente Medio, donde el odio a los judíos ya era una parte integral de la cultura, incluso antes de que se convirtiera en un arma para fomentar la hostilidad hacia el actual Estado de Israel.

Los estudiantes extranjeros representan ahora una cuarta parte de la población de Harvard, y al menos un porcentaje igual del profesorado procede también del exterior. En Columbia, las cifras son aún más asimétricas, con un 55% de los estudiantes y profesores de sus diversos departamentos y facultades procedentes de otros países.

La razón por la que estas y otras universidades están tan alborotadas por los esfuerzos de Trump para hacer cumplir la ley y deportar a los estudiantes que violan los términos de sus visados al participar en la violencia antisemita y la defensa de grupos terroristas como Hamás es que la admisión de extranjeros -que pagan la matrícula completa con mucha más frecuencia que los estadounidenses- es parte integral de sus planes de negocio y supervivencia económica. También dificulta el acceso a estas universidades a los solicitantes nacionales, incluso a los más cualificados, convirtiendo las admisiones en un bien más escaso y valioso para ellos.

Así, cuando, por ejemplo, The New York Times informa de que la pérdida de estudiantes extranjeros debido al aumento de las restricciones sobre los visados y las deportaciones de partidarios de Hamás, lo que están admitiendo tácitamente es que estos partidarios del terror deben tener prioridad sobre los estadounidenses, especialmente aquellos que no son lo suficientemente ricos como para comprar su entrada en los campus de élite con el dinero de sus padres.

Donaciones de Gobiernos, entidades e individuos extranjeros, en particular de naciones como Qatar, han financiado varias instituciones, lo que hace más comprensible por qué los departamentos de estudios sobre Oriente Medio se han convertido uniformemente en hervideros de antisemitismo y hostilidad a la existencia de Israel.

Todo esto sirvió como fórmula para una explosión de odio a los judíos en los campus y en las calles de las principales ciudades estadounidenses.

Sin embargo, esto no fue un fin en sí mismo; fue sólo una parte de una guerra contra Occidente y Estados Unidos mucho mayor. Poner fin a esta animadversión requiere, por tanto, un esfuerzo que tenga en cuenta este contexto en el que el antagonismo contra los judíos y los derechos de los miembros de esta comunidades, que ahora se presenta falsamente de forma rutinaria como prueba de idealismo y activismo progresista, se ha generalizado dentro del mundo académico.

La desfinanciación es esencial



Cualquier esfuerzo para frenar los prejuicios contra los judíos que los trate de forma aislada, y que no se dirija también a acabar con la ortodoxia woke en las universidades que está produciendo odio contra Occidente y Estados Unidos, fracasaría estrepitosamente. Y eso es exactamente lo que ha sucedido siempre que se ha abordado la cuestión sin incluir reformas que aborden la causa fundamental del antisemitismo de izquierda que domina la cultura académica.

La única forma de obligar a estas universidades a cambiar es amenazar sus fondos con acciones decisivas, como las que Trump está intentando implementar. Hacerlo como parte de un proceso extremadamente lento que siempre termina con meros regaños para los infractores en lugar de castigos que realmente duelan, como ha ocurrido con quejas anteriores al Departamento de Educación para hacer cumplir las disposiciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, es apenas mejor que no hacer nada en absoluto.

Contrariamente a los ataques deshonestos contra Trump que provienen de la izquierda, la batalla contra la ideología woke no es una cuestión de guerra cultural conservadora o parte de un esfuerzo populista o antiintelectual para destruir la educación, la ciencia o incluso la propia democracia. No se puede luchar contra el antisemitismo sin tratar de hacer retroceder la marea woke que ha estado arruinando las universidades y tantas otras cosas. El ataque de Trump a estas instituciones es el único plan de acción que tiene el potencial de salvar tanto a los estudiantes judíos como a las instituciones académicas a las que asisten de las fuerzas empeñadas en destruir toda la sociedad estadounidense.

© JNS