3 de enero, 2025

El esfuerzo por desacreditar y deslegitimar a Israel es un proyecto que nunca permite que los hechos se interpongan en el camino de una narrativa ficticia de "genocidio". Eso es algo que queda claro no tanto por los esfuerzos de los defensores del Estado judío como por los de sus críticos como The New York Times. Pero aunque se desmientan las peores calumnias contra Israel por parte de quienes pretenden tachar a sus soldados y dirigentes de criminales de guerra, no espere que eso cambie muchas mentes.

Así lo demostró ampliamente un importante trabajo de investigación publicado esta semana por el Times que requirió los esfuerzos de siete de sus reporteros que afirman haber entrevistado a "100 soldados y funcionarios en Israel, docenas de víctimas de los ataques en Gaza y expertos en las reglas de los conflictos armados." El titular prometía hallazgos escandalosos que podrían reforzar la falsa afirmación de que las Fuerzas de Defensa de Israel estaban llevando a cabo realmente ataques ilegales o incluso criminales contra árabes palestinos en Gaza. Pero todo el artículo podía resumirse en una sola frase. Después de que terroristas de Hamás y otros palestinos atacaran el Estado judío el 7 de octubre de 2023, las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron con mayor fuerza y bajo reglas de enfrentamiento ligeramente más laxas contra sus enemigos que antes de ese suceso.

Eso es todo.

Una vez que Hamás inició la guerra actual rompiendo la frontera entre Gaza e Israel y participando en una orgía de asesinatos, torturas, violaciones, secuestros y destrucción gratuita, el ejército israelí adoptó tácticas diferentes y más agresivas de las que tenía antes de que sus enemigos pusieran fin al alto el fuego que existía el 6 de octubre de 2023.

La verdad sobre las FDI



Esas diferencias se tradujeron en una flexibilización de las reglas de enfrentamiento que permitiría ataques contra líderes de Hamás que no se habrían permitido durante un periodo de relativa calma. Eso significaba que se permitían los ataques contra los enemigos responsables no sólo de iniciar una guerra, sino de los bárbaros crímenes del 7 de octubre, incluso si había hasta 20 civiles presentes. Eso permitía a las FDI acabar con esos criminales en sus propias casas, a diferencia de antes, cuando sólo se les podía atacar si estaban al aire libre con poca gente a su alrededor.

Inevitablemente, eso ha provocado un mayor número de víctimas civiles. Por otra parte, si los operativos de Hamás no quisieran poner en peligro a los civiles, evitarían utilizarlos como escudos humanos. El grupo terrorista admite que busca activamente no sólo esconderse entre y detrás de los no combatientes, sino aumentar el número de muertos y heridos con fines propagandísticos y de relaciones públicas. Y, como también informó el Times, cuando las IDF cometieron errores, los oficiales responsables de errores cometidos en el fragor de una batalla en curso fueron disciplinados con razón. Afirmar que la relajación de las normas israelíes es injustificada exige aceptar la idea de que los terroristas que libran una guerra activa con las manos manchadas de sangre deberían tener impunidad para cometer tantos crímenes como quieran mientras mantengan a su familia y amigos a su alrededor.

La afirmación de genocidio vuelve a quedar desmentida por el reportaje del Times, que señala que incluso con estas "normas menos estrictas", el proceso por el que los comandantes israelíes pueden ordenar ataques contra objetivos de Hamás sigue siendo riguroso y lejos de ser indiscriminado o de pretender causar víctimas en masa. Esto es algo respaldado por expertos en las leyes de la guerra como John Spencer, de West Point, y el coronel británico Richard Kemp.

De hecho, los únicos hallazgos reales respaldan los informes de fuentes tanto israelíes como palestinas según los cuales el 80% de las bajas en la Franja de Gaza las han sufrido combatientes de Hamás y sus familiares. Eso significa que la afirmación de que Israel estaba atacando deliberadamente a civiles para supuestamente destruir a la población palestina es una falsedad evidente.

Esto ni siquiera tiene en cuenta que el número total de bajas facilitado a los periodistas por fuentes de Hamás como el Ministerio de Sanidad de Gaza, que han sido aceptadas acríticamente y difundidas por todo el mundo, ha sido desacreditado por quienes estudian las estadísticas.

"Como dijo el periódico a sus lectores, el principal obstáculo para hacer llegar alimentos a los habitantes de Gaza es palestino"

Nada de esto viola las nociones comúnmente aceptadas sobre lo que ahora permite o no el derecho internacional durante una guerra, que, como el Times concedió, consiste en conceptos y reglas vagamente definidos.

El resultado de toda esta información es la conclusión totalmente anodina de que cuando los grupos terroristas inician guerras, es probable que resulten heridas más personas a las que pretenden representar y utilizar como peones. Tampoco es sorprendente el hecho de que las naciones implicadas en guerras en las que sus civiles han sido deliberadamente objeto de bárbaros crímenes de guerra por parte de terroristas se muestren menos comedidas en sus esfuerzos por erradicar a sus enemigos que en tiempos de relativa paz.

Así que, aunque el titular y el encuadre de la historia pueden haber sonado como forraje para aquellos decididos a demonizar al Estado judío y sus esfuerzos posteriores al 7 de octubre para destruir a Hamás, el resultado de toda esa investigación y redacción fue tan escaso que uno se pregunta por qué el periódico se molestó en explorar el tema en primer lugar.

La razón de la escasez de alimentos



Lo mismo puede decirse de sus esfuerzos por respaldar la afirmación de que Israel está matando deliberadamente de hambre a los gazatíes desde que comenzó la guerra, otro de los principales pilares del intento de justificar el uso del término "genocidio" para describir las tácticas israelíes.

Un artículo de Times publicado días antes de su informe sobre las reglas de enfrentamiento israelíes proporcionaba algunos detalles interesantes sobre la entrega de alimentos a Gaza. En contra de las afirmaciones de que Israel está impidiendo que la ayuda humanitaria llegue al enclave costero, el Times confirmó los argumentos de Israel de que la culpa es de los palestinos y no de sus acciones, aunque enmarcándolo de la manera más negativa posible.

Como dijo el periódico a sus lectores, el principal obstáculo para hacer llegar alimentos a los habitantes de Gaza es palestino.

Hamás ha estado robando descaradamente la ayuda destinada a los civiles y reservándola para su propio uso, con algunos de los robos grabados en vídeo. Aquellos envíos que no fueron tomados por los terroristas que gobernaban Gaza antes del 7 de octubre están siendo robados ahora por bandas criminales que operan en zonas donde Hamás ya no está activo.

Esto ocurre porque Naciones Unidas y sus agencias de ayuda se han negado sistemáticamente a que las FDI vigilen la ruta y los camiones por los que se distribuyen los alimentos. Por eso, hasta 800 camiones cargados de alimentos permanecen parados en Israel en un momento dado, ya que las distintas agencias internacionales de ayuda temen enviarlos a Gaza. La única ruta segura para la entrega de alimentos es la que Israel ha supervisado a lo largo de la ruta de Egipto a Gaza.

Así que, una vez más, los principales medios de comunicación occidentales hostiles a Israel están proporcionando información que desmiente la narrativa del genocidio. Esto significa que gran parte de la munición que los defensores de Israel necesitan para refutar lo que equivale a un moderno libelo de sangre está siendo ofrecida por fuentes de los medios de comunicación cuya cobertura está constantemente sesgada contra el Estado judío.

En Gaza no se está produciendo ningún genocidio. La guerra que Hamás inició y sigue librando al negarse a liberar a los rehenes israelíes que sacó de sus casas y de un festival musical de jóvenes el 7 de octubre también se ha cobrado muchas vidas palestinas. Pero aproximadamente la mitad de las víctimas mortales han sido combatientes y operativos de Hamás, y muchos de los civiles eran personas directamente relacionadas con ellos. El objetivo de Israel ha sido derrotar y destruir a Hamás, no a los palestinos en su conjunto, que, incluso si se creen las estadísticas de los terroristas, sólo han perdido un pequeño porcentaje de los 2,1 millones de personas que se cree que había en Gaza antes del 7 de octubre.

Para creer la acusación de genocidio, todas las guerras de la historia deben calificarse de genocidio. Eso vacía de cualquier significado real a una palabra acuñada para describir el Holocausto. Eso ni siquiera tiene en cuenta que el objetivo explícitamente declarado de Hamás es la destrucción de Israel y de su población: las atrocidades del 7 de octubre no fueron más que un tráiler de lo que quería hacer con el resto del Estado judío.

La ideología por encima de los hechos



Se trata de conclusiones que deberían darse a conocer a un público lo más amplio posible. Sin embargo, aunque medios como el Times socaven su propia posición editorial con este tipo de reportajes, los observadores imparciales deberían moderar sus expectativas de que esto ayude a cambiar las tornas en la guerra de información que se libra sobre el conflicto.

Esto se debe a que a los periodistas, activistas internacionales de "derechos humanos" y políticos que siguen afirmando que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio de palestinos no les importa lo que realmente está ocurriendo allí. Incluso mientras exageraban las engañosas cifras de víctimas de Hamás, no se han molestado en responder o tener en cuenta la cobertura que deja claro que lo que está ocurriendo es una guerra pero no una limpieza étnica.

¿Por qué?

La respuesta es que una vez que la falsa narrativa implícita en la teoría crítica de la raza y la ideología interseccional es aceptada y aplicada a Oriente Medio -donde Israel y los judíos son falsamente etiquetados como opresores "blancos"- no importa lo que cualquiera de las partes haga en realidad. Cada institución que se adhiere al catecismo woke de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que se utiliza como fórmula para justificar la discriminación contra judíos e israelíes es el problema-no sólo las mentiras contadas por Hamás.

"Sin hacer frente a estas ideologías, las mentiras sobre Oriente Próximo seguirán proliferando, independientemente de la frecuencia con que se desmientan"

Como afirmaba el autor de best-sellers Ta-Nehisi Coates en su ignorante panfleto pro-Hamás The Message, que fue recibido con entusiasmo por los principales medios de comunicación, los hechos sobre el terrorismo palestino, las intenciones de Hamás y los numerosos esfuerzos israelíes por lograr una paz de compromiso que habría creado un Estado palestino que los palestinos rechazaron, no importan. Estas personas creen que Israel está equivocado y no tiene derecho a existir ni a defenderse nunca. Por lo tanto, lo que haga cualquiera de las partes carece de importancia. The Times y otros medios de izquierdas pueden publicar artículos diarios desacreditando la afirmación de genocidio, y no supondría ninguna diferencia para aquellos que lanzan el término para escurrir su significado real.

Esto no significa que los partidarios de Israel no deban seguir señalando estos hechos y argumentando que su causa es justa y sus tácticas defendibles (y legales). Pero a menos que la sociedad también esté preparada para atacar las ideologías tóxicas de woke que son la base de la acusación infundada de genocidio, entonces no importará lo eficaces que puedan ser los argumentos.

El objetivo de los observadores imparciales no deberían ser sólo las afirmaciones calumniosas sobre Israel, endebles y fáciles de refutar, sino todo el edificio de la ideología woke, que permite tanto a los ignorantes como a los que tienen malévolas intenciones antisemitas dedicarse a difamar al Estado judío sin tener en cuenta los hechos. Sin hacer frente a estas ideologías, las mentiras sobre Oriente Medio seguirán proliferando, independientemente de la frecuencia con que se desmientan.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate).



© JNS