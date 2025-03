La "revolución" de Elon Musk: cambiando el Gobierno con tecnología

27 de marzo, 2025

“Esta es una revolución y creo que podría ser la mayor revolución en el Gobierno desde la revolución original”, dijo Elon Musk en una entrevista con Bret Baier. La expresión de Musk no es una exageración, efectivamente lo que estamos viendo en este esfuerzo es una revolución, un cambio radical y profundo en la estructura política y económica, lo que implica, como también lo ha señalado Musk, un cambio cultural.

En una conversación con el senador Ted Cruz, Musk explicaba que la clave para saber lo que realmente está sucediendo en el Gobierno, incluyendo los fraudes, son los sistemas. En el podcast del republicano, Musk resaltó que en vez de preguntar al encargado de área, y esa persona a su empleado, y este empleado a otro, en una cadena infinita que finalmente llegará información que está en un sistema, la solución confiable y rápida es ir directamente a los datos. Por siempre supo que su trabajo de acabar con el derroche en el Gobierno tenía que ver con mirar en los sistemas. Este tipo de soluciones no se le ocurren a un político de carrera, efectivamente un funcionario que lleva años en D. C. intentaría solucionar las cosas pidiendo informes que tomarían un proceso eterno e inefectivo.

"Musk no piensa fuera de la caja, es que para él la caja ni siquiera existe", dijo el senador Cruz describiendo al empresario. Musk combina dos características fundamentales, por un lado su conocimiento técnico, no solo en sistemas sino también en economía, recordemos que fue él quien insistió desde la campaña en que el presidente Trump debía reducir el gasto estatal, de hecho él mismo sugirió el nombre de DOGE y los objetivos del departamento. En segundo lugar, Musk no conoce límites, así como decidió crear una compañía privada de vuelos espaciales llevando la contraria a la creencia de que esa misión es para los Estados, también sacó adelante la idea de que el Estado podía crear un departamento para, en cierta medida, autodestruirse.

En la conversación con Baier, Musk explicaba que gran parte de la causa del fraude que ocurre en el Gobierno tiene que ver con que los "sistemas no se comunican". Un funcionario estatal, por ejemplo, no sabe que le está dando un préstamo a un bebé porque los sistemas no están conectados y no puede cruzar la información para evitar ese fraude, y este tipo de falta de comunicación entre los sistemas afecta de maneras incontables. El equipo de Musk ahora está trabajando en esto para solucionarlo desde el origen, desde los sistemas, una forma de abordar el problema completamente diferente a lo que tradicionalmente pudiera sugerir un burócrata. Lo de Musk es un cambio profundo del Gobierno impulsado con tecnología.

También es un cambio cultural. Musk está trayendo la Gobierno los estándares de las empresas privadas, generando la cultura de que a la agente le importe su trabajo y se preocupe por hacerlo bien. El empresario resaltó varias veces en la conversación con Baier que si una empresa privada funcionara de la forma en la que lo hace el Gobierno, quebraría inmediatamente. En diferentes ocasiones también ha alertado acerca de la inminente necesidad de solucionar el problema fiscal o de lo contrario asegura que el país irá a bancarrota.

Musk está logrando un cambio a niveles que solo él, apoyado por un presidente como Donald Trump, podía lograr. No solo se trata de un recorte de gasto, sino de un cambio profundo del sistema (en todo el sentido de la palabra), pero además impulsando un cambio cultural, exigiendo responsabilidad y control real en el manejo del dinero de los contribuyentes.