La nominación de Huckabee, una prueba para los judíos de EEUU

28 de marzo, 2025

Nadie cree seriamente que el Senado de Estados Unidos vaya a rechazar la nominación del presidente Donald Trump del exgobernador de Arkansas Mike Huckabee para ser embajador en Israel. Los republicanos lograron confirmar a candidatos mucho más controvertidos, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr. y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, por lo que, comparativamente, deberían tener pocos problemas para empujar a Huckabee, un hombre sin esqueletos en el armario, más allá de la línea de meta.

De hecho, es probable que esté en Israel, como predijo, para Pascua. Pero eso no ha impedido que la izquierda judía trate de impedir su nominación.

El brazo político del judaísmo reformista se opone públicamente a Huckabee. También lo hacen el lobby de izquierda J Street y el Jewish Democratic Council of America. El Consejo Judío para Asuntos Públicos, un grupo que agrupa a los consejos de relaciones comunitarias judías de todo el país, no condenó la nominación rotundamente, pero dejó claro su desdén hacia él con comentarios en los que lo desprecia como un "nacionalista cristiano".

Estas opiniones fueron resumidas en un artículo de opinión publicado en The Hill por Lily Greenberg Call, una veterana operativa demócrata que había trabajado para las campañas del expresidente Joe Biden y la exvicepresidente Kamala Harris y dimitió de un puesto en el Departamento del Interior porque consideraba que la Administración Biden-Harris apoyaba demasiado a Israel tras la masacre del 7 de octubre de 2023. "Apoyar incondicionalmente a Israel en realidad hace que los judíos se sientan inseguros" y el Estado judío es "antitético" con los "valores judíos", afirmó Call.

En el otro lado de la cuestión, grupos judíos más progresistas como la Liga Antidifamación y el Comité Judío Americano manifestaron que estaban deseando trabajar con Huckabee. Agrupaciones más fervientemente proisraelíes como la Organización Sionista de América y la Unión Ortodoxa le apoyaron con entusiasmo.

Visto en ese contexto, es fácil descartar a los críticos judíos de Huckabee como valores atípicos o simplemente partidistas predecibles. Pero eso sería un error.

¿Nacionalismo cristiano?

La respuesta furiosa de la izquierda judía hacia Huckabee pone en evidencia algo muy preocupante sobre las actitudes de la comunidad judía estadounidense tanto hacia Israel como hacia sus defensores cristianos, como el exgobernador. Y todo ese ruido sobre el "nacionalismo cristiano" refleja una reacción más amplia entre los progresistas políticos en general contra cualquier muestra de fe en el ámbito público.

En el fondo, la desconfianza de los judíos progresistas hacia el fuerte apoyo que Israel recibe de los evangélicos y otros cristianos conservadores se debe a tres factores. Uno es el simple partidismo. Otro es el sorprendente y bastante irracional prejuicio religioso por parte de algunos judíos. El otro es la noción de que la fe debe influir en la política pública.

Esto último se puso de manifiesto en los comentarios virales que la ex reportera de Politico Heidi Przybyla pronunció en MSNBC en febrero de 2024.

Przybyla condenó a los conservadores políticos y a los partidarios de Trump como "nacionalistas cristianos", porque creen que los derechos de todos los estadounidenses "no vienen de ninguna autoridad terrenal", señaló. "No vienen del Congreso ni del Tribunal Supremo. Vienen de Dios", agregó.

Eso es algo en lo que cree Huckabee. Pero esa creencia era compartida por todos los Padres Fundadores de Estados Unidos, sin olvidar a un deísta aconfesional como Thomas Jefferson. Después de todo, fue el hombre que acabaría convirtiéndose en el tercer presidente de Estados Unidos quien escribió en la Declaración de Independencia que era "evidente por sí mismo" que todos los estadounidenses estaban "dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables."

Aunque Przybyla fue muy criticada por sus comentarios ignorantes, estaba reflejando la gran brecha que se ha abierto entre las personas creyentes, independientemente de su religión, y quienes desprecian la religión tradicional. Lamentablemente, nada refleja mejor esa división que las actitudes hacia Israel.

Fe y antisemitismo



Como sugería una encuesta de Gallup publicada el pasado mes de junio, el apoyo a Israel en Estados Unidos depende principalmente de la fe religiosa. Y el descenso de la religiosidad está directamente relacionado con la creciente hostilidad hacia Israel.

La encuesta, que analizó las opiniones sobre el Estado judío y los palestinos durante el último cuarto de siglo, demostró que el apoyo a Israel era mucho más frecuente entre quienes asistían regularmente a servicios religiosos, y disminuía entre quienes no iban a una iglesia o sinagoga.

El estudio también proporcionó al menos una explicación parcial de las diferencias generacionales sobre Israel. Si los estadounidenses más jóvenes apoyan menos a Israel que los mayores, se debe en cierta medida a que son menos religiosos que sus mayores. El hecho de que las personas de 29 años o menos tengan también más probabilidades de haber sido adoctrinadas en las tóxicas ideas neo-marxistas de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y la ideología colonialista que tacha a Israel y a los judíos de opresores "blancos" -y que es antitética a la fe tradicional- también forma parte de esta deprimente tendencia.

Lo mismo ocurre con los judíos más jóvenes. A la mayoría de ellos se les ha inculcado el catecismo woke de diversidad, equidad e inclusión (DEI), que irónicamente excluye a los judíos, en las escuelas K-12 y de nuevo en la universidad. Eso les hace más proclives a pensar que un concepto es inapropiado si es antitético a los principios de igualdad de oportunidades y derechos individuales. También les hace más proclives a pensar que un Estado judío sectario es de algún modo racista, o que los judíos no son de algún modo el pueblo indígena de su antigua patria.

Que los judíos progresistas y las organizaciones más influidas por este laicismo doctrinario sean también parte de su alienación de Israel no es sorprendente. El hecho de que algunos, como la mayoría de los afiliados al movimiento reformista, sean declaradamente religiosos puede parecer una contradicción. Pero se explica fácilmente cuando uno se da cuenta de que consideran que sus creencias religiosas, al igual que muchos judíos progresistas, no son tanto una cuestión de fe en la revelación o las escrituras como un reflejo de sus opiniones sobre cuestiones políticas, que definen como justicia social.

Su incomodidad con los cristianos, como Huckabee, que creen que el Todopoderoso ha prometido que serán bendecidos si bendicen a Israel, puede parecer contraintuitiva. Pero forma parte de una mentalidad agresivamente despierta y secular que considera esas creencias intrínsecamente ilegítimas.

Aunque muchos atribuyen la mayor parte de la culpa de la disminución del apoyo judío a Israel al primer ministro Benjamin Netanyahu, así como a los socios de su coalición que son miembros de partidos religiosos y de derecha, lo cierto es que tiene mucho más que ver con la demografía de una comunidad que se asimila rápidamente y con la ideología predominante en la izquierda estadounidense. Como JNS informó recientemente, el Centro de Investigación Pew ha publicado un estudio que indica que menos del 1% de los adultos israelíes criados como judíos dicen haber "cambiado" de fe, en comparación con el 24% de los adultos estadounidenses criados como judíos.

Por supuesto, el partidismo también forma parte de la oposición a Huckabee. En este momento, el más hiperpartidista que se recuerda, se puede contar con que los demócratas judíos se opondrán a cualquiera que Trump nomine para un cargo.

Pero es importante entender que el hecho de que Trump sea el presidente estadounidense más proisraelí desde la creación del Estado judío moderno no hace mella en los judíos de la izquierda política. En su mayor parte, incluso aquellos que siguen siendo al menos nominalmente sionistas piensan que Israel sólo es legítimo si refleja su laicismo y sus ideas sobre cómo resolver el conflicto con los palestinos.

El hecho de que en las últimas décadas el electorado israelí haya votado, en su mayoría, a líderes de la derecha como Netanyahu es problemático para muchos judíos estadounidenses. Y el comprensible apoyo israelí a Trump ha hecho que muchos de ellos vean a Israel como el equivalente moral de un "Estado rojo".

A diferencia de sus homólogos israelíes, comprenden poco la ideología de rechazo de los árabes palestinos, quienes se han opuesto repetidamente a propuestas de estadidad e independencia cuando eso significaba que debían vivir en paz con un Estado judío sin importar dónde se trazaran sus fronteras. Esto ha causado poca impresión en los estadounidenses progresistas, incluidos los judíos.

Esta desconexión con los puntos de vista políticos normativos israelíes, que sólo se han visto reforzados por los horrores del 7 de Octubre y sus secuelas, que hicieron que la noción de una solución de dos Estados no fuera tanto una mala idea como una locura, queda clara cuando se escuchan las críticas de la izquierda a Huckabee.

La idea de que había que "salvar a Israel de sí mismo", como creía el expresidente Barack Obama, forma parte de las actitudes de los judíos progresistas hacia Israel. Es difícil de explicar que alguien siga pensando que, después del 7 de Octubre, un Estado palestino independiente no significaría otra cosa que más guerra y derramamiento de sangre para ambos pueblos. Pero el distanciamiento de los judíos estadounidenses de las realidades sobre el terreno en Oriente Medio es tan grande que nada, ni siquiera el lanzamiento de una guerra genocida respaldada por la mayoría de los palestinos, les disuadirá de su ignorancia.

Sin embargo, el desdén de cristianos pro-Israel, como Huckabee, que me dijo en una entrevista que le hice en mi podcast que el conflicto entre Israel y sus enemigos es entre "el bien y el mal", no es sólo una cuestión de política. También se deriva de su desprecio burlón por los evangélicos.

Al igual que el resto de las élites con credenciales de Estados Unidos, de las que son tan representativos, los judíos progresistas y de izquierda miran por encima del hombro a ese amplio sector del electorado estadounidense que es profundamente religioso. No es sólo que no estén de acuerdo con ellos sobre el aborto, el derecho a las armas o cualquier otra cuestión. Se han aferrado a nociones sobre la conexión entre las creencias religiosas y el antisemitismo que podían tener sentido hace un siglo, pero que ahora están muy desfasadas.

Desprecio por los evangélicos



En la Europa del siglo XIX o en los Estados Unidos de principios del XX, podía ser razonable pensar que cuanto más religiosos eran los cristianos, más probable era que fueran antisemitas. Pero ahora es justo lo contrario. Como muestra la encuesta de Gallup, son las personas de fe, especialmente las que no pertenecen a las confesiones protestantes mayoritarias, las más filosemitas y las que más apoyan a Israel.

Por el contrario, son los segmentos demográficos más agresivamente seculares y más educados de Estados Unidos, fuertemente influidos por la ideología woke y la persistente hostilidad neomarxista hacia el judaísmo, los que son más antisemitas.

Sin embargo, la mayoría de los judíos progresistas de las dos costas siguen pensando que los cristianos conservadores son unos pueblerinos que matarían de buena gana a todos los judíos, pero que no son lo suficientemente inteligentes como para saber cómo hacerlo. Ese deseo asesino es norma entre los árabes palestinos y la extraña alianza rojiverde de marxistas e islamistas que apoya su guerra contra el sionismo, pero no entre los evangélicos. Aun así, ese hecho no ha hecho mella en la conciencia de los judíos que desconfían instintivamente de Huckabee y de todos los que son como él.

El argumento de que no se puede confiar en el apoyo de los cristianos conservadores a Israel debido a sus creencias escatológicas es particularmente ilógico, además de profundamente insensato. La mayoría de los cristianos sionistas no basan su amor por Israel en la idea de que su supervivencia forma parte de un escenario del fin de los días que conducirá al regreso de Jesús. Pero incluso si todos creyeran eso, ¿por qué deberían preocuparse los judíos -sean laicos o religiosos, progresistas o conservadores- si no creen que eso vaya a ocurrir nunca?

Un embajador pro-Israel



No hace falta que a uno le guste Trump o se sienta cómodo con las opiniones políticas de evangélicos como Huckabee para creer que el apoyo incondicional de este último a Israel y sus opiniones realistas sobre las intenciones palestinas no solo son sinceras, sino algo muy bueno.

Antes de David Friedman, que fue embajador en Israel durante la primera Administración Trump, todos los embajadores estadounidenses en Israel trataban a Jerusalén como los procónsules romanos veían a los pueblos sometidos. Estaban allí principalmente para dar órdenes a los israelíes e imponer políticas basadas en las fracasadas patentes de tierra por paz. Su prioridad no era, como en el caso de la mayoría de los embajadores estadounidenses en otros países, promover mejores relaciones entre sus anfitriones y Estados Unidos.

Friedman fue un poderoso defensor de una política racional basada en las realidades del conflicto y no en la sabiduría convencional de los expertos del establishment de la política exterior que habían dirigido la política estadounidense en Oriente Medio durante décadas.

Tanto como cualquiera, merece el crédito por persuadir a Trump de ignorarlos y trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén en 2018 y dirigir al presidente hacia una diplomacia que pondría fin a la capacidad de los palestinos de mantener el proceso de paz como rehén de sus intransigentes fantasías de destrucción de Israel.

Huckabee será igualmente partidario de la alianza y de los derechos judíos y realista respecto a los palestinos. Y, como evangélico, su presencia en Jerusalén puede contribuir mucho a promover mejores relaciones interreligiosas. Sin embargo, para los judíos progresistas que creen que Israel debe hacer concesiones suicidas a los palestinos, cuyo objetivo es destruir el Estado judío, y que no tienen ningún interés en mantener buenas relaciones con los evangélicos por razones que nada tienen que ver con la política exterior, su nominación es un anatema.

Las actitudes hacia la nominación de Huckabee son, por tanto, una especie de prueba de las opiniones estadounidenses sobre la fe, las ideologías radicales y sobre si la política exterior estadounidense debería tener como objetivo reforzar los esfuerzos de Israel para derrotar a sus enemigos o debilitarlos. Que tantos judíos se opongan a él es un inquietante recordatorio de los profundos problemas a los que se enfrenta actualmente el judaísmo estadounidense.

