Palestinos: "Estamos muriendo por culpa de Hamás"

Los palestinos están pagando de nuevo un alto precio como consecuencia de la negativa de Hamás a liberar a los 59 rehenes israelíes aún retenidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 (casi la mitad de los cuales se cree están muertos). Ese día, miles de terroristas y palestinos de a pie invadieron Israel, asesinando a 1.200 israelíes e hiriendo a otros miles. Otros 251 israelíes -vivos y muertos- fueron secuestrados y transportados a Gaza.

Desde entonces, Hamás podría haber evitado gran parte de la muerte y destrucción que causó a los palestinos con sólo liberar a todos los rehenes, deponer las armas y renunciar al control de la Franja. Sin embargo, optó por arrastrar a los dos millones de gazatíes a una guerra que se ha cobrado miles de vidas y ha destruido grandes zonas de la región costera.

El acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, anunciado en enero con la mediación de Estados Unidos, brindaba a Hamás la oportunidad de dejar ir a los cautivos y poner fin al conflicto armado. En lugar de ello, prefirió por humillar a los rehenes (y a todos los israelíes) haciéndolos desfilar públicamente mientras los entregaba a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Durante las inquietantes exhibiciones, hombres enmascarados, armados y con el uniforme de grupos terroristas palestinos reaparecieron en las calles por primera vez desde el comienzo de las hostilidades. Durante la guerra, algunos de los terroristas, haciéndose pasar por civiles inocentes, se deshicieron de sus prendas militares y ocultaron sus armas, y muchos encontraron refugio entre familias desplazadas en zonas humanitarias de toda la Franja. Otros pasaron la mayor parte del tiempo escondidos en túneles, donde estuvieron (y siguen estando) muchos de los secuestrados israelíes.

"Hamás considera a los rehenes un activo y una 'póliza de seguro' para aferrarse al poder".

La tregua fracasó el 18 de marzo porque, evidentemente, Hamás no está dispuesto a liberar a todos los rehenes, desarmarse y ceder el control de Gaza. Considera a los rehenes un activo y una "póliza de seguro" para aferrarse al poder.

La milicia yihadista afirma que, para poner fin a la guerra, quiere que Israel se comprometa a permitirle seguir controlando la Franja. También dijo que desea garantías de los actores internacionales, incluido Estados Unidos, de que Jerusalén cumplirá dicha condición. En otras palabras, Hamás está diciendo que su plan es aferrarse al gobierno del territorio para poder utilizarlo como base de lanzamiento para más ataques terroristas en el futuro. Sus dirigentes ya han amenazado con llevar a cabo más masacres contra israelíes.

MEMRI informó el 1 de noviembre de 2023:

"Ghazi Hamad, del buró político de Hamás, dijo en un programa del 24 de octubre de 2023 en la televisión LBC (del Líbano) que la banda armada está preparada para repetir la Operación Inundación de Al Aqsa [el ataque del 7 de Octubre,] una y otra vez hasta que Israel sea aniquilado."

Hamad declaró:

"Israel es un país que no tiene cabida en nuestra tierra. Debemos eliminar a ese país... El diluvio de Al-Aqsa fue sólo el primero, habrá un segundo, un tercero, un cuarto...".

Sin prisa por terminar la guerra, sin intención de soltar Gaza

Los dirigentes de Hamás también han dejado claro en repetidas ocasiones que no tienen intención de dejar las armas.

El 9 de marzo de 2025, en un acto de Hamás en Egipto en homenaje a los prisioneros palestinos liberados por Israel como parte de la Fase 1 del alto el fuego, el alto cargo terrorista Khaled Mashaal dijo que los palestinos nunca se desarmarían y advirtió de un gran "complot" que amenaza el "futuro de la Franja de Gaza, su administración, régimen y armas, y la resistencia." Añadió:

"El camino de la yihad y la resistencia es la vía para recuperar la patria, el honor y la libertad, y para liberar a los prisioneros [de las cárceles israelíes]. El mundo sólo respeta a los fuertes".

También en marzo, otro miembro de la cúpula de Hamás, Sami Abu Zuhri, subrayó que la banda armada se oponía rotundamente a renunciar a su armamento y a la "lucha armada" contra Israel. "Las armas de la resistencia son una línea roja", advirtió Abu Zuhri. Añadió que cualquier discusión sobre el desarme de Hamás era una "tontería" y que la cuestión "no es objeto de regateo, discusión o negociación."

Los dirigentes de Hamás han indicado su disposición a aceptar un Gobierno "tecnocrático" en la Franja. Para ellos, sin embargo, esto no significa renunciar a su dominio. Abdul Latif Al Qanoua, portavoz de Hamás, dijo que su grupo debe aprobar a los miembros del Gobierno y su mandato. Asimismo, aclaró que era "inexacta" la idea de que los terroristas pudieran replegarse completamente del poder.

Pretenden emular el modelo del Líbano, donde la organización terrorista Hezbolá, también respaldada por Irán, ha estado operando durante las últimas décadas como un Estado dentro de otro Estado.

Instalados en hoteles y villas de lujo en Qatar, Líbano y Egipto, no parecen tener prisa por poner fin a la guerra. Muchos de ellos habían huido de Gaza junto con sus familias durante los últimos años en busca de una vida mejor en países árabes e islámicos. Desde sus casas y oficinas seguras, siguen haciendo encendidas declaraciones sobre la negativa a hacer concesiones para poner fin al conflicto. "[Israel] se engaña a sí mismo si piensa que puede presionarnos intensificando sus operaciones militares", dijo el alto cargo Osama Hamdan en respuesta al fracaso del acuerdo de alto el fuego.

Voces desde Gaza: "Basta de mártires y muerte"

Mientras tanto, los únicos que sienten el calor de la guerra son los palestinos. En los últimos días, muchos gazatíes han utilizado las redes sociales para arremeter contra Hamás por negarse a liberar a todos los rehenes y dar por terminado el conflicto. Estas voces rara vez llegan a los medios de comunicación occidentales. Aunque muchos de los gobernados por Hamás siguen apoyándolo, así como respaldando la "resistencia" contra Israel, cada vez son más los que se manifiestan en contra.

Mohammed Diab, residente en la Franja, escribió:

"Hago un llamamiento a Hamás para que entregue a los rehenes y renuncie a cualquier papel en el Gobierno de Gaza. Salvar nuestra sangre es más importante que vuestro futuro".

Otro gazatí, Abu Ezz Ahmed, dijo:

"Cualquiera que tenga siquiera un grano de fe, conciencia, patriotismo o moralidad, cualquiera que tenga siquiera un grano de amor por el pueblo de Gaza, debe alzar su voz ahora y exigir -inmediatamente y sin demora- que Hamás libere Gaza, por el amor de Dios, entregando a los rehenes y soltando Gaza. Estamos muriendo por culpa de Hamás".

La activista palestina por los derechos humanos y la paz Hamza Howidy escribió:

"¿Qué hace falta para rendirse? ¿Almas humanas? Hemos perdido suficientes. ¿La ciudad [Gaza]? Totalmente destruida...

"Sin embargo, Hamás se niega [a rendirse]. No por fuerza, no por estrategia, sino porque rendirse significa enfrentarse a su propio fracaso. Significa admitir que todo esto -las pérdidas, la destrucción, el sufrimiento inimaginable- no ha servido para nada. Y eso es algo que no puede soportar".

"Así que se aferran [al poder]. No por el pueblo, no por Gaza, sino por ellos mismos. Porque rendirse sería abandonar el poder que han construido, el control que han mantenido y la narrativa que han tejido durante décadas. No son ellos los que buscan comida entre los escombros. No son ellos quienes ven morir a sus hijos. Se sientan a salvo mientras otros pagan el precio".

"¿Cuánto más hay que perder para que decidan que ya es suficiente? O será acaso que nunca lo harán, porque el sufrimiento de Gaza nunca ha sido su preocupación, sólo su arma".

Ahmad, un usuario de redes que habita en Gaza, se burló de los terroristas de Hamás por esconderse tras el fracaso del alto el fuego:

"Vamos, héroes de desfiles sobre escombros de casas, vamos, hijos de [el brazo armado de Hamás, Izz a-Din] Al-Qassam. Quítense todos el uniforme militar y pónganse ropa civil y zapatillas y escóndanse entre los desplazados y las tiendas de campaña".

Ranem El Ali, periodista palestino y autor, comentó:

"Declaro mi incredulidad en esta resistencia y reniego de Hamás y de su ideología. Entregad a los prisioneros, bestias 'victoriosas'. Basta de mártires y de muerte. Malditos quienes votaron por ustedes [en las elecciones parlamentarias palestinas de 2006]".

"¿Quién confió a estos enfermos mentales (de Hamás) la vida de la población de Gaza?", preguntó una cuenta en las redes sociales llamada Desde el Corazón de la Franja de Gaza.

"¿Quién les dio derecho a decidir el destino de dos millones de personas? ¡Hamás prefiere arrancar vidas antes que desarmarse, prefiere causar destrucción antes que retroceder, prefiere entregar la Franja de Gaza al monstruo de las tinieblas antes que dar a su pueblo un atisbo de esperanza!".

Comentando las crecientes críticas a Hamás, el analista político egipcio Khaled Hassan dijo:

"Nunca había visto a tantos gazatíes enfadados con Hamás... Por primera vez en mi vida, la inmensa mayoría de los gazatíes les trata con el desprecio que merecen... Puedo afirmar sin temor a equivocarme que la mayoría de los gazatíes que vi comentando en Internet dijeron que quieren que se libere a los rehenes a cambio de que se restablezca el alto el fuego. En mi opinión, esto es grande. La presión militar está funcionando".

Aunque estas voces que emanan de la Franja de Gaza son positivas y alentadoras, no bastan para desalojar a Hamás del poder. Si los palestinos que viven allí quieren poner fin a la guerra, deben rebelarse y proporcionar a Israel información sobre el paradero de los rehenes. Lamentablemente, la mayoría del pueblo palestino no parece dispuesto a hacerlo, ya sea por miedo o adhesión a los terroristas y su objetivo de destruir al Estado judío.

Khaled Abu Toameh es un galardonado periodista afincado en Jerusalén.



