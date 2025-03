La confirmación de Christopher Landau como subsecretario de Estado es un triunfo de la libertad en el hemisferio

28 de marzo, 2025

Este 24 de marzo el Senado confirmó como nuevo subsecretario de Estado de Estados Unidos al diplomático Christopher Landau. Su confirmación es, sin duda, una gran noticia para el hemisferio.

Landau nació en Madrid, España, en noviembre de 1963, porque su padre, George Walter Landau, ejercía funciones diplomáticas allí. George Landau fue un diplomático de gran prestigio y amplia trayectoria. Por la labor de su padre, Christopher Landau vivió cortamente en España, luego en Paraguay, varios años, en Chile, entre 1977 y 1982; y en Venezuela, entre 1982 y 1985. George Landau fue, entonces, el embajador de EEUU en Caracas por designación de Ronald Reagan.

Por su paso por varios países de Latinoamérica, Christopher Landau aprendió a hablar perfecto español. Luego, se graduó de la Groton School en Massachusetts y en 1985 obtuvo un certificado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Harvard, de donde también obtuvo su licenciatura summa cum laude en Historia. De hecho, su tesis principal para Harvard fue una investigación sobre las relaciones de Estados Unidos con el Gobierno venezolano de la década de los 40. También se graduó de Harvard en Derecho.

Por sus estudios en derecho, fue secretario en la Corte Suprema de Justicia en dos ocasiones. Primero, trabajó con el legendario juez Antonin Scalia y luego sirvió para el referente conservador Clarence Thomas.

Landau dio clases de derecho en Georgetown y en 2017 el juez John Roberts, presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo nombró miembro del Comité Asesor sobre las Reglas Federales de Procedimiento de Apelación. También, dentro de la Corte Suprema, Landau fue miembro de la Sociedad Histórica. De allí, estuvo como director de la Diplomacy Center Foundation, dentro del Departamento de Estado.

En marzo del 2019, Donald Trump nominó a Landau para que sirviera como embajador en uno de los países más importantes para Estados Unidos: México. Su puesto fue confirmado en agosto del 2019 y, como embajador, presidió la que hasta entonces era la mayor misión diplomática de Estados Unidos y logró una cooperación bilateral sin precedentes con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Landau tuvo el mérito de resguardar las buenas relaciones entre Estados Unidos y México, pese a la distancia ideológica entre ambos presidentes. De sus esfuerzos, se logró la ratificación y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.

Su paso por México, donde estuvo hasta enero del 2021, es recordado tanto por colegas como por la diplomacia mexicana con gran respeto.

Landau es conocido por ser un vocal defensor de la libertad en el hemisferio y un conocedor a profundidad de los regímenes comunistas, como Venezuela y Cuba, que aún amenazan la estabilidad regional.

El ahora subsecretario de Estado ha sido una de las voces más fuertes contra el régimen de Nicolás Maduro. En julio del año pasado, Landau denunció con fuerza el robo electoral perpetrado por Maduro y apoyó tajantemente a la líder opositora María Corina Machado, con quien guarda muy buenas relaciones.

Al sumarse a un Departamento de Estado bajo la autoridad de Marco Rubio, Trump conformó el que, al día de hoy, es el liderazgo diplomático más conocedor y afín al hemisferio de la historia de Estados Unidos. El dúo Landau y Rubio asoma para el continente una importancia que nunca había tenido y que siempre había sido reclamada a Washington.

Landau ayudará a Rubio a que Estados Unidos retome, bajo el principio de America First, una suerte de Doctrina Monroe. Los intereses de Estados Unidos hoy pasan, como el mismo Landau ha dicho, en precisar qué le incumbe a Estados Unidos y qué no. Y un hemisferio seguro, como lo entienden Rubio y Landau, sin duda le importa a la agenda de Make America Great Again. No hay nadie mejor para ayudar en ese papel que el diplomático Christopher Landau. Su confirmación es un triunfo de la libertad en el hemisferio.