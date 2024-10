Los judíos antisionistas no pueden ser parte de nuestra comunidad de “gran carpa”

17 de octubre, 2024

La memoria histórica es el eje central de la mayoría de las conmemoraciones de las festividades judías. Durante Sucot, por ejemplo, los judíos dan la bienvenida a diario a los ushpizin («huéspedes» o antepasados, incluidos los patriarcas del judaísmo) en sus sucás, que son en sí mismas un recuerdo de las peregrinaciones del pueblo judío por el desierto posteriores al Éxodo. Es sólo un ejemplo de cómo la identificación con el pasado forma parte del presente. También pone de relieve el destino colectivo de un pueblo en camino hacia su patria, donde, con suerte, el refugio ya no será una función de chozas transitorias abiertas a las estrellas. En Sucot, no sólo invitamos a nuestros huéspedes a nuestras casas; es una forma de conectarnos con ese viaje a Israel.

Pero para una pequeña aunque ruidosa minoría de judíos estadounidenses contemporáneos, el destino de otros judíos y de Israel ya no es un asunto que les preocupe. En consecuencia, ahora es más imperativo que nunca que los judíos dejen de fingir que uno puede sumarse a quienes corean “Del río al mar” y “globalizar la intifada” –eslóganes que justifican y alientan el genocidio de los judíos de Israel– y seguir siendo considerado parte de la comunidad judía.

Los antisionistas pueden ser considerados judíos según la ley religiosa y según la corriente dominante, según The New York Times, pero en el mundo posterior al 7 de octubre ya no debería ser posible pretender hablar en nombre de los valores o la tradición judía, o ser parte del mundo judío, mientras se opone al derecho del único Estado judío en el planeta a existir y defenderse. Esto es cierto tanto para quienes adoptan esa posición explícitamente (como los judíos que se unen a los manifestantes pro-Hamás en las calles de Estados Unidos y en los campus universitarios) como para quienes simplemente racionalizan sus esfuerzos desde la barrera o en las plataformas que les proporcionan los medios liberales dominantes.

El debate ha terminado

En el mundo judío, el debate sobre el sionismo fue muy intenso. En la primera mitad del siglo XX, antes del Holocausto y del establecimiento del moderno Estado de Israel en 1948, los judíos estaban divididos sobre sus méritos. Algunos miembros de la diáspora, en particular entre los más ricos y acomodados de lugares como Estados Unidos y Gran Bretaña, temían que sus derechos se vieran comprometidos por la existencia de un Estado judío en otro lugar. Los socialistas, principalmente los del movimiento Bund, preferían trabajar por el establecimiento de su idea de un futuro utópico en el que se respetarían los derechos y la autonomía de los judíos, en particular en los países de Europa del Este donde los judíos eran numerosos. Muchos judíos religiosos también temían que anticipar la Era Mesiánica, en la que se restauraría el antiguo reino de Israel junto con el Templo Sagrado de Jerusalén, fuera un pecado.

El veredicto de la historia sobre aquellos críticos del sionismo fue brutal.

El bundismo murió en las llamas de la Shoah y los horrores del comunismo totalitario en el imperio soviético, donde los judíos fueron perseguidos aún más que por los zares de Rusia. Y aunque la mayoría de los judíos ultraortodoxos no se consideran sionistas, han reconocido que la existencia de Israel les ha proporcionado la seguridad y el apoyo financiero que les ha permitido prosperar de maneras inimaginables hace un siglo, incluso si su renuncia a la economía y la obligación de servir en las Fuerzas de Defensa de Israel han creado conflictos sociales con otros judíos. Sólo una pequeña minoría de haredim todavía se opone activamente a la existencia de Israel.

El punto es que, si bien el sionismo era una hipótesis durante la vida del fundador del movimiento, Theodor Herzl, y las cuatro décadas posteriores a su muerte en 1904, eso ya no es así. Israel no es una idea. Es un país de casi 10 millones de personas con una democracia floreciente y una mayoría judía de aproximadamente 7,2 millones.

Igualmente importante es el veredicto de la historia sobre la seguridad de las minorías judías, tanto en el mundo musulmán como en el árabe, donde se las consideraba dhimmi , como miembros de una minoría discriminada y fuera de unas pocas democracias occidentales en otros lugares. Después de la experiencia de dos milenios de exilio que culminaron en el Holocausto, la idea de que los judíos puedan depender colectivamente de la bondad de extraños ya no es viable.

Un día que lo cambió todo

Además, después del 7 de octubre, la abrumadora mayoría de los judíos que soñaban con algún tipo de coexistencia con los palestinos que implicara la creación de dos Estados comprende que la supervivencia judía no es imaginable sin un Estado de Israel fuerte que pueda defender a su pueblo. La masacre palestina de judíos en el sur de Israel que tuvo lugar hace un año fue apenas un avance de lo que pretendían hacer con toda la población judía. Lo mismo puede decirse de la invasión del norte de Israel por parte de los terroristas de Hezbolá, que fue frustrada por la ofensiva de las FDI en el Líbano.

Aunque esto era evidente incluso antes del 7 de octubre para aquellos que prestaban atención al discurso palestino, estos acontecimientos cambiaron todo lo relacionado con esta discusión.

En pocas palabras, si usted se opone a Israel y piensa que los argumentos de quienes piden su destrucción son persuasivos, entonces se está poniendo del lado de quienes participaron en una orgía de asesinatos en masa, violaciones, torturas, secuestros y destrucción gratuita hace un año, así como de aquellos que desean repetirla en una escala aún mayor.

Hace un siglo el sionismo se consideraba una idea discutible, pero hoy es algo muy diferente. No es casualidad que quienes desean destruir a Israel se opongan a la definición de antisemitismo que ofrece la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que incluye ejemplos de antisionismo.

Israel es el único país del mundo que ha generado un movimiento internacional para destruirlo, a pesar de ser la única democracia en Oriente Medio. Quienes desean negar a los judíos derechos como la capacidad de vivir en paz y seguridad y de defenderse en su antigua patria están promoviendo la discriminación y se están conectando con el odio más antiguo del mundo. Así pues, quienes apoyan la discriminación contra los judíos están promoviendo el antisemitismo.

Sin embargo, de alguna manera, la identificación con esa causa maligna e incluso con los viles crímenes del 7 de octubre es algo que la moda intelectual actual considera una opinión respetable. Como lo demuestra la reacción del establishment literario al nuevo libro antisionista de Ta-Nehisi Coates , ni siquiera las declaraciones sobre el deseo de participar en otro 7 de octubre son suficientes para dañar la reputación de un escritor afroamericano o disminuir la entusiasta recepción de sus reflexiones ignorantes.

Pero tal vez el aspecto más preocupante del aumento del antisemitismo posterior al 7 de octubre en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos es la forma en que esta causa ha sido abrazada por algunos judíos de izquierda.

Lo que querían de los jóvenes judíos

Una persona que ha abordado este problema de frente es el rabino Ammiel Hirsch, el rabino principal de una institución emblemática del movimiento reformista: la Sinagoga Libre Stephen Wise en el Upper West Side de Manhattan. Hirsch ha hablado con elocuencia en los últimos años sobre el problema de los judíos liberales que abandonan Israel. Lo hizo nuevamente en un sermón de Yom Kippur que se centró en las reacciones al 7 de octubre que todos los judíos necesitan escuchar.

Hirsch señaló que lo que ha sucedido en la izquierda judía no es lo que los líderes reformistas como él jamás habían pretendido. Son profundamente críticos con el gobierno israelí y muchas de sus políticas. Como él mismo lo expresó, querían que sus jóvenes sintieran compasión por los palestinos y defendieran los principios de justicia social. Dijo que querían que los jóvenes judíos asumieran estas posiciones desde una posición de parentesco con sus compatriotas judíos e Israel. Pero eso no es lo que ha sucedido.

Así describió la situación:

“Lo que no pretendíamos es que algunos de vuestra generación le dieran la espalda a nuestro pueblo. Queríamos que fuesen sionistas. No pretendíamos que nuestro énfasis en el tikkun olam —reparación social— llevara a algunos judíos a sumarse a manifestaciones antiisraelíes. No pretendíamos que los judíos lideraran seders de Pésaj en las llamadas “zonas liberadas” (liberadas de los sionistas) que no sólo violan las políticas universitarias, sino que también amenazan la seguridad de los estudiantes judíos. Algunas de esas protestas también contienen sentimientos antiamericanos. No pretendíamos alentar o excusar a los judíos que queman banderas estadounidenses o apoyar a quienes lo hacen… No pretendíamos que la crítica a la política israelí condujera a una indiferencia distante y a una falta de compasión vacía por los asesinados, brutalizados, agredidos sexualmente y secuestrados de nuestro propio pueblo. No pretendíamos que algunos de vuestra generación ni siquiera pensaran de pasada en las muchas decenas de miles de nuestros compatriotas que se han convertido en refugiados de sus hogares del sur y del norte. No pretendíamos despojar a su identidad judía de la solidaridad, la empatía, la responsabilidad y la mutualidad, no sólo hacia los civiles israelíes, sino también hacia los soldados de su edad que demuestran un coraje asombroso y un autosacrificio notable, muchos de los cuales dieron sus vidas para proteger a nuestro pueblo en hazañas de enorme heroísmo”.

Lo que ocurrió fue que el equilibrio entre los aspectos universales y sectarios del judaísmo se desequilibró y, como dijo Hirsch, se permitió que el “espíritu judío” que los líderes liberales judíos creían estar inculcando en su juventud “se desvaneciera”.

Por eso es imperativo que quienes hablan en nombre de movimientos como el judaísmo reformista hablen, como lo ha hecho Hirsch, para dejar en claro que quienes se vuelven contra su propia gente, en efecto, han abandonado el grupo de una manera que ha provocado daños reales.

Algunos miembros de la derecha judía, especialmente entre los ortodoxos, han respondido que el problema no es tanto lo que hicieron mal los judíos liberales, sino la idea misma del judaísmo no ortodoxo. Pero ese enfoque no beneficiará en nada a los judíos estadounidenses. El hecho es que la abrumadora mayoría de los judíos que viven en Estados Unidos se identifican con los movimientos liberales, si sienten alguna conexión con las instituciones judías. Y a pesar del declive demográfico de los movimientos liberales y el crecimiento entre los ortodoxos, la brecha entre ambos es tan grande que no hay ningún escenario posible en el que estos grupos estén en igualdad de condiciones durante generaciones.

Un pasado y un destino común

Si queremos luchar contra los antisionistas que están reclutando judíos de los movimientos liberales para incorporarlos a las filas de grupos como Jewish Voice for Peace y IfNotNow, que hacen causa común con quienes hacen la guerra a Israel y trafican con el antisemitismo, no podemos hacerlo simplemente descartando a todos los que están fuera de la derecha religiosa y política judía. La única manera de que esto ocurra es que las instituciones judías liberales vuelvan a enfatizar la centralidad de Israel y el sionismo para sus denominaciones y ramas del judaísmo.

La comunidad judía no tiene por qué estar de acuerdo en todos los puntos de observancia o en todas las cuestiones políticas, ya sean israelíes o estadounidenses. Pero debemos estar de acuerdo en nuestro pasado común y en el peligro que corremos todos, ya que los antisemitas, ya sean de la izquierda dominante o de la derecha, nos amenazan a todos. Y debemos reconocer que, si queremos tener un futuro judío en la diáspora o en nuestra antigua patria, sólo puede ser en un mundo con un Israel fuerte y seguro.

El rabino Hirsch habla en nombre de todo el pueblo judío cuando señala la necesidad de que los jóvenes judíos recuerden su pasado y reconozcan los peligros que enfrentamos hoy. Quienes se ponen del lado de los asesinos, violadores y secuestradores de judíos no son el producto de los valores judíos liberales. Los están traicionando, y se les debe decir lo mismo.