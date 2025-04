Clem Burke, baterista de Blondie, murió a los 70 años

Publicado por Williams Perdomo 8 de abril, 2025

Clem Burke, baterista durante muchos años de Blondie, murió a los 70 años. Así lo informó la banda pionera del género New Wave. La banda dijo que Burke murió tras una "batalla contra el cáncer".

"Clem no era solo un baterista; era el latido del corazón de Blondie. Su talento, energía y pasión por la música fueron incomparables, y sus contribuciones a nuestro sonido y éxito son inconmensurables. Más allá de su música, Clem fue una fuente de inspiración tanto dentro como fuera del escenario. Su espíritu vibrante, entusiasmo contagioso y su ética de trabajo sólido tocaron a todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, dijo la banda en un comunicado publicado en Instagram.

Nacido en Nueva Jersey, Burke se unió a Blondie en 1975, poco después de que Debbie Harry y Chris Stein fundaran la banda creadora de éxitos como 'Heart of Glass'.

Clem Burke en el Salón de la Fama del Rock and Roll Clem Burke y sus compañeros de Blondie ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006.

El grupo musical expresó que la influencia de Clem se extendió mucho más allá de Blondie. Tocó y colaboró con numerosos artistas icónicos, incluyendo Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, Nancy Sinatra, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The Adult Net, The Split Squad, The International Swingers, L.A.M.F., Empty Hearts, Slinky Vagabond, y incluso los Go-Go's.

"Su influencia y contribuciones han abarcado décadas y géneros, dejando una huella imborrable en cada proyecto en el que formó parte", resaltó Blondie.