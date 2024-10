El cobarde chantaje de Macron a Israel

16 de octubre, 2024

El presidente de Francia Emmanuel Macron afirmó recientemente en una reunión a puertas cerradas con su gabinete que el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu “no debe olvidar que su país fue creado por una decisión de la ONU. Por lo tanto, no debe liberarse de las decisiones de la ONU", informó el periódico francés Le Parisien.

Estas declaraciones de Macron, que no implican más que un intento de chantaje mafioso, que por supuesto en nada afectará la defensa de Israel, fueron realizadas en referencia a los recientes incidentes que ocurrieron en el sur del territorio libanés, cerca de la frontera con el Estado judío, en los que puestos de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés), recibieron disparos.

Cabe señalar que la UNIFIL ha rechazado una y otra vez los pedidos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de retirarse cinco kilómetros hacia el norte del Líbano para evitar que sus soldados corran peligro y prefiere seguir interviniendo en la campaña antiterrorista de los israelíes en territorio libanés. Esta situación derivó, como se mencionó, en una serie de incidentes en los que algunas de sus posiciones recibieron disparos. En uno de ellos, en el que solo resultaron heridos levemente dos soldados de la UNIFIL, estuvieron involucradas las FDI mientras combatían a los terroristas de Hezbolá.

¿Pero cuál es el papel de la UNIFIL? Supuestamente está desplegada en el sur del suelo libanés para garantizar la calma en la región. Pero como todo lo que suele hacer la ONU, es inútil, en el mejor de los casos. De hecho, la resolución 1701, aprobada después de la Segunda Guerra del Líbano en 2006, exige, entre otras cosas, que Hezbolá se repliegue al norte del río Litani, algo que el grupo terrorista no cumple y es lo que deriva en la continuación de los conflictos bélicos en la zona. ¿Y la UNIFIL? Bien, gracias.

La respuesta de Netanyahu

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no se quedó callado y decidió responderle a Macron. "Un recordatorio al presidente francés: no fue una decisión de la ONU la que estableció el Estado de Israel, sino la victoria que se logró en la Guerra de la Independencia con la sangre de nuestros heroicos combatientes, muchos de los cuales eran sobrevivientes del Holocausto, incluso del régimen de Vichy en Francia", declaró la Oficina del Primer Ministro. Nada que agregar.

Macron intenta disimular su cobardía

El chantaje de Macron no es nuevo. Hace unas dos semanas, el presidente francés pidió realizar un embargo de armas al Estado judío. En una entrevista radial afirmó que Francia no envía armamento a Israel. Y añadió que “el Líbano no puede convertirse en una nueva Gaza”.

Con su tono contundente, Macron intenta cubrir su cobardía. En realidad, con este chantaje, el presidente francés está tratando de complacer a la gran población islámica y a la izquierda de su país. Sabe muy bien que en ambos sectores hay una gran cantidad de radicales dispuestos a usar la violencia extrema.

Macron, como buen político de raza, sólo piensa en el corto plazo; le da igual que los islamistas, con el apoyo temporal de los izquierdistas, estén devorando su propio país.

Israel no aceptará lecciones de moral de un inmoral

La decisión de la ONU en 1947, mencionada por Macron, es una demostración más de las intenciones genocidas de los que ahora se conoce como palestinos, quienes en esa época eran simplemente árabes en una colonia británica. Podría decirse que el nacimiento de los palestinos como nación existe gracias a la creación del Estado de Israel, ya que surgieron en la década de 1960 como una excusa de pueblo sufrido para que los vecinos pudieran arrojar a los judíos al mar, un discurso que han comprado muchos líderes cobardes del estilo de Macron y formadores de opinión progresistas.

Como se mencionó, los árabes de esa colonia británica rechazaron crear un Estado porque su objetivo nunca fue ni es ni será crearlo, sino llevar a cabo un genocidio contra los judíos, un objetivo que prevalece hasta el día de hoy.

Quizá le moleste que Israel haya sido un movimiento descolonizador que sólo quiere que lo dejen de molestar y, como lo ha mostrado la historia, incluso ha entregado territorios y soberanía a cambio de paz, una paz que los palestinos y otros islamistas no quieren. Sí, tal vez sea el espíritu descolonizador de los sionistas lo que le moleste, porque como dijo la actual primera ministro de Italia Giorgia Meloni en 2018, después de que Macron calificara a los italianos de “vomitivos”, “cínicos” e “irresponsables” por no permitir la llegada de inmigrantes ilegales, el vomitivo, cínico e irresponsable es el mandatario francés.

Meloni manifestó: “Los irresponsables, Emmanuel Macron, son los que bombardearon Libia porque les molestaba que Italia tuviera una relación de privilegio en el campo energético con Gaddafi (...) los que nos dejaron frente al caos de la inmigración ilegal que estamos enfrentando ahora. Los cínicos, Emmanuel Macron, son los franceses que envían a la Gendarmería para devolver a cualquier inmigrante que trate de cruzar la frontera en Ventimiglia. Pero sobre todo, porque las cosas tienen que contarse correctamente, vomitivo es quien, como Francia, continúa explotando África imprimiendo dinero para 14 países africanos, sobre los que aplica el señoreaje, haciendo trabajar a niños en sus minas extrayendo materias primas, como en Níger, donde Francia extrae el 30% del uranio que usa para operar sus reactores nucleares mientras que el 90% de los nigerinos vive sin electricidad. No nos venga a dar lecciones de moral, Macron, porque los africanos están escapando [de su continente] por culpa de ustedes. Y la solución no es transferir africanos para Europa, sino liberar África de algunos europeos. No aceptaremos sus lecciones de moral. ¿Está claro?".

Touché. Israel tampoco aceptará lecciones de moral de un inmoral como Macron.

Israel no se dejará amedrentar ni chantajear

Macron puede seguir chantajeando, pero Israel no se dejará exterminar; no se dejará amedrentar por los terroristas radicales que lo rodean y los pondrá en su lugar, como lo hizo con Haniyeh, con Nasrallah y con muchos otros, y la lista continuará, porque el Estado judío no quiere tener el destino oscuro al que Macron y otros líderes franceses y europeos han estado llevando al Viejo Continente.

Israel tiene todo lo que Macron no: orgullo y valentía. Y tal vez sea esa otra característica que le moleste al vomitivo, cínico e irresponsable mandatario francés.

El Estado judío es hoy el paladín de la libertad de Occidente; está haciendo el trabajo sucio que los macrones del mundo no solo no se atreven a hacer, sino que además repudian mientras someten a su propia población a un suicidio cada vez menos lento por sus aspiraciones cortoplacistas.

Macron debe entenderlo de una buena vez: nunca más es áhora, le guste o no.