El verdadero problema del equipo de política exterior de Trump

27 de marzo, 2025

Fue la metedura de pata por la que los críticos de la Administración Trump han estado rezando. Ocurriera como ocurriera, la inclusión del editor del Atlantic Jeffrey Goldberg en un chat de grupo en la aplicación Signal entre los principales responsables de las políticas de defensa de la administración sobre un ataque inminente contra los hutíes en Yemen fue un error garrafal de proporciones épicas.

No sólo avergonzó a los participantes en la conversación, como el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el consejero de Seguridad Nacional Michael Waltz y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard. Puso en entredicho la competencia del equipo de seguridad nacional del presidente Donald Trump y el proceso por el que se comunica y comparte información al más alto nivel.

Si, como parece ser el caso, fue la oficina de Waltz la responsable de conectar a Goldberg con el chat, es algo que nunca superará del todo, incluso si Trump está dispuesto a perdonarle.

Pero por mucho que la primicia involuntaria de Goldberg mereciera los titulares y los interminables debates que generó, en realidad no fue la noticia más preocupante de la semana para el equipo de Seguridad Nacional de Trump.

La peor metedura de pata de la Administración no tuvo que ver con el chat de grupo sobre Yemen ni con ningún otro asunto que obsesione a los críticos del presidente. En su lugar, fueron los comentarios de Steve Witkoff, su enviado especial a Oriente Medio, en el podcast "The Tucker Carlson Show". La entrevista dejó claro que la persona a la que Trump ha encargado dirigir las negociaciones sobre la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes tomados el 7 de octubre de 2023, no tiene ni idea de actores malignos como Qatar, Irán y los apoderados terroristas de este último.

De hecho, cuanto más se escucha la conversación de 88 minutos, más evidente resulta que Witkoff no sabe nada de la región. No sólo mostró una falta de claridad moral respecto al conflicto demostrada por su jefe, sino que también demostró que tiene poca idea de la naturaleza del realismo en política exterior que ha adoptado la Administración.

Es posible que Trump pueda contar con la lealtad personal de Witkoff, una necesidad comprensible para un presidente que a menudo fue traicionado por las figuras del establishment que empleó en su primera Administración. Pero Witkoff demostró, y no por primera vez, que es un lastre que la Administración no puede permitirse tener en un puesto tan clave.

Más aún, la decisión de Witkoff de aparecer en un podcast que en los últimos meses ha sido una plataforma para negadores del Holocausto, antisemitas, defensores de Israel y teóricos de la conspiración también muestra que la inclusión continua de Carlson en el círculo íntimo de la familia Trump es una fuente potencial de problemas que puede volver a morder al presidente a largo plazo.

Un error estúpido

No hay manera de negar, excusar o dar la vuelta a la chapuza de la charla de grupo de Yemen como algo más que un error increíblemente estúpido. Tampoco se puede argumentar, como hicieron algunos leales a Trump, que la discusión no implicaba información clasificada, ya que ¿de qué otra forma se podría caracterizar una conversación entre responsables políticos sobre posibles ataques del ejército estadounidense?

Dicho esto, la expectativa entre la "resistencia" anti-Trump de que este es el momento en que el país se volverá contra el presidente es una ilusión.

Le dio a Trump y a su equipo un duro ciclo de noticias, pero una vez que el presidente admitió el error, ese fue efectivamente el final de la historia, a pesar del interés de los medios de izquierda en mantenerla viva.

Después de todo, no se trata del equivalente moral de algo como la desastrosa retirada de Afganistán en agosto de 2021. Ese fue el momento en el que los números en las encuestas del presidente Joe Biden empezaron a descender y del que nunca se recuperó realmente.

Nadie murió por el error de Waltz. En cambio, el fiasco de Afganistán causado por la falta de juicio y competencia del equipo de Biden provocó la muerte de 13 estadounidenses y la victoria de los talibanes, que ganaron miles de millones de dólares en material militar estadounidense.

Irónicamente, el mérito de que el daño fuera manejable es de Goldberg, un feroz oponente de Trump que en el pasado ayudó a sacar a flote algunas de las mentiras más deshonestas sobre el presidente. Entre ellas, el bulo de la colusión con Rusia y el mito de que Trump insultó a los soldados estadounidenses muertos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial que están enterrados en Francia.

Pero cuando se enfrentó al conocimiento anticipado de un ataque estadounidense contra los hutíes, aunque no los detalles específicos del ataque, Goldberg hizo lo patriótico. Mantuvo la boca cerrada hasta que la operación concluyó con éxito antes de escribir sobre la violación de la seguridad.

Si lo hubiera hecho público inmediatamente en las redes sociales o en el sitio web de su revista, podría haber puesto en peligro la misión. En tal caso, Waltz, un ex congresista que era una excelente opción para el puesto y que podría haber sido tendido una trampa por alguien dentro de la Administración, bien podría haber estado en el banquillo del Gabinete de Trump.

Los comentarios de Witkoff no implican la divulgación indebida de información clasificada. Pero al ir al podcast de Carlson y hablar de sus cálidos sentimientos hacia Qatar y sus ideas sobre el conflicto entre Israel y Hamás, mostró un juicio que podría decirse que fue incluso peor que el demostrado en el escándalo del chat de grupo.

El hombre de Qatar

Witkoff puede ser visto como un ejemplo más de cómo Trump prefiere emplear a compinches -especialmente los del mundo inmobiliario- como enviados, en lugar de diplomáticos veteranos u otros miembros del establishment de la política exterior. Pero aunque las personas que puso a cargo de la diplomacia de Oriente Medio en su primer mandato eran tan inexpertas como Witkoff, tenían un conocimiento más firme de la realidad y de cómo operan los actores de la región. Y su éxito en la mediación de los Acuerdos de Abraham de 2020, que superó al de todo lo logrado por sus predecesores en esas funciones, se basó en elementos de sus biografías que contrastan fuertemente con la de Witkoff.

Tomemos, por ejemplo, al yerno de Trump, Jared Kushner, al exabogado de bancarrotas David Friedman y al abogado interno de la organización Trump Jason Greenblatt, quienes se desempeñaron respectivamente como asesor principal de la Casa Blanca, embajador en Israel y representante especial para negociaciones internacionales. Cada uno tenía una gran ventaja sobre Witkoff. Todos eran partidarios activos de Israel desde hacía mucho tiempo y, a pesar de no tener formación diplomática, entendían los conflictos de la región y la naturaleza esencial de los actores mucho mejor que él.

De hecho, como ilustra su entrevista con Carlson, el enfoque de Witkoff sobre la región revela una desafortunada combinación de credulidad y negocios con Qatar, una de las partes en las negociaciones para el alto el fuego y la liberación de los rehenes.

La posición anómala de Qatar en la región ha sido durante mucho tiempo un problema para los responsables políticos estadounidenses. Mantiene una relación permanente con Estados Unidos y permite la existencia de una base aérea estadounidense en su territorio.

Pero también lleva décadas en la cama con Irán y es abiertamente hostil a auténticos aliados de Estados Unidos como Arabia Saudí e Israel. No sólo es el principal financiador de la educación islamista extremista en todo el mundo -una actividad nefasta que los saudíes han abandonado en gran medida a medida que tratan de modernizar y moderar su posición en la región-; está profundamente conectado con los apoderados terroristas de Irán como Hamás y vinculado a la explosión del antisemitismo en Estados Unidos desde el 7 de octubre de 2023.

Pero para Witkoff, sus socios comerciales en Doha son "gente buena y decente", no diferentes de los suizos o noruegos. Desestima las numerosas pruebas de sus vínculos con Irán y Hamás como "absurdas".

Es una mentira descarada que complació a Carlson, quien recientemente entrevistó al primer ministro de Qatar de una manera aún más cobarde y deshonesta que la de su tristemente célebre programa con el presidente ruso Vladimir Putin. Ese podcast se dedicó principalmente a encubrir la amenaza de Irán para la región y Occidente, una de las obsesiones del expresentador de Fox News.

Malentendiendo a Hamás

Luego, jugando aún más con el consistente sesgo anti-israelí de Carlson, Witkoff procedió a declarar que los islamistas de Hamás no eran "ideológicamente intratables".

Para Witkoff, el 7 de octubre fue una atrocidad terrible -aunque habló de una película que mostraba lo que realmente ocurrió en ese Simjat Torá negro como si tuviera que disculparse ante Carlson por haberla visto- pero no demostró que Hamás habla en serio cuando declara su intención de destruir Israel y perpetrar el genocidio del pueblo judío.

Ese ataque contra Israel fue sólo un tráiler de lo que Hamás quiere hacer con el resto de Israel. Pero para Witkoff, esos terroristas sedientos de sangre no son más que seres humanos como el resto de nosotros, con los que puede hacer negocios.

Y lo que es peor, en un eco de la sabiduría convencional difundida por el establishment de la política exterior y la Administración Biden, declaró que Hamás no podía ser realmente derrotado porque era una "idea".

Para regocijo de Carlson, también habló de la absurda posibilidad de que Hamás se desarmara voluntariamente y emprendiera una actividad política normal, e incluso revivió la idea de una "solución de dos Estados". Eso es algo que el 7 de octubre volvió a demostrar que no es más que una receta para continuar la guerra centenaria de los árabes palestinos contra la presencia del pueblo judío en su patria ancestral.

Carlson puede elogiar a Witkoff como el hombre que se resiste a la influencia de los "belicistas" en la Administración de Trump. Pero, a diferencia de los principales actores de la actual Administración de Trump y de su primer equipo para Oriente Próximo, Witkoff es, en el mejor de los casos, un inocente en el extranjero que pronuncia la sabiduría convencional de la política exterior sobre terroristas y Estados delincuentes. En el peor de los casos, se ha convertido en el hombre de Qatar en Washington.

Se puede argumentar, como afirma Witkoff, que el trabajo de los enviados estadounidenses consiste en servir a los intereses de Washington y llegar a acuerdos con todo tipo de malos actores, cuando sea necesario, en lugar de pronunciar sermones moralistas. Hay algo de verdad en ello. Pero sólo funciona cuando se consiguen acuerdos que realmente refuerzan la seguridad de Estados Unidos y sus aliados.

Realismo en política exterior

Eso es más o menos lo contrario de lo que hizo Witkoff en enero cuando, siguiendo órdenes de Trump, empujó un acuerdo de alto el fuego/liberación de rehenes entre Israel y Hamás más allá de la línea de meta. Los términos de ese acuerdo fueron establecidos por la Administración Biden. Fueron extraordinariamente generosos con los terroristas, hasta el punto de que dieron a Hamás la posibilidad de permanecer en el poder en Gaza.

Una política exterior puramente moralista -como la llevada a cabo por el presidente George W. Bush en su desastrosa búsqueda de la democratización del mundo árabe y musulmán mediante las guerras de Afganistán e Irak, y el impulso de las elecciones palestinas- es una misión imposible. Lo que hacen los diplomáticos estadounidenses es más importante que lo que puedan decir en un esfuerzo por llegar a un acuerdo con un socio negociador problemático.

Sin embargo, como ha señalado el eminente historiador Niall Ferguson, la política exterior estadounidense que descarta por completo el elemento moral -como la promovida por Henry Kissinger cuando sirvió en las administraciones de Richard Nixon y Gerald Ford- debe tener éxito. De lo contrario, socavará fatalmente la influencia de Estados Unidos en todo el mundo.

Los estadounidenses no quieren cruzadas extranjeras que, en la famosa frase de John Quincy Adams, se aventuren en el extranjero en busca de "monstruos que destruir". Esta es parte de la razón por la que eligieron presidente a Donald Trump el año pasado. Pero la esencia de su enfoque "America First" no es aislacionista; es una búsqueda realista de los intereses estadounidenses. Reforzar un régimen islamista en Teherán, el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo, no sirve a los intereses estadounidenses.

Tampoco lo hace una política que ayuda a un Estado canalla como Qatar a expandir su influencia o que permite a una entidad terrorista como Hamás sobrevivir a la guerra genocida que inició.

Sin embargo, Trump ha puesto a Witkoff, que tiene una inclinación favorable hacia los enemigos de Estados Unidos, en una posición de influencia. En Israel, se comportó como los enviados hostiles que Biden y el ex presidente Barack Obama enviaron allí, en lugar de como alguien que trabaja para el presidente más pro-Israel en la historia del Estado judío moderno.

Witkoff puede ser un amigo de golf de Trump, pero visto en este contexto, es un lastre para la visión realista del presidente sobre la política exterior estadounidense. Además, el hecho de que eligiera aparecer en el programa de Carlson para desahogar tan insensatos comentarios demuestra también otro problema. Carlson ha conservado su posición como cortesano favorito de Mar-a-Lago, pero no ha demostrado ninguna capacidad de influir en Trump para que cambie sus políticas pro-Israel o su dura postura contra Irán.

Si, a diferencia de Adam Boehler, otro despistado enviado de Trump que parece haber perdido su puesto por su voluntad de apaciguar a Hamás, Witkoff sobrevive y sigue sirviendo a los intereses de Qatar más que a la agenda de Trump, será una señal de que la pequeña pero ruidosa facción antiisraelí de la derecha está ganando influencia.

Un giro hacia las opiniones de Carlson enviará la política exterior estadounidense a una desastrosa madriguera de conejo antiisraelí. Garantizaría que la segunda Administración de Trump no repita el éxito en Oriente Medio de la primera. Eso hará más daño a Trump que incluir a un periodista hostil en un grupo de chat de Signal.

©JNS