La honesta pregunta de Trump a los indecisos: ¿qué pierden votando por mí?

19 de septiembre, 2024

En su último rally en New York el expresidente Trump hizo un sincero llamado a los votantes indecisos: "Yo le digo a la gente de Nueva York, con el crimen a niveles récord, con terroristas y criminales entrando en forma desbordada, y con la inflación haciéndolo sufrir, ¡vote por Donald Trump! ¿Qué diablos tiene para perder?"

Trump recordó que en su campaña del 2016 le hizo esa misma pregunta a los votantes negros, y aseguró que recibió críticas incluso de parte de su equipo por decirle a la comunidad afro que, dadas las malas cifras que tenían en términos de economía y seguridad, no perdían nada votando por él. Dijo que a pesar de las críticas de su equipo, un día después de haber hecho esas declaraciones, su popularidad entre los afrodescendientes había subido 10 puntos.

En esta ocasión Trump le hizo la pregunta a la gente de Nueva York, pero en realidad es un llamado a los indecisos de todo el país. Aseguró que para algunas personas es difícil romper con hábitos y que por eso aún no se deciden a votar por él. La pregunta de Trump es astuta, es un llamado al sentido común y a despojarse de los prejuicios que hacen que algunos odien al expresidente.

Más allá de los discursos, Trump tiene cifras que respaldan sus afirmaciones. Desde que el Presidente Biden asumió el cargo, los precios han aumentado un 19,3%. Esto significa que una familia promedio de cuatro miembros está pagando 17.080 dólares más al año, o 1.423 dólares más al mes para adquirir los mismos bienes y servicios que en enero de 2021, antes de que la Administración Biden-Harris tomara las riendas del país.

Desde que Kamala y Biden llegaron al poder, los precios de los alimentos han subido un 21,8 %, la vivienda 22,7 %, la energía 31,8 %, mientras que la electricidad ha subido un 27,6 %. La crisis en la frontera también ha dejado cifras récord en prácticamente todos los aspectos, con una patrulla fronteriza que ha declarado no dar abasto por el número sin precedente de migrantes. Bajo la administración Biden-Harris, 380 personas registradas en la lista de vigilancia del terrorismo han sido detenidas cruzando ilegalmente la frontera entre los puertos de entrada.

Aunque desde el Partido Demócrata se ha mentido constantemente acerca de los dos asuntos, es fácil para los americanos darse cuenta, cada vez que van al supermercado, que todo está más caro. También es fácil darse cuenta que de la difícil situación que se vive en la frontera y en aquellos estados donde donde la migración desbordada está costando grandes sumas de dinero a los contribuyentes y donde incluso hay problemas de seguridad por la llegada de bandas criminales que hace años han operado en Latinoamérica.

Tanto la inflación como el problema de seguridad son asuntos que afectan principalmente a la clase trabajadora y a grupos como los afroamericanos y los hispanos, que en una gran proporción tienen sueldos bajos y viven en comunidades con problemas. De hecho Trump también mencionó a los hispanos en su rally de New York, asegurando que el apoyo que está obteniendo de la comunidad hispana está "fuera de lo normal", también dijo que los demócratas no saben qué hacer al respecto. Efectivamente algunas encuestas le han dado a Trump un apoyo alrededor del 40 % entre los hispanos, lo cual es una cifra sobresaliente para un candidato republicano.

De modo que trump hace un llamado a los indecisos, pero particularmente a esa clase trabajadora que se ha visto tan golpeada por las cifras de la actual Administración, eso incluye a gran parte de la población afroamericana e hispana. El republicano dijo en este rally en New York que a él no lo mueven los partidos, sino los resultados. Insistió en que su propuesta es un asunto de sentido común. Trump cada vez es más claro en su mensaje, su plan no es para un grupo político en particular es para todo aquel que quiera volver a las buenas cifras que tenía el país en su Administración. Su pregunta es astuta, porque hace reflexionar a los indecisos sobre la situación que viven actualmente y sobre las verdaderas razones por las que aún no toman la decisión de votar al republicano.