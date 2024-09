¿Qué podría esperar Israel de una Administración Harris?

16 de septiembre, 2024

Desde que emergió como principal beneficiada del golpe de Estado del establishment demócrata contra Biden, el camino de Harris hacia el Despacho Oval pareció sembrado de rosas. El debate de la semana pasada, que la opinión general considera una derrota del expresidente Trump, no cambió aquello.

No obstante, la elección no está definida. Aunque Harris ha tomado la delantera en la mayoría de las encuestas nacionales, su sendero hacia una mayoría en el Colegio Electoral sigue siendo relativamente estrecho. Los estados indecisos que decidirán el resultado siguen estando demasiado cerca. Sin embargo, aunque aún quedan varias semanas de una campaña extraordinaria en la que los imprevistos se han convertido en moneda corriente, Harris debe ser considerada ahora, como mínimo, una ligera favorita para ganar en noviembre.

Y eso significa que es hora de considerar, seriamente, qué significaría una presidencia de Harris. No hay respuesta más importante para aquella pregunta que la del futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Con las tropas israelíes enfrascadas con Hamás en Gaza y con Hezbolá planeando, quizás, más hostilidades, quienes se preocupan por el Estado judío son muy conscientes de que la identidad del próximo presidente estadounidense tendrá consecuencias de vida o muerte.

¿Una Administración pro-Israel?

Como era de esperar, las respectivas campañas ofrecen respuestas muy diferentes. Los demócratas judíos afirman, previsiblemente, que Israel no tiene por qué preocuparse por Harris. Parte de ello consiste en citar sus diversas promesas de apoyo. Aunque Harris pretende desvincularse del impopular Biden, como dejó claro en el debate, su estrategia también implica argumentar que el Gobierno de ambos ha sido bueno para Israel.

Como señalan republicanos y otros críticos, las acciones de Washington socaban esas afirmaciones de ferviente apoyo: ha intentado obstaculizar el esfuerzo bélico israelí y presionar para que se produzca un alto al fuego que esencialmente permitiría a Hamás reconstituirse y amenazar con más masacres como la del 7 de Octubre. Los demócratas afirman, sin embargo, como han venido haciendo durante el último año, que el suministro continuo de armas (poco importa que se esté ralentizando) y los esfuerzos militares para amortiguar los ataques iraníes demuestran que la alianza sigue sólida como una roca.

Durante el debate, Harris caminó por la misma fina línea sobre Israel y la guerra que ha venido articulando durante el último año.

Expresó su horror por las atrocidades del 7 de octubre en el sur de Israel y declaró su apoyo al derecho de Israel a defenderse, aunque añadió la advertencia de que "importa cómo" se lleve a cabo esa defensa. A esto le sigue siempre un lenguaje destinado a apaciguar al ala anti-israelí de su partido: expresiones de simpatía por los palestinos inocentes y afirmaciones de que demasiadas personas han muerto durante los esfuerzos de Israel para derrotar a Hamás y que la guerra "debe terminar inmediatamente", independientemente de si eso permite a los asesinos y violadores del 7 de octubre ganar permaneciendo en control de Gaza. Luego expresó su creencia en una "solución de dos Estados", ignorando el hecho de que sus piadosas esperanzas de seguridad y dignidad tanto para israelíes como para palestinos son inconsistentes con el deseo de estos últimos de seguir luchando hasta que el Estado judío sea erradicado.

Al igual que su señal de que considera que las turbas pro-Hamas tienen una posición que debe ser "escuchada", Harris está dejando abierta la posibilidad de que su definición de "pro-Israel" sea una que será difícil de distinguir de sus críticos más feroces y despiadados. Al menos por ahora, eso se equilibra con el hecho de que entiende claramente que la hostilidad abierta a Israel es un perdedor político y que no puede permitirse el lujo de proclamarse como alguien que no se dedica a proteger la seguridad del Estado judío. Eso es cierto incluso si eso significa apoyar la defensa contra el terror pero no los esfuerzos para derrotar a los terroristas.

"Salvo una decisión apocalíptica de los mulás de volar la región -y a sí mismos-, Israel no va a desaparecer".

Por el contrario, los republicanos, y especialmente Trump, pintan un oscuro panorama de una presidencia de Harris en la que el despertar cada vez más dominante del ala izquierda antiisraelí de los demócratas tendrá la mano del látigo sobre los restos de demócratas proisraelíes.

En el debate del 10 de septiembre, Trump fue característicamente contundente e hiperbólico, afirmando que Harris "odia" a Israel y que el Estado judío "no existirá dentro de dos años." Los republicanos creen que el compromiso continuo de la administración Biden de apaciguar a Irán está en el centro de los problemas de Oriente Medio y es una política peligrosa que Harris continuará.

¿Cuál de estas perspectivas es la correcta?

Empecemos por afirmar de entrada que la predicción de Trump de la desaparición inminente de Israel en caso de que Harris se imponga a él es irresponsable y casi seguro que no es cierta.

El factor iraní



Es posible que, al hablar así, estuviera aludiendo a la posibilidad de que Teherán finalmente consiga armas nucleares y luego las utilice para, esencialmente, borrar a Israel del mapa en una guerra genocida que también devastaría a Irán y probablemente significaría el fin del régimen islamista.

Dadas las amenazas existenciales que los iraníes lanzan rutinariamente contra Israel, esta posibilidad no puede descartarse por completo. Y Trump tiene motivos para sentirse agraviado por la vuelta de Biden a la política trazada por el presidente Barack Obama en la que Estados Unidos buscaba realinear Oriente Medio con un acercamiento a Irán y distanciándose de aliados tradicionales como Israel y Arabia Saudí. De haberse mantenido, la estrategia de "máxima presión" de Trump podría haber obligado a Irán a renunciar a su ambición nuclear. El desastroso acuerdo nuclear de Obama de 2015 había garantizado que Irán acabaría consiguiendo un arma nuclear, y el rechazo de Trump al pacto y la imposición de duras sanciones tenían una oportunidad de corregir ese grave error.

Pero en los cuatro años de la Administración Biden, durante los cuales no consiguió que Teherán aceptara un nuevo acuerdo aún más débil, Irán se ha convertido esencialmente ya en una potencia nuclear umbral. Washington ya ha reconocido que Irán ya tiene suficiente material fisible para "estallar" en una bomba en menos de dos semanas. Eso significa que el esfuerzo por detener a Irán ya ha fracasado. Incluso una reversión a la política de mano dura de Trump ahora probablemente sería demasiado tarde para hacer algo al respecto. Sin embargo, también es cierto que un mayor apaciguamiento de Irán envalentonará aún más el aventurerismo de Teherán.

La debilidad de Biden es en gran parte culpable de la actual escalada de conflictos en toda la región y de las crecientes amenazas a Israel. Más de lo mismo con Harris aumentaría las posibilidades de un conflicto aún mayor. Aun así, salvo una decisión apocalíptica de los mulás de volar la región -y a sí mismos-, Israel no va a desaparecer.

Incluso si despreciamos esa predicción, el gobierno de Israel -ya sea dirigido por el primer ministro Benjamin Netanyahu o sea sustituido por uno de sus oponentes- encontrará probablemente en la Administración Harris un socio difícil y peligroso.

¿De vuelta a la era Obama?

El equipo de política exterior de Biden estaba compuesto casi en su totalidad por antiguos alumnos de Obama, lo que garantizaba que sería profundamente hostil a Netanyahu, a quien resentían por su valiente oposición a su traición nuclear sobre Irán.

Es probable que el equipo de Harris también esté muy influido por la misma mentalidad. Pero por muy díscola que haya sido la relación con Jerusalén en los últimos cuatro años, probablemente será aún más problemática en los próximos cuatro años si ella gana. Eso se debe a que, a pesar de todo su cínico recorte político sobre los temas, tanto el Partido Demócrata de 2024 como las propias opiniones de Harris son muy diferentes de la mentalidad que animó la presidencia de Biden.

Hay que reconocer que no sabemos hasta qué punto Biden sigue influyendo en la política durante un periodo de evidente deterioro cognitivo. En los primeros años de su presidencia, fue un factor. Y eso significaba que, aunque despreciaba a Netanyahu y temía a los izquierdistas antiisraelíes de su partido, la política hacia Israel era una mezcla familiar de apoyo y deseo de "salvarlo de sí mismo". Los puestos más altos en política exterior los ocupaban quienes compartían esta versión liberal de "pro-Israel" en la que el compromiso de proteger al Estado judío se mezclaba siempre con la creencia de que los estadounidenses sabían más que los israelíes sobre lo que les interesaba.

"Es casi seguro que la izquierda antiisraelí tendrá aún más influencia en una administración Harris y probablemente dominará su aparato político".

Eso podría significar que la relación entre Estados Unidos e Israel volverá a los lazos aún más fríos que existían con Obama. Muchos demócratas judíos aún veneran a Obama y estarían perfectamente contentos con una administración que se esforzara por socavar las decisiones de los votantes de Israel para revivir las desastrosas y fracasadas políticas de los partidos de izquierda antaño dominantes en ese país. Aun así, la previsión de una vuelta a los niveles de tensión de la era Obama puede ser un poco optimista.

A diferencia de lo que ocurrió durante la presidencia de Obama, la Administración ya no se verá ligeramente frenada por los demócratas proisraelíes ni por el temor a ofender a su base partidista. Harris no tiene la misma buena fe proisraelí que una generación anterior de líderes demócratas, aunque sabe que le interesa imitar esta fórmula. Como alguien que salió de un partido estatal de California que siempre ha tendido a la izquierda, está mucho más abierta a la influencia de voces interseccionales despiertas que son inherentemente hostiles a Israel. Este tipo de figuras ya han recibido influencia en la Administración Biden, aunque en puestos de menor nivel. Pero como alguien que aspira a representar a la próxima generación de demócratas, es casi seguro que la izquierda antiisraelí tendrá aún más influencia en su administración y probablemente dominará su aparato político.

Una receta peligrosa



Se trata de una receta para presionar sin tregua a Israel para que abandone su guerra contra Hamás, haga más concesiones a Hezbolá en Líbano y consienta a un Irán que está a punto de unirse al club nuclear. Los recortes de armamento, la luz verde a la guerra legal contra Israel en Naciones Unidas, más sanciones contra los israelíes y menos contra los terroristas palestinos se convertirán en una posibilidad real.

Si Israel sobrevivió a ocho años de apaciguamiento de Irán por parte de Obama y a los implacables esfuerzos por inclinar el campo de juego diplomático a favor de los palestinos, probablemente sobrevivirá a una presidencia de Harris, incluso si el camino que le espera es aún más peligroso que las confrontaciones pasadas. Sin embargo, como han demostrado el 7 de Octubre y las escaladas de Irán, los dilemas de seguridad del Estado judío son mucho más peligrosos que entre 2009 y 2017.

Dado su historial, tienen razones para pensarlo. ¿Otra presidencia de Trump sería mejor para Israel? Eso es lo que creen los republicanos y, dado su historial, tienen razones para pensarlo. Pero también es cierto que la influencia de la derecha que odia a Israel, como Tucker Carlson, sobre Trump y las preocupaciones sobre quién ocupará los puestos que los amigos incondicionales de Israel tenían en su primera administración son cuestiones que deben resolverse. Son cuestiones para un ensayo aparte.

Israel ya ha pagado un alto precio en sangre y sufrimiento por la desastrosa política exterior de Biden. Pero a medida que la presidencia de Harris se perfila como una posibilidad real, los partidarios de Israel, especialmente entre los demócratas, tienen que tomarse en serio la cuestión de si los tópicos de su campaña y las sutilezas sobre las turbas antisemitas son un presagio de un verdadero giro contra el Estado judío o simplemente una continuación de las políticas equívocas de Biden.

© JNS