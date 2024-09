Escándalo en la Universidad de Brown: renuncia en la Junta Directiva por el creciente antisemitismo en el campus

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 11 de septiembre, 2024

Joseph Edelman (69), un miembro judío de la Junta Directiva de la Universidad Brown, anunció su renuncia a raíz de una votación programada para el próximo mes sobre la interrupción de inversiones en empresas relacionadas con Israel y por el creciente antisemitismo en el campus.

Edelman, quien se unió a la Junta Directiva en 2019, informó sobre su decisión en un artículo especial publicado en el Wall Street Journal, en el cual manifestó su preocupación por la postura de la universidad respecto al aumento del antisemitismo en el campus y por el movimiento político en expansión que llama a la destrucción del Estado de Israel.

En el escrito, Edelman, quien también es director ejecutivo de la empresa de inversiones en biotecnología Perceptive Advisors, sostuvo: “Considero moralmente reprobable que se haya considerado siquiera la posibilidad de celebrar una votación sobre la desinversión (...) especialmente tras el ataque más mortífero contra el pueblo judío desde el Holocausto”, en referencia a la masacre del 7 de Octubre perpetrada por Hamás y otros grupos terroristas palestinos en el sur de Israel.

Las protestas antiisraelíes se apoderaron de las universidades en Estados Unidos a mediados del corriente año, lo que provocó enfrentamientos con la policía y críticas sobre la manera en que las administraciones universitarias respondieron a los eventos.

Mientras que en algunos casos los campamentos de protesta fueron desalojados por la fuerza, en la Universidad de Brown, ubicada en Providence, Rhode Island, la administración cedió ante los manifestantes y accedió a algunas de sus demandas, incluida la realización de una votación sobre la continuidad de las inversiones en empresas vinculadas a Israel.

“¿Cómo puede Brown dar crédito a estas voces antisemitas, que comenzaron a protestar en apoyo de la violencia contra los judíos antes de que Israel respondiera al ataque del 7 de Octubre”, añadió Edelman en su artículo. Y señaló que “es como si la Junta Directiva de Brown hubiera acordado votar si Israel tiene derecho a defenderse, si Israel tiene derecho a existir e incluso si los judíos tienen derecho a existir”.

Edelman indicó además que “la voluntad de realizar esta votación es un fracaso asombroso del liderazgo moral en la Universidad de Brown. No estoy dispuesto a prestar mi nombre ni dar mi tiempo a un organismo que carece de un juicio moral básico. Por la presente renuncio a la Junta Directiva”.

Edelman era un importante donante de la Universidad de Brown



Además de su puesto en la Junta Directiva, Edelman era considerado un gran donante para la universidad. De hecho, el medio israelí Calcalist señaló que en 2014 donó 1,650,000 dólares para financiar investigaciones sobre tratamientos con ondas de radio y para actualizar el equipo del Instituto de Investigación Cerebral.

Edelman no sólo ha aportado dinero para la Universidad de Brown, sino que también ha donado a organizaciones críticas de la ideología de género. Su fundación Edelman Family Foundation entregó 1,000,000 de dólares en 2022 a una agrupación llamada Do No Harm, que promueve leyes para restringir los tratamientos de cambio de sexo.