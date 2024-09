Una cuestión de fe: los creyentes dan la espalda a Kamala Harris

Publicado por Israel Duro Verificado por 14 de septiembre, 2024

En unas elecciones tan ajustadas como las que se presentan en noviembre, el voto de cada grupo se presenta fundamental. Y en el apartado de los creyentes, Kamala Harris no despierta muchas simpatías. Según las últimas encuestas publicadas que recogen las confesiones de los participantes, la mayoría de los cristianos -católicos, evangélicos y protestantes no evangélicos- prefiere a Donald Trump, mientras que la favorita de los musulmanes en varios estados bisagra clave es la candidata del Partido Verde, Jill Stein. Entre los judíos, que siguen apostando por los demócratas, crece no obstante el descontento por la postura de hacia Israel de su candidata, lo que podría dar al aspirante republicano un número récord de papeletas con su nombre entre los miembros de esta comunidad.

Las posiciones radicales de Kamala con el aborto, así como la persecución a los cristianos desatada por la Administración Biden-Harris ha llevado a que el apoyo de la candidata entre los creyentes en Jesús esté por debajo del de su rival en noviembre. Según la última encuesta de Pew Research Center, Trump conseguiría el voto del 61% de los protestantes -evangélicos y no evangélicos- y del 52% de los católicos.

Notable ventaje de Trump entre los cristianos

La ventaja del republicano es especialmente notable entre los cristianos blancos, tanto los evangélicos como los protestantes y los católicos de este grupo racial. Según Pew, el 82% de los votantes blancos evangélicos se decantaría por él, así como el 58% de los protestantes no evangélicos y el 65% de los católicos de este grupo racial.

La cuestión racial da a Kamala ventaja entre los protestantes negros (86%) y un 65% entre los hispanos católicos, según la misma encuesta. No obstante, el total de votantes de estas religiones continúa siendo favorable a Trump, cuyo principal problema sería que optaran por quedarse en casa.

Jill Stein 'roba' a Harris el voto musulmán en estados clave

Aunque la encuesta de Pew no entrevistó a suficientes musulmanes como para poder establecer una categoría, sí lo hizo un sondeo publicado esta semana por el Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidense (CAIR, por sus siglas en inglés), desveló que los estadounidenses que profesan este credo en Arizona, Michigan y Wisconsin tendrían como primera opción a la candidata del Partido Verde Jill Stein y que incluso anteponen a Trump en Nevada.

La postura de Harris sobre Israel puede provocar un récord de voto judío para Trump

Pero, paradójicamente, el golpe de gracia podría sobrevenir a Kamala de un credo que parece tener atado: los judíos. A pesar de que Pew indica que el 65% de los votantes de esta religión tiene la intención de votar demócrata, la postura de Harris respecto a la Guerra en Gaza y los movimientos de la Administración Biden de la que ella forma parte está provocando un desencanto que podría acabar provocando un voto récord de judíos a favor de Donald Trump.