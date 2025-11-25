Casa Blanca: Trump apoya el derecho de Israel a acabar con las amenazas terroristas

Bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre la Franja de Gaza. AFP.

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de noviembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoya el derecho de Israel a defenderse de las amenazas terroristas, dijo el lunes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tras la eliminación del segundo al mando de Hezbolá.

Preguntada por el sitio israelí de noticias Walla sobre si Trump apoyaba el asesinato de Haytham Ali Tabatabai, el "jefe de gabinete" del grupo terrorista respaldado por Irán, Leavitt dijo que no había hablado directamente con el presidente sobre el ataque.

"Pero, por supuesto, el presidente apoya el derecho de Israel a defenderse y a acabar con las amenazas terroristas en la región", añadió.

La operación contra el terrorista de alto rango -denominada "Viernes Negro" - fue el primer ataque israelí en Beirut desde julio y se produjo casi un año después de la entrada en vigor de un alto el fuego.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló el domingo que Tabatabai era un "asesino de masas" cuyas manos estaban "empapadas en la sangre de muchos israelíes y estadounidenses, y no en vano Estados Unidos puso una recompensa de cinco millones de dólares por su cabeza".

Advirtió que Jerusalén espera que el gobierno libanés cumpla su compromiso de desarmar a Hezbolá en virtud del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Washington había ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a la captura de Ali Tabatabai, tras designarlo terrorista global en octubre de 2016 por supervisar las operaciones de Hezbolá en Siria y Yemen.

© JNS