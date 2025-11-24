La doctrina de la disuasión que permitió la ceguera de las FDI

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 24 de noviembre, 2025

Las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron el 10 de noviembre las principales conclusiones de su exhaustiva investigación interna sobre la invasión y masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, identificando seis causas principales de la catástrofe, encabezadas por graves fallos de inteligencia, conceptuales y operativos.

Entre ellos, graves fallos en la "percepción de la realidad en relación con la Franja de Gaza y Hamás", y una "falta de compromiso" con el plan de Hamás de lanzar una invasión terrestre masiva, apodada "Muro de Jericó".

El informe, elaborado por un grupo de expertos dirigido por el ex jefe del Mando Sur de las FDI, el general de división (res.) Sami Turgeman, analizó 25 investigaciones distintas y entrevistó a 80 oficiales. El informe fue presentado al jefe del Estado Mayor de las FDI, general de división Eyal Zamir.

Según el resumen oficial, el ataque sorpresa "no surgió de un vacío o de una falta de información, sino todo lo contrario", afirmando que la inteligencia directa "podría y debería haber dado lugar a una alerta y a una respuesta operativa significativa" si se hubiera analizado adecuadamente.

Zamir subrayó que la publicación forma parte de la recuperación de la confianza nacional. "La transparencia es una condición necesaria para mantener la confianza del público en las FDI. También es un requisito fundamental para nuestra capacidad de mejorar", dijo. "Las conclusiones del comité no son la última palabra".

Antiguos oficiales dijeron a JNS que aunque el documento enumera averías, no aborda la crisis más profunda de doctrina militar que permitió a Hamás maniobrar sin ser detectado y golpear con una fuerza abrumadora.

El coronel (res.) Dr. Hanan Shai, investigador del Instituto Misgav para la Seguridad Nacional y la Estrategia Sionista, y antiguo miembro de la investigación de la Segunda Guerra del Líbano de 2006, dijo que la investigación actual es incompleta porque carece de conocimientos sobre "el arte de la guerra".

"No ocurrió porque de repente todo el mundo se volvió indisciplinado", dijo a JNS. "Lo central que no se menciona ... es que los hechos ocurrieron porque las FDI operaron en los últimos años de acuerdo con la doctrina de la disuasión, y no la doctrina de la victoria decisiva".

Shai describió una fuerza centrada en ataques de precisión y "bancos de objetivos," más que en el dominio del campo de batalla. "Todo se bloquea a través de las bases de datos de objetivos", dijo. Esto es "en lugar de ver cómo derribar el bosque rápidamente", dijo, llamándolo "un mal funcionamiento muy grave".

Advirtió de que grupos anteriores también detectaron estos fallos, pero la institución no los corrigió. Los investigadores actuales "pertenecen a una generación, que no conoció a José", añadió, apuntando a una amnesia sistémica.

Una investigación adecuada, dijo, debe explicar las causas profundas en lugar de limitarse a describir los acontecimientos. "Tenemos que averiguar también de dónde viene y arreglar estas cosas", dijo.

Shai también rechazó la afirmación de que los servicios de inteligencia no supieron interpretar la amenaza. "El responsable de explicar la situación no es inteligencia, es el comandante", argumentó.

Privados de autonomía y flexibilidad



El teniente coronel (reserva) Doron Avital, excomandante de la unidad de élite de reconocimiento del Estado Mayor (Sayeret Matkal), declaró al JNS que décadas de mando centralizado han despojado a las IDF de autonomía y flexibilidad sobre el terreno.

Comparó la estructura del ejército con un vehículo sin suspensión independiente. "Si todo el mundo está en el mismo eje, no se pueden absorber [los choques individuales], y entonces el eje se rompe", dijo. "Todo el sistema se organizó a partir de una estructura rígida".

Avital también citó una peligrosa deriva hacia la dependencia tecnológica por encima de la preparación para el combate. "Las miras de hierro del ejército se erosionaron", dijo, señalando el descuido de los procedimientos tradicionales de alerta temprana, como la alerta al amanecer, en la que los soldados que manejan puestos avanzados y posiciones se despiertan temprano para garantizar la seguridad del perímetro y una alta preparación alrededor de la primera luz del día.

Una cultura de aversión al riesgo empeoró las cosas, añadió: "En lugar de una asunción dinámica de riesgos... Esta asunción de riesgos es exactamente lo que busca la fricción con el enemigo". Señaló las trágicas muertes de civiles y soldados en refugios antiaéreos fortificados: "Fue en el refugio de la muerte".

El informe Turgeman cataloga graves deficiencias en todos los mandos:

- El Estado Mayor subestimó a Hamás y no se preparó para un "ejército terrorista".

- La Dirección de Operaciones no dirigió los preparativos para un escenario de guerra por sorpresa.

- La Inteligencia Militar fracasó en el seguimiento de las crecientes capacidades de Hamás y en la detección de los preparativos finales.

- El Mando Sur fracasó en sus responsabilidades de alerta y defensa.

- La Fuerza Aérea israelí no desarrolló una respuesta a las amenazas a baja altitud y careció de conocimiento de la situación.

- La Marina israelí no logró asegurar la costa desde el principio.

El informe señala que si se hubiera alertado antes, tanto la FAI como la Armada podrían haber respondido con mayor rapidez.

También destaca el extraordinario valor demostrado en condiciones imposibles. "Muchos comandantes de las IDF corrieron inmediatamente al sector sur, sin ser llamados y sin órdenes. ... Algunos de ellos lo pagaron con sus vidas", afirma el informe.