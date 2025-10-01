La representante demócrata judía Lois Frankel apoya el plan de paz de Trump para Oriente Medio

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 1 de octubre, 2025

La representante Lois Frankel (demócrata de Florida) cruzó el martes las líneas de su partido y avaló el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Miembro del Caucus Judío del Congreso, afirmó que Hamás comenzó la guerra atacando el 7 de Octubre, lo que "resultó en una violencia y sufrimiento inimaginables para israelíes y palestinos inocentes por igual".

"Dicho esto, aplaudo la propuesta del presidente para poner fin de una vez a esta guerra", declaró Frankel.

Trump propuso un alto el fuego inmediato, una retirada escalonada de las tropas israelíes de la mayor parte de Gaza, un intercambio de los rehenes que mantiene Hamás a cambio de que Israel libere a unos 2.000 presos palestinos condenados, una amnistía para los miembros de Hamás que depongan las armas y un "comité palestino tecnocrático y apolítico" que gobierne Gaza temporalmente.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu respaldó la propuesta durante su viaje a Washington, haciendo recaer la responsabilidad en Hamás.

Netanyahu dijo que "logra nuestros objetivos de guerra" y "traerá de vuelta a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás, pondrá fin a su gobierno político y garantizará que Gaza nunca vuelva a suponer una amenaza para Israel."

Frankel dijo que poner fin a la guerra recae ahora sobre los hombros de Hamás.

"Si Hamás está de acuerdo, esta guerra brutal puede terminar, los rehenes restantes se reunirán con sus familias, los gazatíes tendrán la oportunidad de que sus comunidades sean reconstruidas y daremos un paso importante hacia la paz en Oriente Medio", dijo la congresista.

© JNS.