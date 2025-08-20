El Departamento de Seguridad Nacional libera $110 millones en fondos de seguridad para grupos religiosos

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de agosto, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos liberó el martes $110 millones en fondos del programa de subvenciones de seguridad sin fines de lucro, diseñado para proteger instituciones religiosas, incluyendo sinagogas y escuelas diurnas judías.

El dinero es la parte final de $210 millones que el Congreso consignó en el proyecto de ley de financiación suplementaria de seguridad nacional 2024. Se distribuirá a "una diversa gama de organizaciones, incluidas instituciones cristianas, musulmanas, hindúes, budistas, sijs y judías afiliadas", después de que el primer tramo de $100 millones se asignara a más de 500 grupos judíos en junio.

"Tanto si rezan en una iglesia, mezquita o sinagoga, todos los estadounidenses deberían poder practicar su religión sin temor al terrorismo y la violencia", declaró un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

El DHS pausó brevemente las subvenciones a principios de 2025 como parte de la congelación más amplia de la Administración Trump sobre el gasto gubernamental que consideraba un despilfarro, pero revirtió el curso bajo la presión bipartidista del Congreso para distribuir los fondos para la seguridad sin fines de lucro.

El programa, administrado a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, está destinado a pagar por características mejoradas de seguridad física como cámaras, sistemas de alarma y barreras.

Nathan Diament, director ejecutivo del Orthodox Union Advocacy Center, agradeció al DHS la liberación del dinero el martes.

"Esta financiación es más que dólares; es un escudo para las comunidades judías y religiosas de todo Estados Unidos", dijo. "En un momento de explosión del antisemitismo y con las Altas Fiestas en el horizonte, esta financiación proporciona el apoyo concreto que las instituciones necesitan para permanecer seguras y resistentes".

© JNS