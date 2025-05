La ONU tacha de “error administrativo” la exclusión de dos ONG del sistema de ayuda en Gaza; Israel dice que están ligadas a una fundación apoyada por EEUU

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 30 de mayo, 2025

Naciones Unidas achaca a un"error administrativo" la eliminación de dos organizaciones de ayuda que, según la delegación israelí de la ONU, están vinculadas a la Fundación Humanitaria Gaza, independiente y respaldada por Estados Unidos, de su base de datos de organizaciones de ayuda. Pero una fuente diplomática israelí con conocimiento de los asuntos de la ONU dijo a JNS que el organismo mundial se demoró en solucionar el problema debido a su animadversión hacia la fundación.

Danny Danon, embajador israelí ante las Naciones Unidas, dijo el miércoles al Consejo de Seguridad de la ONU que existe un chantaje "mafioso" en el organismo mundial, que ha implicado la eliminación de las organizaciones no gubernamentales, que forman parte de la Fundación Humanitaria de Gaza, de su sistema central de seguimiento de la entrega de ayuda en la Franja.

El sistema, al que Naciones Unidas se refiere como "base de datos de ayuda compartida", fue creado y aprobado en virtud de una resolución de la Asamblea General de la ONU. Sólo las organizaciones registradas en la base de datos pueden coordinar o participar en los esfuerzos de entrega de ayuda dirigidos por la ONU.

"Se trata de la violación más grave de los propios principios de la ONU", declaró el miércoles el enviado israelí ante el Consejo de Seguridad. "Es la extorsión de cualquier ONG bienintencionada que se niegue a besar el anillo. Una estafa con marca de la ONU".

Stéphane Dujarric, el portavoz de António Guterres, el secretario general de la ONU, dijo a JNS el miércoles por la tarde que "no hay diferencias entre la lista actual y la de antes del lanzamiento del GHF".

JNS escuchó una historia diferente de un funcionario de la ONU, que declinó ser nombrado, el jueves. "Ayer se produjo un error administrativo que afectó a dos ONG", dijo el funcionario. "Esto fue rápidamente rectificado y aclarado".

La fuente diplomática israelí dijo a JNS que el error sólo se solucionó después de una "tensa" conversación, a lo largo del día del miércoles, entre un oficial de alto rango de las Fuerzas de Defensa de Israel y Sarah Poole, la coordinadora especial adjunta de la ONU y coordinadora humanitaria para el proceso de paz en Oriente Medio.

Durante la conversación, Poole reconoció que varias agencias habían sido eliminadas de la base de datos debido a un "error administrativo" y dijo al oficial de las FDI que serían reincorporadas, según la fuente diplomática. (JNS buscó comentarios de Poole y más comentarios del funcionario de la ONU).

Danon dijo a JNS que las Naciones Unidas "han visto múltiples fracasos perjudiciales en las últimas semanas".

"En primer lugar, las Naciones Unidas rechazaron abiertamente el plan de distribución de ayuda humanitaria liderado por Estados Unidos que haría llegar la ayuda a los gazatíes y no a los terroristas de Hamás. A continuación, las Naciones Unidas amenazaron a las ONG que aceptaron trabajar con el plan de la GHF", dijo a JNS. "Las Naciones Unidas negaron entonces haberlo hecho, y ahora parece que lo admiten".

La fuente diplomática israelí no quiso identificar qué ONG retiró Naciones Unidas de la base de datos, pero confirmó que fueron dos. La fuente confirmó que ambos grupos han sido reincorporados a la base de datos. (JNS buscó comentarios de la Fundación Humanitaria de Gaza).

Ayuda entregada en la Franja de Gaza, mayo de 2025Cortesía de la Fundación Humanitaria Gaza

'No hay diferencias'

JNS preguntó a Dujarric en una rueda de prensa de la ONU el jueves por qué el organismo mundial ha dicho que la Fundación Humanitaria Gaza está socavando los esfuerzos de la ONU para ayudar a los gazatíes.

"Lo que sería más productivo a nuestros ojos es que la capacidad del gobierno israelí para apoyar la distribución humanitaria se haga", dijo a JNS. "Los recursos y el enfoque que los servicios de seguridad israelíes, el gobierno israelí está haciendo en la facilitación de la GHF serán mejor utilizados facilitando y apoyando el trabajo de las Naciones Unidas y nuestros socios, que tiene un historial probado de distribución de ayuda eficaz en Gaza, que hemos estado haciendo durante mucho tiempo".

"También creemos que el trabajo que ha estado haciendo la GHF ha estado poniendo en peligro la vida de los palestinos", dijo Dujarric a JNS.

En respuesta a otro reportero, que preguntó sobre la acusación de Danon de que las Naciones Unidas han amenazado y tomado represalias contra las ONG que participaron en la Fundación Humanitaria de Gaza, Dujarric dijo, "¿Cuándo fue la última vez que amenazamos a alguien?".

"No nos dedicamos a amenazar a la gente", dijo. "No voy a ir más lejos. No somos una organización amenazante".

Entrega de ayuda en Gaza, mayo de 2025Cortesía de la Fundación Humanitaria de Gaza

Logotipos no autorizados

En una muestra de lo delicado que es el tema de las ONG que trabajan con la Fundación Humanitaria de Gaza, una entidad presentó una queja después de que su logotipo apareciera en fotografías distribuidas por la fundación, que es independiente de Naciones Unidas y cuyo objetivo es entregar ayuda sin que Hamás la saquee.

Rahma, que tiene su sede en Beverly Hills, Michigan, y cuyo sitio web contiene artículos antiisraelíes, pidió que se retirara su logotipo de la ayuda que entregaba la fundación.

En un comunicado del 28 de mayo, Rahma declaró que la "Global Humanitarian Foundation" se hizo cargo de la custodia de cuatro contenedores, con 4.000 cajas de alimentos, estacionados en la sede de Rahma en Gaza. Los suministros llevaban cuatro días en depósito, a pesar de que Rahma había obtenido los permisos de entrada necesarios.

Después de que la GHF transportara los suministros "a un punto de distribución interno", "solicitó que nuestro equipo local de Rahma ayudara en la distribución", declaró el grupo de Michigan. "La dirección de Rahma había tomado la decisión de no proceder a la distribución según el mecanismo" y dijo al equipo que no formara parte del proceso, afirmó.

Los únicos resultados que arroja una búsqueda en línea sobre una "Fundación Humanitaria Global" que trabaje en Gaza parecen ser errores, que pretendían referirse a la Fundación Humanitaria de Gaza.

Existe una organización benéfica Global Humanitarian Foundation en el Reino Unido, pero no hay constancia de que preste ayuda en Gaza.

©JNS