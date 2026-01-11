Fuerzas chavistas amedrentan a Raymond Azar, productor senior de Voz

Publicado por Víctor Mendoza 11 de enero, 2026

Raymond Azar, productor senior de Voz, denunció que las fuerzas de seguridad del régimen chavista allanaron una antigua propiedad suya en Venezuela. El inmueble está ubicado en la isla de Margarita.

Según la denuncia al menos seis hombres encapuchados llegaron a su antigua residencia y sometieron a interrogatorio a las nuevas personas, de tercera edad, que viven en la propiedad. En ese sentido, Azar explicó que los agentes del régimen estuvieron haciendo preguntas por más de dos horas.

De acuerdo con la denuncia, lograron obtener los datos bancarios a donde destinaron el dinero para la compra del inmueble y su dirección en Estados Unidos. Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano, ha mencionado en varias ocasiones a Azar en su programa "Con el Mazo Dando" por ser parte del equipo del senador estadounidense Rick Scott.

"El régimen de Delcy Rodríguez y compañía siguen amedrentando o buscando intimidar a todo aquel que consideren enemigos de la dictadura", dijo Azar en una publicación en sus redes sociales.

Finalmente, el productor senior de Voz señaló que "la represión en Venezuela no se ha acabado y ahora es cuando será mucho peor. La liberación de los presos políticos es un paño caliente mientras van por más gente".