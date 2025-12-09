Trump autoriza a Nvidia a enviar chips H200 a "clientes aprobados" en China: Estados Unidos recibirá el 25% de las ventas

Publicado por Joaquín Núñez 8 de diciembre, 2025

Donald Trump anunció que Nvidia, el mayor fabricante de chips de inteligencia artificial de alto nivel, estará autorizado exportar su producto H200 a “clientes aprobados” en China. De acuerdo con el presidente, Estados Unidos obtendrá el 25% de esas ventas. En cuanto a los H200, se trata de uno de los procesadores más potentes del mundo para el desarrollo de inteligencia artificial.

Trump comunicó la noticia en su cuenta de Truth Social, donde aclaró que el líder chino, Xi Jinping, respondió "positivamente" a la propuesta.

"El 25% se pagará a los Estados Unidos de América. Esta política apoyará el empleo estadounidense, fortalecerá la industria manufacturera de EE. UU. y beneficiará a los contribuyentes estadounidenses. La Administración Biden obligó a nuestras grandes empresas a gastar MILES DE MILLONES DE DÓLARES en la fabricación de productos 'degradados' que nadie quería, una idea terrible que frenó la innovación y perjudicó a los trabajadores estadounidenses. ¡Esa era ha terminado!", escribió Trump.

"Protegeremos la seguridad nacional, crearemos puestos de trabajo en Estados Unidos y mantendremos el liderazgo de Estados Unidos en inteligencia artificial. Los clientes estadounidenses de NVIDIA ya están avanzando con sus increíbles y avanzados chips Blackwell y, pronto, Rubin, ninguno de los cuales forma parte de este acuerdo", añadió el presidente.

Debido a la preocupación de que China utilice estos chips para desarrollar IA con fines militares o de espionaje, la Administración Biden impuso controles de exportación en 2022. Por lo tanto, si una empresa quiere vender estos chips al gigante asiático, necesita permiso del Departamento de Comercio. Esto incluyó prohibir los chips A100, H100, luego los A800/H800, y más tarde los H200.

Sin embargo, la Administración Trump revirtió esta decisión a mediados de agosto. La Casa Blanca llegó a un acuerdo con Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD) para reanudar parcialmente sus ventas a China, a cambio de que el Gobierno recibiera el 15% de las ventas.

Aunque este fue un primer paso, el nuevo anuncio del presidente formalizó la política, permitiendo la exportación a China de chips más potentes, como los H200, bajo un esquema regulado.