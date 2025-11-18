La Casa Blanca entrega un nuevo tratamiento para el VIH a Esuatini y Zambia

Publicado por Alejandro Baños 18 de noviembre, 2025

La Administración Trump anunció este martes la entrega de un nuevo tratamiento contra el VIH a dos países africanos, concretamente a Zambia y Esuatini.

En torno a mil dosis del medicamento Lenacapavir fueron enviadas a ambos países este mismo martes. Comenzarán a suministrarse a lo largo de esta semana, tal y como aseguró Peter Sands, director ejecutivo de Global Fund -que colaborará con el Gobierno en el envío y administración del fármaco-.

Desde el Departamento de Estado (DOS), el coordinador de ayuda internacional, Jeremy Lewin, informó de que la Administración Trump prevé financiar dos millones de dosis para países africanos de bajos y medios ingresos para 2028.

Incluso el funcionario cree que esta meta puede alcanzarse en algún momento de 2027, según informó AFP.

Lenacapavir, comercializado bajo la marca Yeztugo, es un nuevo tratamiento inyectable contra el VIH que solo requiere dos administraciones al año, lo que implica una gran mejora respecto a otros tratamientos con píldoras diarias, según expertos.