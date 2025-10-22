A una semana de que Trump viaje a Corea del Sur, Kim Jong-un vuelve a disparar misiles balísticos

Publicado por Santiago Ospital 22 de octubre, 2025

Corea del Norte disparó el miércoles al menos un misil balístico, según el Ejército surcoreano. La primera prueba misilística en más de cinco meses se produce a tan sólo una semana de que Donald Trump viaje a Corea del Sur para asistir a un foro económico.

La Junta de Jefes de Estado Mayor de Corea del Sur informó de que había detectado varios lanzamientos pasadas las 8 am, según la prensa local. "Las fuerzas armadas reforzarán la vigilancia y la alerta ante la posibilidad de nuevos lanzamientos", prometieron los altos mandos militares, al tiempo que el Gobierno convocaba una reunión de emergencia.

Fuentes de inteligencia surcoreana vincularon la prueba balística con la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se celebrará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Al encuentro asistirán varios mandatarios internacionales, como el presidente chino, Xi Jinping. Se espera que Trump aterrice dos días antes de su inicio, y que se reúna tanto con su anfitrión, el presidente Lee Jae-myung, como con Xi.

Un posible encuentro con el líder supremo norcoreano, Kim Jong-un, continúa siendo una incógnita. Aunque Trump se mostró dispuesto, desde Pionyang respondieron, de momento, que sólo aceptarán reunirse si se abandonan las exigencias de que abandone su arsenal nuclear.

Durante su primer mandato, Trump se reunió con Kim Jong-un en tres ocasiones.