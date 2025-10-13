Maduro desafía a Trump: no cree que se atreva a sacarlo y descarta negociar su salida del poder

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de octubre, 2025

El diario español El País informó este domingo que el dictador venezolano Nicolás Maduro estaría decidido a permanecer en el poder a toda costa, al sentirse confiado de que la operación antinarcóticos llevada a cabo por la Administración del presidente Donald Trump no escalará lo suficiente como para ejecutar acciones militares contra su régimen. De acuerdo con lo publicado por el diario, fuentes familiarizadas con las discusiones internas en Caracas, y cuyas identidades no fueron reveladas, explicaron que Maduro no aceptará negociar ningún tipo de salida.

“Ya lo decidió, no se va a ir. Ahora le toca mover ficha a Trump”, le dijo una de las fuentes a El País, mostrando una postura por parte de Maduro claramente desafiante, ante la certeza de que el presidente estadounidense no irá más allá, sin importar el hecho de que Trump ha venido tomando diferentes pasos que resultaban inconcebibles para el chavismo hace un par de meses. El más claro fue el despliegue de buques de guerra cerca de las costas venezolanas, al igual que la destrucción de varias lanchas que, según lo indicado por la Administración Trump, formarían parte de los grupos narcoterroristas Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

“No tiene otro destino que resistir”

De acuerdo con lo publicado por el diario español, sus fuentes también explicaron que la determinación de Maduro por permanecer en el poder es total, y agregaron que “Maduro ya prácticamente no tiene otro destino que resistir lo que sea y esperar que Trump dude”. De igual manera, las fuentes le habrían dicho al medio que el dictador socialista es quien actualmente estaría dirigiendo cada mínimo detalle del accionar de su régimen ante la actual situación con los Estados Unidos, y que este estaría convencido de que Trump se echará para atrás a la hora de ordenar un ataque militar directo.

A pesar de la postura que Maduro estaría tomando en este momento, lo cierto es que desde su primera administración Trump ha mostrado una clara intención de materializar un cambio de régimen en Venezuela, ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país sudamericano, así como ante la crisis migratoria que la devastación producida por sus políticas socialistas ha generado, e incluso ante la forma en que el régimen chavista se ha convertido en el aliado sudamericano más importante de rivales geopolíticos como China y Rusia.

Aún sin saber que tan lejos estará dispuesto a llegar Trump, contar con la certeza de que esté terminará reculando, podría convertirse en otro grave error que reduciría a Maduro a una situación aún más adversa de la que se encuentra en este momento.