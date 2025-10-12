Publicado por Agustina Blanco 12 de octubre, 2025

La presidencia francesa anunció este domingo la composición del segundo gabinete liderado por el primer ministro Sébastien Lecornu, en un intento por resolver la prolongada crisis política que sacude al país desde hace meses.

Este nuevo Ejecutivo, descrito como "más técnico", según reseña AFP, incorpora perfiles con experiencia institucional y figuras de la sociedad civil, manteniendo a varios ministros del intento fallido de la semana pasada, que duró solo 14 horas debido a disensiones internas en el oficialismo.

Lecornu, de 39 años y aliado clave de Emmanuel Macron, fue ratificado nuevamente en su cargo tras dimitir el lunes anterior, apenas horas después de presentar su primer gabinete.

En su cuenta de X, Lecornu señaló: "Se nombra un gobierno de misión para proporcionar a Francia un presupuesto antes de fin de año. Agradezco a las mujeres y hombres que se comprometen en este gobierno con total libertad, más allá de intereses personales y partidistas. Sólo importa una cosa: el interés del país”.

El anuncio llega en un momento crítico: el nuevo Gobierno enfrenta la amenaza inmediata de una moción de censura y debe priorizar la aprobación del presupuesto de 2026 antes del 31 de diciembre, para evitar un bloqueo institucional que ha generado preocupación entre empresas e inversores por la desaceleración económica y el aumento de la pobreza.

Los principales nombramientos del nuevo Ejecutivo



El nuevo Gobierno de Francia, combina figuras técnicas, perfiles de la sociedad civil y ministros que mantienen sus cargos.

Laurent Nuñez , prefecto de la Policía de París y responsable de la seguridad de los Juegos Olímpicos del año pasado, asume el Ministerio del Interior, reemplazando a Bruno Retailleau tras las tensiones con Los Republicanos (LR).

, prefecto de la Policía de París y responsable de la seguridad de los Juegos Olímpicos del año pasado, asume el Ministerio del Interior, reemplazando a Bruno Retailleau tras las tensiones con Los Republicanos (LR). Catherine Vautrin , exministra de Trabajo, toma la cartera de las Fuerzas Armadas y Asuntos de los Veteranos, enfrentando el desafío de gestionar el apoyo militar a Ucrania y las amenazas a la seguridad europea.

, exministra de Trabajo, toma la cartera de las Fuerzas Armadas y Asuntos de los Veteranos, enfrentando el desafío de gestionar el apoyo militar a Ucrania y las amenazas a la seguridad europea. Roland Lescure continúa al frente del Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital, con la misión de contener la deuda pública en un contexto de desaceleración económica.

continúa al frente del Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital, con la misión de contener la deuda pública en un contexto de desaceleración económica. Jean-Pierre Farandou , expresidente de la SNCF, es nombrado ministro de Trabajo y Solidaridad, aportando experiencia técnica desde el sector privado.

, expresidente de la SNCF, es nombrado ministro de Trabajo y Solidaridad, aportando experiencia técnica desde el sector privado. Monique Barbut , exdirectora del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y una figura clave en el Acuerdo de París, asume el Ministerio de Transición Ecológica, Biodiversidad y Negociaciones Internacionales sobre el Clima y la Naturaleza.

, exdirectora del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y una figura clave en el Acuerdo de París, asume el Ministerio de Transición Ecológica, Biodiversidad y Negociaciones Internacionales sobre el Clima y la Naturaleza. Édouard Geffray, un alto funcionario, sustituye a Élisabeth Borne en el Ministerio de Educación Nacional, con un enfoque más administrativo.

un alto funcionario, sustituye a Élisabeth Borne en el Ministerio de Educación Nacional, con un enfoque más administrativo. Catherine Chabaud , navegante y primera mujer en completar la carrera de regatas, Vendée Globe en 1996, se encargará de asuntos relacionados con el mar y la pesca como viceministra bajo Transición Ecológica.

, navegante y primera mujer en completar la carrera de regatas, Vendée Globe en 1996, se encargará de asuntos relacionados con el mar y la pesca como viceministra bajo Transición Ecológica. Serge Papin liderará el Ministerio de la Pequeña y Mediana Empresa, Comercio, Artesanía, Turismo y Poder Adquisitivo.

liderará el Ministerio de la Pequeña y Mediana Empresa, Comercio, Artesanía, Turismo y Poder Adquisitivo. Annie Genevard se mantiene como ministra de Agricultura, Agroalimentación y Soberanía Alimentaria.

¿Quiénes conservan sus cargos?



Jean-Noël Barrot : Asuntos Exteriores

: Asuntos Exteriores Amélie de Montchalin : Cuentas Públicas

: Cuentas Públicas Gérald Darmanin: Justicia

Justicia Rachida Dati: Cultura

Cultura Philippe Tabarot: Transportes

Los viceministros destacados por el nuevo gobierno



Laurent Panifous: Relaciones con el Parlamento

Relaciones con el Parlamento Maud Bregeon : Portavoz del Gobierno

: Portavoz del Gobierno Aurore Bergé : Igualdad y lucha contra la discriminación

: Igualdad y lucha contra la discriminación Sébastien Martin : IndustriA

: IndustriA Benjamin Haddad: Europa