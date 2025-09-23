Irán ejecutó al menos a 1.000 personas desde principios de año

Publicado por Carlos Dominguez 23 de septiembre, 2025

Irán ejecutó al menos a mil prisioneros condenados a muerte en lo que va de 2025, informó el martes la ONG Iran Human Rights (IHR)

La última semana se llevaron a cabo al menos 64 ejecuciones, una media de más de nueve ahorcamientos al día, según la organización con sede en Noruega, que cuenta y verifica diariamente el número de ejecutados.

La cifra es la más alta desde que IHR comenzó a registrar las ejecuciones en 2008. A pesar de que todavía quedan más de tres meses para que termine el año, el número ya superó el anterior récord de al menos 975 personas ejecutadas en 2024.

"En los últimos meses, la República Islámica inició una campaña de asesinatos masivos en las prisiones de Irán, cuyas dimensiones, ante la ausencia de reacciones internacionales serias, se amplían cada día", denunció en un comunicado el director del IHR, Mahmud Amiry-Moghaddam.

La ONG también señaló que sus cifras sobre ejecuciones son "un mínimo absoluto" y que el número real es mayor "debido a la falta de transparencia y a las restricciones para informar".

Actualmente, las ejecuciones en Irán se llevan a cabo exclusivamente mediante ahorcamiento, aunque, en teoría, la sharía permite otros métodos. La mayoría tienen lugar en prisiones, aunque ocasionalmente se producen en público.