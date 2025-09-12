Nepal nombra una nueva primera ministra tras las violentas protestas

Publicado por Virginia Martínez 12 de septiembre, 2025

(AFP) La expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, Sushila Karki, fue designada para liderar la transición como próxima primera ministra del país después de que las protestas violentas derrocaran al anterior gobierno, informó la oficina del presidente el viernes.

Karki, de 73 años, tomará posesión de su cargo este mismo viernes y se convertirá en la primera mujer en dirigir este país.

La nación himalaya de 30 millones de habitantes se sumió en el caos esta semana después de que las autoridades intentaran reprimir las manifestaciones contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y contra la corrupción.

Al menos 51 personas murieron durante las protestas, que comenzaron el lunes, dijo la policía el viernes en su último balance.

KP Sharma Oli, de 73 años y líder del Partido Comunista, anunció su dimisión como primer ministro el martes, durante una jornada marcada por los disturbios en la que manifestantes quemaron la sede del Parlamento. Se desconoce su paradero.