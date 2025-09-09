Francia: Macron nombra primer ministro al titular de Defensa, Sébastien Lecornu

Publicado por Carlos Dominguez 9 de septiembre, 2025

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró el martes al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro para remplazar a François Bayrou, que apenas estuvo nueve meses en el cargo, informó la presidencia.

Macron pidió a Lecornu "consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con el fin de adoptar un presupuesto para la nación y lograr los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses", indicó el Elíseo en un comunicado.

Lecornu ha sido ministro de Defensa durante más de tres años, marcados por la invasión rusa de Ucrania y está considerado un aliado leal y discreto del presidente Emmanuel Macron.

El político, de 39 años, ha sido uno de los pocos rostros de continuidad en el Gobierno francés desde la elección de Macron en 2017, pese a los múltiples cambios de Gobierno provocados por la inestabilidad política actual.

Cae el ejecutivo de Bayrou

Bayrou presentó este martes su renuncia a Macron, quien la aceptó y le encargó gestionar los asuntos corrientes hasta el nombramiento de su sucesor, según un comunicado gubernamental.

Este lunes, el Parlamento francés tumbó el Gobierno de François Bayrou, el segundo en nueve meses, días antes de protestas impulsadas en redes sociales bajo el lema Bloqueemos todo.

Con una votación contundente de 364 a 194, los legisladores respaldaron la moción para destituir a Bayrou, marcando un hito en la inestabilidad política del país.

El presidente francés había prometido designar rápidamente a un nuevo primer ministro, una tarea difícil vista la fragmentación política en la Asamblea Nacional, sin mayorías estables desde 2024.

En junio de ese año, Macron convocó inesperadamente a elecciones legislativas anticipadas que dejaron una cámara baja bastante dividida.

Aunque la izquierda ganó los comicios, Macron nombró primer ministro al conservador Michel Barnier en septiembre y al centrista François Bayrou en diciembre.

La izquierda busca destituir a Macron

El partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) presentó este martes una moción para destituir a Macron, que no tiene visos de prosperar. Un 64% de franceses quiere que abandone la presidencia, según un sondeo reciente de Odoxa-Backbone.

Por otra parte, los socialistas reclaman en cambio un Gobierno de izquierdas y proponen suspender la reforma de las pensiones de 2023 y aumentar los impuestos a las grandes fortunas, dos líneas rojas para el oficialismo.