Alemania: un incendio por presuntos "motivos políticos" provoca un apagón masivo en Berlín
Un portavoz del gestor de la red eléctrica de la ciudad aseguró que unos 50.000 clientes se vieron afectados por el apagón. Por otra parte, las autoridades no descartan que se trate de un acto criminal con "motivación política".
Decenas de miles de hogares en Berlín se quedaron sin electricidad este martes por la madrugada, debido a un incendio de dos postes de la red de distribución en el barrio de Johannisthal, en el sureste de la capital, informó la policía.
De acuerdo a las autoridades, el incendio habría afectado a dos torres de transmisión de alta tensión necesarias para que la energía llegue a los distritos de Gruenau, Adlershof, Spindlersfeld, AltJohannisthal, Oberschoeneweide y Altglienicke.
Según un portavoz del gestor de la red eléctrica de la ciudad, 50.000 clientes se vieron afectados. Sin embargo, la compañía afirmó que hacia las 10:00 am (hora local) se había restablecido el suministro para unos 15.000 de ellos.
El fuego podría haberse originado por una "motivación política"
La policía sospecha de un "incendio criminal" y no descarta "una motivación política" detrás del incidente, dijeron las autoridades, sin dar más precisiones, en declaraciones recogidas por AFP.
La policía también aseguró que unos 43.000 hogares y 3.000 empresas se vieron afectados por los cortes de electricidad, entre los que hay varias residencias de ancianos, escuelas, guarderías y tranvías, indicó la fuente policial.