Alemania: un incendio por presuntos "motivos políticos" provoca un apagón masivo en Berlín

Publicado por Carlos Dominguez 9 de septiembre, 2025

Decenas de miles de hogares en Berlín se quedaron sin electricidad este martes por la madrugada, debido a un incendio de dos postes de la red de distribución en el barrio de Johannisthal, en el sureste de la capital, informó la policía.

De acuerdo a las autoridades, el incendio habría afectado a dos torres de transmisión de alta tensión necesarias para que la energía llegue a los distritos de Gruenau, Adlershof, Spindlersfeld, AltJohannisthal, Oberschoeneweide y Altglienicke.

Según un portavoz del gestor de la red eléctrica de la ciudad, 50.000 clientes se vieron afectados. Sin embargo, la compañía afirmó que hacia las 10:00 am (hora local) se había restablecido el suministro para unos 15.000 de ellos.

El fuego podría haberse originado por una "motivación política"

La policía sospecha de un "incendio criminal" y no descarta "una motivación política" detrás del incidente, dijeron las autoridades, sin dar más precisiones, en declaraciones recogidas por AFP.

La policía también aseguró que unos 43.000 hogares y 3.000 empresas se vieron afectados por los cortes de electricidad, entre los que hay varias residencias de ancianos, escuelas, guarderías y tranvías, indicó la fuente policial.