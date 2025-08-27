Francia: la masiva oposición al plan de ajuste pone al Gobierno de Macron en la cuerda floja

Publicado por Leandro Fleischer 27 de agosto, 2025

La política francesa está viviendo días de vértigo. La inestabilidad que sacude al país desde hace meses podría desembocar en la caída del Gobierno del primer ministro François Bayrou y, con ello, en una nueva crisis que pondría en jaque el liderazgo del presidente Emmanuel Macron.

El Gobierno francés enfrenta un escenario crítico: en las próximas semanas, Bayrou presentará un plan económico con medidas de austeridad que promete generar rechazo tanto desde la izquierda como desde la derecha. ¿El resultado? Una posible disolución del Gobierno y un nuevo dolor de cabeza para Macron.

Una "cuestión de supervivencia”

El plan de Bayrou, que se votará el próximo 8 de septiembre en el Parlamento, busca abordar el grave déficit fiscal francés, que asciende al 5.8% del PBI, superando ampliamente el límite del 3% permitido por la Unión Europea (UE). Entre las medidas propuestas se incluye un recorte presupuestario de 44 mil millones de euros, una decisión que el primer ministro calificó como una "cuestión de supervivencia" para la nación. Sin embargo, la falta de una mayoría sólida en el Parlamento pone en riesgo la aprobación de estas medidas. Si el plan no logra el respaldo necesario, Bayrou ha advertido que su Gobierno colapsará, lo que obligaría a Macron a formar una nueva coalición en un contexto político cada vez más polarizado.

La oposición unida contra Macron



La oposición no se ha hecho esperar. Desde la derecha, Jordan Bardella, líder del partido Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), ha dejado claro que no apoyará un gobierno cuyas políticas, según él, "hacen sufrir a los franceses". Por su parte, la izquierda radical, encabezada por Jean-Luc Mélenchon, también ha anunciado su voto en contra del presupuesto, llegando incluso a pedir la destitución de Macron si el Gobierno cae. Mélenchon, conocido por su retórica combativa, acusó al presidente de generar "caos" y exigió que se ponga fin a su liderazgo. Incluso los ecologistas de Los Verdes se han sumado al rechazo, lo que hace que la supervivencia del Gobierno actual parezca cada vez más improbable.

Este panorama de incertidumbre no es nuevo. Desde que Macron disolvió la Asamblea Nacional en junio de 2024, tras el avance de la derecha en las elecciones europeas, Francia no ha logrado encontrar un equilibrio político. Las elecciones legislativas que siguieron fortalecieron tanto a la derecha como a la izquierda, debilitando al centro político que representa Macron. Sin una alianza clara entre el centro y alguno de los extremos, formar una coalición estable se ha convertido en una tarea casi imposible. Este escenario, que lleva más de un año, ha generado un desgaste significativo para el presidente, cuya gestión termina en 2027.

¿El reconocimiento de un Estado palestino como 'manotazo de ahogado'?



La crisis no sólo tiene implicancias internas. Según un análisis del periodista Nissan Shtrauchler, del periódico israelí Israel Hayom, un nuevo traspié político podría llevar a Macron a enfocarse más en la política exterior para compensar sus dificultades domésticas. En particular, se destaca su interés en liderar iniciativas internacionales, como el reconocimiento de un Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU en septiembre. Esta movida, que busca consolidar su legado en el ámbito global, podría generar tensiones con países como Israel, especialmente en un momento en que las relaciones bilaterales ya están bajo escrutinio.

Manifestaciones masivas contra el plan



Mientras tanto, la sociedad francesa también reacciona. Sindicatos y gremios han convocado a manifestaciones masivas para el 10 de septiembre en rechazo a los recortes propuestos, lo que añade presión a un gobierno que ya camina por la cuerda floja.

Momentos decisivos para Francia

En conclusión, Francia se encuentra en un momento definitorio. La votación del 8 de septiembre no sólo determinará el futuro del Gobierno de Bayrou, sino que también podría marcar el rumbo del país en un contexto de creciente polarización. ¿Podrá Macron sortear esta tormenta política o será el comienzo de un nuevo capítulo de inestabilidad? Solo el tiempo lo dirá.