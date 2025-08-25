Francia refuerza la seguridad de sus islas en el caribe para hacer frente a los carteles

Publicado por Santiago Ospital 25 de agosto, 2025

El ministro de Interior francés, Bruno Retailleau, anunció nuevas medidas antidrogas en las islas de Guadalupe y Martinica durante una gira por el Caribe.

"Debemos prestar tanta atención a nuestros territorios de ultramar como a Francia continental", sostuvo Retailleau. "Las Antillas Francesas, y Martinica en particular, se ven seriamente afectadas por diversas formas de tráfico: el narcotráfico, por supuesto, porque estos territorios están situados en la ruta de la droga entre los países productores, sobre todo en América del Sur, y los países consumidores".

Anunció, entre otras, un nuevo escuadrón de gendarmería y una brigada náutica para Martinica, y un refuerzo de personal para la Oficina Antinarcóticos. Hizo lo propio a su paso por Guadalupe, para la que también prometió escuadrones y brigadas, así como la inauguración de un laboratorio de balística, la instalación de dos radares y el envío de drones.

El ministro de Ultramar de Francia, Manuel Valls, acogió con "satisfacción" el último refuerzo, asegurando que las medidas envían un mensaje claro a los traficantes: "Se enfrentan a un Estado que nunca cede ante la violencia". "No permitiremos que la violencia desfigure el rostro de Guadalupe".

La seguidilla de anuncios llega después de que las autoridades insulares advirtieron de niveles "anormales" de criminalidad, según testimonios al periódico Le Monde. Hace meses que vendrían reclamando refuerzos que "correspondan a la urgencia".

Los cargos locales apuntaron a la vez contra el tráfico de armas y de drogas, señalando que sus puertos se convirtieron en un punto de tránsito habitual del comercio ilícito de países de América del Sur con Estados Unidos y Europa.

El anuncio del Gobierno francés llega poco después de que la Casa Blanca desplegara destructores y buques anfibios al Caribe para hacer frente a los carteles, apuntando específicamente contra el Cartel de los Soles.