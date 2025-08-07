Zelenski comentó que Rusia estaría “más inclinada” a un alto el fuego tras asegurar que “la presión está funcionando”

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de agosto, 2025

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski comentó este miércoles que cree que el Gobierno de Rusia se encuentra en este momento más dispuesto a aceptar un alto el fuego que antes, e incluso detalló que una de las razones claves detrás de dicha idea es la forma en la que la presión ejercida por la Administración del presidente Donald Trump se ha sentido fuertemente en Moscú. “Rusia ahora parece estar más inclinada hacia un alto el fuego; la presión está funcionando. Pero lo clave es asegurarse de que no engañen a nadie con los detalles, ni a nosotros ni a Estados Unidos”, comentó el líder de Ucrania en un comunicado de la Oficina Presidencial de su país.

Los comentarios de Zelenski tuvieron lugar en medio de varios reportes que se han publicado en los últimos días y que han señalado que Trump habría discutido con numerosos funcionarios de la Unión Europea sobre la posibilidad de reunirse tanto con el líder ucraniano como con el presidente ruso Vladímir Putin. “Hemos propuesto que en un futuro cercano, nuestros representantes —tanto de Ucrania como de nuestros socios, nuestros asesores de seguridad nacional— mantengan conversaciones para definir nuestra posición, nuestra posición común y nuestra visión compartida”, explicó Zelenski en su comunicado.

“La guerra debe terminar”

En las últimas semanas, Putin ha instado al Gobierno ucraniano a ceder porciones de su territorio que actualmente están bajo control del Kremlin para poder establecer acuerdos. Hasta ahora, Zelenski ha rechazado todos los intentos de redefinir las fronteras soberanas de su país, al argumentar que Rusia las invadió ilegalmente y que el ejército de dicho país debe abandonar las zonas ocupadas.

De igual forma, Zelenski detalló en su comunicado haber conversado con Trump luego de las reuniones que el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, mantuviera con varios funcionarios del Kremlin. “Nuestra posición conjunta con nuestros socios es absolutamente clara: la guerra debe terminar. Y debe hacerse de manera honesta. Los líderes europeos estuvieron en la llamada, y agradezco a cada uno de ellos por su apoyo. Discutimos lo que se expuso en Moscú”, comentó el líder ucraniano.