Corea del Norte: la hermana de Kim Jong-un descarta reparar las relaciones con Seúl

Kim Yo-jong, hermana del líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un AFP PHOTO/KCNA VIA KNS .

Publicado por Virginia Martínez 28 de julio, 2025

(AFP) La hermana de Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, descartó el establecimiento de un diálogo con Seúl después de que el nuevo presidente surcoreano expresara su voluntad de reparar sus maltrechas relaciones.

La nueva administración de Lee Jae-myung en Seúl se distanció de la agresiva postura de su predecesor, Yoon Suk-yeol, que hundió las relaciones con Pyongyang a su peor nivel en décadas, y propuso iniciar un diálogo sin condiciones previas con el país vecino.

En un gesto simbólico, el Gobierno de Lee ordenó apagar los altavoces que retransmitían propaganda surcoreana hacia el norte a lo largo de la frontera y lo mismo hizo Pyongyang.

Pero si Corea del Sur "esperaba que podría revertir todo lo ocurrido con unas pocas palabras sentimentales, no hay un error de cálculo más grave que este", dijo Kim Yo-jong en un despacho de la agencia de prensa oficial KCNA.

"Aclaramos una vez más la postura oficial de que no importa qué política adopte o qué propuesta haga Seúl, no tenemos interés en ella y no hay ninguna razón para reunirnos o ningún asunto a ser tratado" con Corea del Sur, afirmó.

El mensaje de la influyente hermana de Kim Jong-un es la primera respuesta oficial a la apertura del nuevo Gobierno surcoreano.

El portavoz del Ministerio de Unificación surcoreano, Koo Byung-sam, atribuyó este mensaje "al alto nivel de desconfianza entre los dos durante años de políticas hostiles".

Los dos países continúan técnicamente en conflicto desde el fin de la guerra de Corea en 1953 con un armisticio y no un tratado de paz.