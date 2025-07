Argentina: la pelea entre Milei y su vice, una ruptura anunciada que sacude al Gobierno

Publicado por Leandro Fleischer 14 de julio, 2025

La relación entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, era una bomba de tiempo desde el inicio de su alianza. Sus diferencias ideológicas y personales, apenas disimuladas durante la campaña de 2023, explotaron recientemente en una crisis política interna en La Libertad Avanza (LLA), el partido oficialista.

Mientras Milei encarna el libertarismo, que promueve altos niveles de libertad económica e individual, Villarruel, hija de un teniente coronel retirado del Ejército argentino que fue veterano del Conflicto del Atlántico Sur (Guerra de Malvinas/Falklands War), se alinea más con un nacionalismo conservador, con una fuerte impronta católica y un discurso centrado en la defensa de las Fuerzas Armadas.

Milei, tal vez tarde, se percató de que esa casta política a la que ha decidido combatir desde que ingresó en la política en 2021, no es ajena a Villarruel.

La decisión de Milei de elegirla como compañera de fórmula sigue siendo un enigma: algunos especulan que fue un guiño estratégico para captar el voto de la derecha más tradicional, mientras que otros creen que Villarruel supo callar sus diferencias durante la campaña, generando una ilusión de armonía, ya que ambos compartían enemigos comunes: la izquierda y el kirchnerismo, corriente del peronismo que gobernó desde 2003 hasta el 2015 de manera ininterrumpida, y luego volvió a hacerlo desde 2019 hasta el 2023.

Sin embargo, la convivencia entre ambos siempre fue tensa, y recientemente la ruptura se volvió irreversible.

Los orígenes del conflicto

La génesis de la pelea se remonta a los primeros días de la gestión libertaria. Según diversas fuentes, las diferencias surgieron cuando Milei incumplió su promesa de campaña de otorgarle a Villarruel el control de los Ministerios de Seguridad y Defensa, áreas que la vicepresidenta consideraba clave para su proyecto político. En cambio, el presidente optó por designar a Patricia Bullrich y Luis Petri, figuras provenientes de Juntos por el Cambio, una fuerza política de centro-derecha que compitió con LLA en las elecciones de 2023, lo que generó un primer quiebre en la relación.

El rechazo del mega decreto de Milei



Otro punto de inflexión ocurrió en marzo de 2024, cuando Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, convocó una sesión que permitió el rechazo del mega DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 70/2023, una medida fundamental para los planes económicos de Milei. Esta decisión fue interpretada por el entorno presidencial como una traición, desatando una ola de críticas desde la Casa Rosada (sede del Gobierno) y una campaña de desprestigio orquestada por los seguidores más fieles del presidente, con la diputada Lilia Lemoine como una de las principales voceras.

“El jamoncito”



Un momento icónico que encapsula la tensión entre ambos ocurrió en una entrevista de 2024 durante una entrevista con el periodista argentino Jonatan Viale. Cuando le preguntó sobre su relación con Milei, Villarruel respondió con una frase que se convirtió en meme: “Javier es como un pobre jamoncito entre Karina y yo”. La declaración, dicha en un tono jocoso, hizo referencia a la influencia de Karina Milei, hermana del presidente y secretaria de Presidencia, en las decisiones del Gobierno y a la posición de Villarruel como una figura que, según ella, intentaba equilibrar esa dinámica.

La frase no cayó bien en el entorno presidencial, y Karina habría tomado la declaración como una provocación personal, intensificando su animadversión hacia la vicepresidenta, con quien se había enfrentado a raíz de una controversia generada por un video viralizado en el que aparece el futbolista argentino Enzo Fernández cantando cánticos racistas contra Francia después de ganar la Copa América con la selección de su país. En aquella oportunidad, Villarruel defendió al deportista y apuntó contra los franceses, acusándolos de colonialistas, por lo que la hermana del presidente decidió presentarse en la Embajada del país galo en Buenos Aires para pedir disculpas.

El conflicto por la candidatura de un juez para la Corte Suprema



Villarruel también ha criticado en reiteradas oportunidades el hecho de que Milei presentara como candidato para la Corte Suprema de Justicia al controvertido juez Ariel Lijo, a quien algunas voces del periodismo y la política acusan de haber dilatado causas de corrupción del kirchnerismo.

La foto con 'Isabel' Perón

Otro conflicto se desató luego de que en octubre de 2024, Villarruel se fotografiara junto a María Estela Isabelita Perón, exesposa del autoritario presidente argentino Juan Domingo Perón y presidenta del país desde 1974 hasta su derrocamiento en 1976, e inaugurara un busto en su honor en la Casa Rosada.

En una entrevista, Milei manifestó: "Yo no lo hubiera hecho". Y agregó: "Para mí, el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres, todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales, profesionales".

Polémica por los aumentos de los senadores



En abril de 2024, los senadores aprobaron un aumento del 120% en sus dietas, pasando de aproximadamente 1,800,000 de pesos a 4,000,000 brutos por mes. Esto se votó a mano alzada en una sesión sin debate público, lo que generó controversia y Milei apuntó contra el Senado, presidido por Villarruel.

En agosto de ese mismo año, se aprobó un incremento del 6.5% en las dietas, elevando los sueldos a 9 millones de pesos (más de 7.000 dólares). Milei expresó su repudio al aumento y sostuvo que los senadores estaban "desconectados de la realidad" debido a la dura crisis económica heredada. Calificó el incremento como una "burla" y una "traición" a los trabajadores.

En junio de 2025, Milei replicó un mensaje en las redes sociales que llamaba a cerrar el Congreso después de que los senadores ajustaran su salario un 4%.

Milei evita saludar a Villarruel



A lo largo de 2025, los desencuentros se multiplicaron. Uno de los episodios más notorios ocurrió el 25 de mayo -día en que se celebra la Revolución de Mayo, un hito que marcó el camino hacia la independencia- durante el Tedeum en la Catedral Metropolitana, cuando Milei evitó saludar a Villarruel, un gesto que no pasó desapercibido y fue ampliamente comentado en los medios.

Milei justificó su accionar en las redes sociales. “ROMA NO PAGA TRAIDORES. Si se es bueno con los malos (esto es con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita) se termina siendo muy malo con los buenos”, escribió.

Más recientemente, el 9 de julio, la ausencia de Milei en el acto por el Día de la Independencia en la provincia Tucumán, donde Villarruel sí estuvo presente, evidenció una vez más la fractura entre ambos.

🇦🇷 | ROMA NO PAGA TRAIDORES



El punto crítico más reciente se dio tras una serie de declaraciones cruzadas después de que Villarruel recibiera duras críticas desde la Casa Rosada y de seguidores de Milei por habilitar una sesión en el Senado, donde se convirtió en ley un aumento de jubilaciones y se aprobaron mayores fondos para las provincias. Estas medidas provocan un daño al superávit fiscal que pretende preservar el Gobierno.

Después de que Milei acusara a la vicepresidenta de “traidora”, de “estar desconectada de la realidad” y de “no entender el esfuerzo de los argentinos”, Villarruel sugirió que el Gobierno debería ahorrar en “viajes” y en los servicios de inteligencia en lugar de recortar beneficios a jubilados y discapacitados.

Las consecuencias políticas



La ruptura entre Milei y Villarruel no sólo afecta la dinámica interna del Gobierno, sino que también podría tener implicancias electorales de cara a las legislativas de 2025.

Según encuestas, Villarruel mantiene una imagen positiva relativamente alta, aunque ha perdido terreno desde el inicio del mandato, pasando de un 55% de aprobación en febrero de 2024 a un 35% en 2025. Sin embargo, su base de apoyo sigue siendo significativa, lo que la posiciona como una figura con potencial para desafiar el liderazgo de Milei dentro de LLA.

Por otro lado, el aislamiento de Villarruel en el Senado, donde ha perdido aliados clave, y su falta de una estructura política propia limitan su capacidad de maniobra.

Una reconciliación cada vez más lejana



La pelea entre Milei y Villarruel no muestra signos de reconciliación. Mientras el presidente busca consolidar su liderazgo y avanzar con su agenda de ajuste fiscal, la vicepresidenta insiste en defender su rol como presidenta del Senado y su compromiso con la institucionalidad, que es vista por muchos como meras excusas para justificar su comportamiento como parte de la casta política. Sin embargo, los constantes cruces públicos y la falta de diálogo directo entre ambos sugieren que la crisis está lejos de resolverse.